Кордон і допомога Україні: спікер Палати представників Джонсон хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань, - Bloomberg
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та імміграційної політики, оскільки переговори щодо двопартійного компромісу у Сенаті затягуються.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Група сенаторів від двох партій уже декілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, на яких наполягають республіканці як на умові для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол. Проте компромісу ще не досягнуто.
За інформацією Bloomberg, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження щодо можливості президента скасовувати депортацію мігрантів та зміни критеріїв для надання притулку.
Переговори у Сенаті зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці у Палаті представників, тож будь-яка угода, досягнута у верхній палаті Конгресу, може не пройти в нижній.
Утім, за словами співрозмовника видання, Джонсон усе ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Доречі, ти зараз гавнякаєш не на користь України.
То може Україні плюнути на цих "партнерів" і оголосити про повернення ядерної зброї. Законна підстава є, бо параша, як країна-гарант Будапештського меморандуму, що гарантувала безпеку і непорушність кордонів України пішла війною і окупувала частину української території. Таким чином, Україна тепер вільна від зобов'язань, які брала на себе відмовляючись від ядерної зброї.
І нехай американці нам не розказують, що гарантій не давали бо в тексті записано не "garanty" а "security". Меморандум складений українською і англійською мовами і обидва варіанти мають однакову юридичну силу. В українському варіанті записано "гарантії"!
Якщо ви забули чи не знали, то я нагадаю. Ті ракети були націлені на США. Якщо трампісти і американці що їх підтримують здадуть Україну путіну, то ті ракети знов, на тому самому місті будуть направлені на Америку. Тому якщо республіканці і демократи ще не зовсім втратили здоровий глузд, то нехай негайно дають зброю. Бо будуть самі воювати. А як американці воювали в Афганістані, В'єтнамі, Камбоджі, Лівані, Сирії, Ємені ми бачили і бачимо.
2. Погано контрольована еміграція - розтягнута у часі друга велика загроза безпеці й стабільності Америки.