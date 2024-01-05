Єврокомісія готує альтернативні рішення на випадок блокування створення Українського фонду в обсязі 50 млрд євро, - фон дер Ляєн

Пріоритетом для Єврокомісії є створення Українського фонду у складі всіх 27 країн-членів ЄС, але при цьому готуються альтернативні рішення, які мають дозволити продовжити фінансову підтримку України.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, угода серед усіх 27 країн є першим пріоритетом. Але, безумовно, ми маємо бути готовими до інших варіантів. Операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз. Важливим є те, що просто перед Різдвом ми сплатили останній транш з нашого пакета у 18 мільярдів євро (макрофінансової допомоги – ред.) 2023 року для України. Це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початку цього року. Це дає нам невеликий резерв часу, але, безумовно, ми маємо працювати так напружено й так швидко, як це можливо, щоб досягти результату", - наголосила фон дер Ляєн.

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Нагадуємо, Європейська рада, що відбулася в Брюсселі 14-15 грудня 2023 року, не змогла погодити зміни до бюджету ЄС на 2024-2027 роки, які передбачали створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро. Рішення щодо цього документа було заблоковано Угорщиною. Для вирішення питання щодо бюджету та продовження фінансової допомоги Україні 1 лютого 2024 року у Брюсселі відбудеться спеціальне позачергове засідання Європейської ради.