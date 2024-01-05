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Генштаб ЗС (4501) Дніпро (298) Херсонщина (4251) плацдарм (24)

Росіяни протягом 5 січня 10 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Херсонщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо атак російських окупантів на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 5 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 3 січня росіяни 8 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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05.01.2024 22:58 Відповісти
Синочки, тримайтеся !!!

Будьте живі!

Куме, живи, бо є за для чого
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05.01.2024 23:25 Відповісти
Еще очередные "терминаторы".
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06.01.2024 00:28 Відповісти
 
 