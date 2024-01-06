Кордон і допомога Україні: спікер Палати представників Джонсон хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань, - Bloomberg

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та імміграційної політики, оскільки переговори щодо двопартійного компромісу у Сенаті затягуються.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Група сенаторів від двох партій уже декілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, на яких наполягають республіканці як на умові для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол. Проте компромісу ще не досягнуто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім має надати Конгресу чіткий виклад стратегії США щодо України, - спікер Палати представників Джонсон

За інформацією Bloomberg, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження щодо можливості президента скасовувати депортацію мігрантів та зміни критеріїв для надання притулку.

Переговори у Сенаті зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці у Палаті представників, тож будь-яка угода, досягнута у верхній палаті Конгресу, може не пройти в нижній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон має повноваження виділити Україні $4,2 млрд з наявних фондів, але для цього необхідна згода Конгресу США, - речник Райдер

Утім, за словами співрозмовника видання, Джонсон усе ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.