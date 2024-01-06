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Кордон і допомога Україні: спікер Палати представників Джонсон хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,конгрес

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та імміграційної політики, оскільки переговори щодо двопартійного компромісу у Сенаті затягуються.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Група сенаторів від двох партій уже декілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, на яких наполягають республіканці як на умові для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол. Проте компромісу ще не досягнуто.

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За інформацією Bloomberg, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження щодо можливості президента скасовувати депортацію мігрантів та зміни критеріїв для надання притулку.

Переговори у Сенаті зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці у Палаті представників, тож будь-яка угода, досягнута у верхній палаті Конгресу, може не пройти в нижній.

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Утім, за словами співрозмовника видання, Джонсон усе ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.
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Топ коментарі
+12
Тепер у них всіх при вирішенні їх внутрішніх питань Україна як розмінна монета. Американці щоб закрити кордон з Мексикою заблокували допомогу Україні. Поляки щоб отримати дотації на їх кукурудзу від Європейського союзу блокують кордон з Україною. Мадяри щоб отримати допомогу від ЄС на 30 млрд євро, блокують членство України в ЄС і НАТО.

То може Україні плюнути на цих "партнерів" і оголосити про повернення ядерної зброї. Законна підстава є, бо параша, як країна-гарант Будапештського меморандуму, що гарантувала безпеку і непорушність кордонів України пішла війною і окупувала частину української території. Таким чином, Україна тепер вільна від зобов'язань, які брала на себе відмовляючись від ядерної зброї.
І нехай американці нам не розказують, що гарантій не давали бо в тексті записано не "garanty" а "security". Меморандум складений українською і англійською мовами і обидва варіанти мають однакову юридичну силу. В українському варіанті записано "гарантії"!
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05.01.2024 23:37
+6
Чесно сказати - заїпали ви..
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05.01.2024 23:25
+6
Верните нам ЯО, стратегические бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты, которые вы у нас обманом вытащили, и переговаривайтесь там хоть до посинения между собой.
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05.01.2024 23:36
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от не треба було змішувати борщ і компот ! всі б побачили чи важлива для США допомога Україні .
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05.01.2024 22:52 Відповісти
Оце так зрада, продовжують переговори в тому числі щодо українців. А могли б сказати просто ми вам нічого не винні. І тоді була б дійсно зрада.
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05.01.2024 22:53 Відповісти
Чесно сказати - заїпали ви..
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05.01.2024 23:25 Відповісти
Верните нам ЯО, стратегические бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты, которые вы у нас обманом вытащили, и переговаривайтесь там хоть до посинения между собой.
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05.01.2024 23:36 Відповісти
Все що ти перерахував, воно у кацапів, можеш піти забрати.
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05.01.2024 23:45 Відповісти
Воно туди залетіло з подачі США, а конгресмени пачками їздили в Україну, щоб своїми очима спостерігати як ріжуть ракети.
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05.01.2024 23:59 Відповісти
Вони туди залетіли "дякуючи" Кучмі, разом з комплектом ракет, камуфлюючи це як "борги за газ". А знищені були переважно міжконтинентальні ракети, разом з шахтами.
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06.01.2024 00:14 Відповісти
Багато вже про це писали. Україна зробила й те, чого можна і треба було не робити.
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06.01.2024 00:28 Відповісти
Це правда. Літаки Кучма віддав ніби за газ. Бомбардувальники з ресурсом 80%, тобто майже нові пішли за копійки. Була інфа що так він розрахувався за бабоси отримані від ***** на вибори і навіть сума називалась, але нє пойман - нє вор, так що все зам'яли на рівні пліток, прєз же недоторканий.
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06.01.2024 01:37 Відповісти
В кацапів не більше половини, остальне США заставило знищити на металолом, можу поіменно....
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06.01.2024 04:11 Відповісти
Товарісч переживає, що не всі літаки дістались козломордим?
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06.01.2024 09:38 Відповісти
Це не моя особиста проблема, навіть не проблема рівня України. А тих, хто нам обіцяв недоторканість в обмін на зброю.
Доречі, ти зараз гавнякаєш не на користь України.
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06.01.2024 11:39 Відповісти
Нікалай, ти просто кацапський ботяра - провокатор.
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06.01.2024 11:58 Відповісти
Обоснуй.
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06.01.2024 12:13 Відповісти
Тепер у них всіх при вирішенні їх внутрішніх питань Україна як розмінна монета. Американці щоб закрити кордон з Мексикою заблокували допомогу Україні. Поляки щоб отримати дотації на їх кукурудзу від Європейського союзу блокують кордон з Україною. Мадяри щоб отримати допомогу від ЄС на 30 млрд євро, блокують членство України в ЄС і НАТО.

То може Україні плюнути на цих "партнерів" і оголосити про повернення ядерної зброї. Законна підстава є, бо параша, як країна-гарант Будапештського меморандуму, що гарантувала безпеку і непорушність кордонів України пішла війною і окупувала частину української території. Таким чином, Україна тепер вільна від зобов'язань, які брала на себе відмовляючись від ядерної зброї.
І нехай американці нам не розказують, що гарантій не давали бо в тексті записано не "garanty" а "security". Меморандум складений українською і англійською мовами і обидва варіанти мають однакову юридичну силу. В українському варіанті записано "гарантії"!
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05.01.2024 23:37 Відповісти
Идея хорошая, можно вломить еще несколько миллиардов долларов и сделать тяо (стратегическое нечем доставлять, по любому) и что потом?Кацап сразу побежит домой в тамбов?
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06.01.2024 00:03 Відповісти
Обама особисто приїжджав у Донецьк контролювати як ріжуть ракети на металолом. Україна виконала свої зобов'язання. Тепер будьте добрі виконуйте свої. І мені по барабану, що у вас там на кордоні з Мексикою. Коли Америка викручувала руки Кравчуку і Кучмі щоб позбулись ядерної зброї про Мексику мова не йшла!
Якщо ви забули чи не знали, то я нагадаю. Ті ракети були націлені на США. Якщо трампісти і американці що їх підтримують здадуть Україну путіну, то ті ракети знов, на тому самому місті будуть направлені на Америку. Тому якщо республіканці і демократи ще не зовсім втратили здоровий глузд, то нехай негайно дають зброю. Бо будуть самі воювати. А як американці воювали в Афганістані, В'єтнамі, Камбоджі, Лівані, Сирії, Ємені ми бачили і бачимо.
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06.01.2024 00:27 Відповісти
Що ти плетеш, саме Кравчук а потім Кучма продавали направо, наліво зброю України, якої так зараз не хватає.
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06.01.2024 10:34 Відповісти
Ти мабуть дивився квартал 95 і не слідкував за політичними подіями в Україні, тому слабо орієнтуєшся в питанні як Україну позбавили ядерної зброї. А звичайну, не ядерну, зброю до 2013 року продавали всі, передовиками стали януковоч і жулька.
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06.01.2024 14:10 Відповісти
Увесь день сьогодні лізе ця думка в голову . Будь яка проблема у поляків - блокуємо український кордон ( ні германський , ні чеський ...) Отакої , дожились.
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06.01.2024 00:10 Відповісти
Звучить справедливо, але тільки ми заікнемося про ядерну зброю, нас залишать навіть того що зараз підпримують, і будемо ми Північною Кореюю =(
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06.01.2024 04:13 Відповісти
Так, з проклятої ворожої нам паРашки з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе виття кривавих злочинців )(уйла про те, що Будапештський меморандум не має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Але якщо так то тоді і Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення по меморандуму? І тепер що після тимчасової але окупації російськими фашистами суверенної української землі вкрай назріла необхідність про те, що Україна має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути собі статус Великої Ядерної Держави. ! 100 % юридична можливість вийти з ДНЯЗ тепер існує, адже у тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від 1996 року навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України, порушення такі як зараз.
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06.01.2024 04:41 Відповісти
1. Байден заради підтримки України і справжніх американських інтересів має піти на компроміс із республіканцями. Не до кінця зрозуміло, як можуть повести себе трампісти у рік виборів далі, але все треба зробити для схвалення допомоги. У разі поразки України, США одержать посилених Росію і Китай і послабленого демократичного поки що союзника Європу.
2. Погано контрольована еміграція - розтягнута у часі друга велика загроза безпеці й стабільності Америки.
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06.01.2024 00:22 Відповісти
Якщо він це зробить, піде на всі поступки респам по кордонам, то Байден і демократи програють вибори в 2024. Трамп посадив Байдена на вилку.
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06.01.2024 00:47 Відповісти
100%, що програють, за демократів переважно голосують емігранти, латиноамериканці, негри, метиси та бідніші громадяни.
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06.01.2024 04:53 Відповісти
щоб ви повиздахали . це ж гаранти будапештського меморандому відморжуються - я не я і хата не моя. про рускіх взагалі нема мови = повний п....
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06.01.2024 01:28 Відповісти
А ви мабуть не в курсі, що клован вліз у міжпартійну боротьбу в США на стороні Байдена, чим лишив Україну двопартійної підтримки?
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06.01.2024 05:59 Відповісти
Нетаньяху сразу поставил на место американского журналиста (Чад Тодд), который провоцировал его на комментарии насчёт "а вы бы хотели, чтобы вернулся Трамп"? Бен то был бы не против, но как человек с интеллектом говорил "я в этом бизнесе уже не первый день, чтобы вестись на ваши дешёвые трюки, и я буду работать с любой администрацией, потому что связь Америки и Израиля, это цивилизационная связь между людьми". Что мы слышим от украинцев? Откровенное поливание помоями половины Америки, а потом удивление, что их делают разменной монетой. Вы поставили на одного коня, но забыли, что есть другая сторона медали, которая важна для Америки. Поливание говном не останется незамеченным.
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06.01.2024 07:48 Відповісти
"Вы поставили на одного коня" - трудно з цим погодитись, бо хто такі звичайні українці і що вони вирішують? Зараз ми є заручниками кодли, що засіла в ОП та яка формує громадську думку, яка і поставили на одного коня. Ще й корисні ідіоти є. А на рахунок "Поливание говном не останется незамеченным" - так це вже проявилося.
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06.01.2024 08:11 Відповісти
А шо, нє?
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06.01.2024 09:47 Відповісти
Будь-яка угода, досягнута у верхній палаті Конгресу, може не пройти в нижній. Точно як в ООН, як в ЄС, як в НАТО - якщо не дуже хочеться, то завжди знайдеться БабаЯга, або колектив орбанів.
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06.01.2024 08:38 Відповісти
 
 