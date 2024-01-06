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Буданов (349) Бєлгород (338) ГУР (71)

Під час рейду ГУР на Бєлгородщину було важко поранено одну досить "знакову особистість", - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бєлгород

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що під час спецоперації українських розвідників на території Бєлгородської області Росії було тяжко поранено "досить знакову особистість".

"Що такого цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже тяжко поранених був досить знаковою особистістю. Одразу ж запросили вертоліт для його евакуації прямо на Москву", – сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері 5 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Інші подробиці він повідомляти відмовився.

Буданов заявив, що згаданий рейд є "звичайною операцією" для ГУР.

"У нас відкрита війна, і нема чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, зрештою і відбувається", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР провело спецоперацію на Бєлгородщині: атаковано російський взводний опорний пункт, ворог зазнав втрат. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Кіркорова?
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05.01.2024 23:02
+26
Ім'я, сьєстра! Ім'я! ©
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05.01.2024 23:01
+25
Зелені піздаболи. У нас відкрита війна. А чого вона не проголошена? Карочє казки вєнского лєса.
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05.01.2024 23:01
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Кримінальні разборки?
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05.01.2024 22:59 Відповісти
Ім'я, сьєстра! Ім'я! ©
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05.01.2024 23:01 Відповісти
прілєпін? До речі, його справжнє ім'я та прізвище - євгєній лавлінскій
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05.01.2024 23:12 Відповісти
Йго справжнє ім'я Прілеп Залу..ін
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05.01.2024 23:19 Відповісти
Нє, справжнє Підріло Їбане
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05.01.2024 23:39 Відповісти
Навпаки, лавлінскій - то один з його псевдонімів.
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06.01.2024 10:23 Відповісти
Ці гниди нас відволікають від здачі ними координат наших військових заводів! В останні обстріли накрили!...
Чого про це мовчать! " Луч" з людьми накрили!!!... Чого це чмо не говорить ХТО?!!!...
Зуби заговорюють цим белгородом!...
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05.01.2024 23:36 Відповісти
А точно накрили? Є якісь посилання на ВВС, ДВ чи АП? З Артемом та ж хрінь спочатку розганялась, а потім каци самі визнали, що попали в фабрику по пошиттю одягу.
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06.01.2024 03:51 Відповісти
невже знову рогозін?
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05.01.2024 23:52 Відповісти
Зелені піздаболи. У нас відкрита війна. А чого вона не проголошена? Карочє казки вєнского лєса.
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05.01.2024 23:01 Відповісти
цікаво, чому Вам так треба проголошення?
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05.01.2024 23:06 Відповісти
Він ще живе у глибокому середньовіччі..
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05.01.2024 23:10 Відповісти
И чем же тогда плохо было?
Забили стрелку. На турнире встретились наш, на белой лошади и *****, на черной. Хто кого с седла сшиб, тот и победил.
А пейзане и не знали что сюзерны воюют.
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06.01.2024 07:38 Відповісти
Тшму що це потрібно роісії у пропаганді- мовляв " Україна оголосила нам війну", от він за долю малую і старається
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05.01.2024 23:21 Відповісти
Скоріше він просто корисний ідіот
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05.01.2024 23:40 Відповісти
Тому що проголошення війни, це діють зовсім інші закони, навіть ******* з ВР це стосується. А так, як АТО, спочатку поплакали, а потім всім *****.
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06.01.2024 07:18 Відповісти
прошу більше розгорнуто розповісти які саме переваги надасть оголошення війни, як що Ви звісно розумієте про що говорите
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06.01.2024 10:46 Відповісти
Тому що як тільки буде офіційно проголошена війна, біля ТЦК вишикуються черги бажаючих оновити дані
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06.01.2024 07:41 Відповісти
теж одразу так подумав
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06.01.2024 13:07 Відповісти
оголошення стану війни не вигідно тільки олігархам,депутатам,гомікам і тобі дурню.
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06.01.2024 07:50 Відповісти
а Вам, дурню, чим буде вигідно? тільки конкретно, по пунктах
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06.01.2024 10:51 Відповісти
конкретно тим що депутати,гоміки і такі дурні як ти будуть теж приймати участь в обороні держави.і землю заборонять продавати.поняло ?
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06.01.2024 12:00 Відповісти
і звідки така впевненість що будуть і чим Вам шкодить торгівля землею?
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06.01.2024 18:09 Відповісти
дивись - в Україні найкраща земля в світі.це безкінечий ресурс продовольства і на сьогодні третій доллар в бюджеті - з агросектору.давай ***** продамо землю а що далі ? та й хто купуватиме,коли в українця нема грошей для цього ? значить просерем землю чужинцям таким як ти.
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06.01.2024 18:21 Відповісти
Пушкарчук! А знаєш ЧОМУ ВІЙНА НАМИ НЕ ПРОГОЛОШЕНА?
ТОму що "дехто" крім газетних статей нічого прочитать не здатен В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії,
незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
- вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших
держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не
мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із
застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;
- бомбардування збройними силами держави території іншої держави
або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
- блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої
держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні
сили або морські і повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на
території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням
умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на
такій території після припинення дії угоди тощо.
У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок військових дій 1907
року (Україна є її учасником), початок військових дій між державами не повинен
починатися без попереднього і недвозначного попередження у вигляді
мотивованого оголошення війни або у формі ультиматуму з умовним
оголошенням війни.
Оголошення війни згідно міжнародного права відбувається:
- шляхом звернення до власного народу;
- шляхом звернення до народу або уряду держави-супротивника;
- шляхом звернення до світової спільноти.
Ультиматум, як особливий спосіб оголошення війни, - категорична вимога
одного уряду до іншого, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, з
погрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до спливу певного строку уряд, що
пред'явив ультиматум, вживе відповідних заходів. Фактично ультиматум є
загрозою війни.
Про стан війни необхідно одразу повідомити нейтральним державам.
Оголошення війни, навіть якщо воно не супроводжується власне воєнними
діями, означає початок юридичного стану війни".
ТОбто ми у стані війни по факту - і нам її проголошувать не обов"язково
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06.01.2024 00:15 Відповісти
Согласен, Яр
Война де-факто идет почти два года
а де-юре у нас военное положение
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06.01.2024 00:43 Відповісти
вот если война есть де-факто, значит ли это, что правление нафтогаза, которое торгует с врагом, должно быть по законам военного времени расстреляно?
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06.01.2024 02:42 Відповісти
Назви мені той "закон военного времени"
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06.01.2024 07:42 Відповісти
А ким вона має бути проголошена?
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06.01.2024 10:25 Відповісти
У нас, ні ким. Бо в нас немає президента. В нас є 🤡, який грає свою роль, і дуже добре грає. 🤡 за п'ять років свого шапіто ні за що не взяв на себе відповідальність. Вчиться, лохі, бо він не лох, йому сорок пять годікаф.
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06.01.2024 10:33 Відповісти
з "кіно" складається враження що спецоперацію проводила команда кварталу. невже якийсь знаковий рашист від сміху ледве не подох?
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05.01.2024 23:01 Відповісти
дивився, кіно ще те ні про що
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06.01.2024 00:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5NNk73TZZQ0
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05.01.2024 23:02 Відповісти
Породістого підстрелили...
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05.01.2024 23:02 Відповісти
Давно цієї ванги не було чутно, невже з відомим "адвокатом" у запої був?
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05.01.2024 23:02 Відповісти
Кіркорова?
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05.01.2024 23:02 Відповісти
ага, прямо в сраку попали)
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05.01.2024 23:04 Відповісти
ну в сраку для нього це не важке і зовсім не поранення!
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05.01.2024 23:53 Відповісти
так цей слащавий явно румунський індєєц )))
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05.01.2024 23:05 Відповісти
Циганський індєєц
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05.01.2024 23:50 Відповісти
Таке ляпнуть, на цього дгища еще пистоны тратить.
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05.01.2024 23:27 Відповісти
Якшо Буданга не пише кого вони там заловили, то хто заважає нам апріорно екстраполювати?
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05.01.2024 23:58 Відповісти
Філя вже й так влип по самоє- нємагу .😂 Куди його ще й добивати . !
За чутками - збирається тікати з паРаші .
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05.01.2024 23:37 Відповісти
Безуглой вышибли из снайперки головной мозг, но ей заклеили рану клейкопластырем и она мужественно и очень женственно продолжает исполнять обязанности Народного Депутата от Слуги Народа
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06.01.2024 00:36 Відповісти
Не головний мозок вибили, а його імітацію у вигляді зеленого киселя
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06.01.2024 13:52 Відповісти
Незрозуміла ціль цих вилазок спецназівців в тил простих строковиків покошмарити. Для гарної картинки для обивателя? Навіщо ганяти елітних бійців не розумію просто.
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05.01.2024 23:03 Відповісти
Треба кошмарити ще більше. Щоб війська орди розпорошувались по кордону. Тільки от немає кому. Або немає наказу.
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05.01.2024 23:08 Відповісти
Можливо ви праві. Але ж цим може і проста армія займатися, а не тільки елітні бійці ГУР
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05.01.2024 23:10 Відповісти
Вам потрібно, що б Буданов все зразу і виложив?
До Буданова багато претензій може бути, але тільки після того, як можна буде розсекретити ті операції.
Перша- хто давав команду на штурми Зміїного, коли втратили багато першокласних спеців? Із якою метою штурмували, якщо росіян просто арта вибила б?
Інша- навіщо втикали прапор у Криму, ціною життів класних спеців і полону офіцера?
Почекаємо.
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05.01.2024 23:28 Відповісти
А ще кровава операція на ЗАЕС
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05.01.2024 23:45 Відповісти
І щоб срались постійно..а може зараз рейд пройде? Бо вчора підрозділ кума вирізали.

Тільки страх й паніка..
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05.01.2024 23:12 Відповісти
Ціль досить проста. Шоб кацапи тримали там більше військ, які не зможуть брати участь в штурмі Авдіївки чи інших місць. А враховуючи, шо кордону багато, то це може відвилікти суттєву кількість народу. Якщо кацапів регулярно кошмарити і вони будуть бачити загрозу заходу наших груп.
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05.01.2024 23:11 Відповісти
Зібрати таємно декілька тисяч бійців та захопити Белгород.
Придати їм патріоти та авіацію.
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05.01.2024 23:19 Відповісти
бнр)
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05.01.2024 23:24 Відповісти
Памʼятаєте як РДК і Легіон свободи майже захопили Бєлгород? Це ж була спеціальна операція, шоб кацапи забрали туди свої війська з напрямків наступу ЗСУ. І якби не кіздьож дідуся Байдена, який декілька раз підкреслив, що техніка і вогневі засоби ні в якому разі не будуть застосовані на території кацапії (а без них ніякого наступу нікуди бути не могло) то це б дало змогу досить таки добре прорвати лінії оборони. Але, зважаючи на вищезгадані виступи, кацапи не повелися.
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06.01.2024 00:02 Відповісти
Майже не захватили КПП. Не надо впадать в переможный маразм.
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06.01.2024 01:53 Відповісти
Ах, боже ж мій! Людмилі незрозуміло! Вертайте все назад і припиняйте кошмарити жахати кацапів
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05.01.2024 23:43 Відповісти
Піс да боли
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05.01.2024 23:03 Відповісти
Зелені піс да боли.
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05.01.2024 23:05 Відповісти
типо, мир до боли
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05.01.2024 23:19 Відповісти
гогішвіллі?
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05.01.2024 23:06 Відповісти
На москву відправили кацапа , а Гогішвілі наш 😠
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05.01.2024 23:17 Відповісти
авжеж він ваш,узькойоб,чий же ще?валуєв це ти?за друга серденько болить?
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05.01.2024 23:32 Відповісти
Ваш, ваш,як і херпіду.
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05.01.2024 23:33 Відповісти
Скоро дізнаємось , наберіться терпіння , можливо виживе
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05.01.2024 23:14 Відповісти
"Знакову особистість" - не ту, у которой пригожин спрашивал, мол, где снаряды?
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05.01.2024 23:16 Відповісти
типо, герасим с му-му поменялись ролями
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05.01.2024 23:33 Відповісти
А кто проводил спецоперацию? Твой муж- гогилашвили ?
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05.01.2024 23:19 Відповісти
Ані Лорак ....
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05.01.2024 23:26 Відповісти
Одне чмо на літеру Г…
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05.01.2024 23:31 Відповісти
Коли манагер по продажам прошаройопився день, просидів десь у кабаку і в кінці дня вішає лапшу роздратованому шефу скільки він "зробив роботи".
Оце ось ну прям один в один...
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05.01.2024 23:31 Відповісти
Двійник герасімова??
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05.01.2024 23:36 Відповісти
А шо, первого в Крыму накрыли?
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05.01.2024 23:40 Відповісти
А тим часом - в районі Керчі знову сильні грози з блискавками . Міст перекрили .
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05.01.2024 23:38 Відповісти
Там де не треба шпійони напускають туману, щоб з нього стирчала тільки їхня загадкова значимість, а що не можна і за що любого пересічного громадянина СБУ вмить запроторить за грати років на надцять, розпатякують на марафоні і викладають у відкритий доступ на сайтах міністерств і відомств. А СБУ ніяк не допетрає - якщо шпійони в Україні, то вони наші чи чужі?
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05.01.2024 23:44 Відповісти
Коли ти вже заткнешся, тріпло зелене.
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05.01.2024 23:48 Відповісти
Невже дурепу, яка "голу вечірку" спровокувала?
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05.01.2024 23:55 Відповісти
Не, я понимаю, ни в коем случае нельзя говорить о деталях операции и об ее исполнителях, но почему является секретом имя "знакового" кацапа? Чего стесняться то?
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05.01.2024 23:56 Відповісти
Тому що це стиль зелених тварюк.
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06.01.2024 07:24 Відповісти
За Буданова.
Да шо вы комне дое...лись? Я то откуда знаю? Дело было как.
Ну **...ли в направление Белгорода (два лаптя левее солнца) в радиоперехвате почули що потрибен гвинтокрил до Москви.
Поди простого холопа на вертолете не повезут. То то же
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06.01.2024 07:33 Відповісти
Просимо повідомити про всі майбутні операції , пане Буданов . Народ України має знати план війни. Дякую.

Безугла.
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05.01.2024 23:58 Відповісти
А цю інформацію буданов написав за кавою в Криму?
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06.01.2024 00:05 Відповісти
Буданов,чому герасімов?
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06.01.2024 00:07 Відповісти
шойгу, герасимов, где снаряды?
с другой стороны, если наш главный разведчик такое заявляет, то это неспроста
иначе вопрос в его профпригодности
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06.01.2024 00:30 Відповісти
І це головний розвідник? Мда,що не чин,то тіктокер.Війна нічому не учить
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06.01.2024 00:54 Відповісти
я знаю цю історію;пораненим виявився "недоросп'ятий" 10-ти річний мальчік Фьодор,який спочатку був дівчинкою.Фьодор їхав в школу в шкільному автобусі,аж раптом з лісу з'явились злі бандерівці-буданівці і обстріляли автобус,трансвєстіт Фьодор не розгубився,коли він помітив,що водій дядя Льоня закобзонився,то будучи вже важко пораненим в груди,10-ти річний трансвєстіт Фьодор вивів двох дівчаток з під вогню,а сам зробив марш-кидок на 8 км до лікарні,звідти його терміново було доставлено гелікоптером в москву в реанімацію.
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06.01.2024 01:47 Відповісти
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06.01.2024 01:57 Відповісти
Чудова історія! Епічна.
Тільки поміняйте будь ласка ім'я хероя на Альйоша-Альйонка.
Бо Хвьодор вже зарезервовано за ржавим відром, що на "луні25" космос підкорювало.
Це вже інша історія, але теж з епічним фіналом
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06.01.2024 04:16 Відповісти
Ідіот
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06.01.2024 03:20 Відповісти
Суперпоц.Буданга все знают,а кого там ранили-тайна
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06.01.2024 05:57 Відповісти
Для побіздуна Буданова російський вбивця є "знаковою особистістю"? Зе3.14здабол , а не розвідник.
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06.01.2024 06:32 Відповісти
З нього такий розвідник, як з мене космонавт чи астронавт.
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06.01.2024 07:27 Відповісти
Мне кажется что это отработанная технология зелёных для повышения рейтинга. Ещё перед выборами зелёный снимал "секретные" ролики, делал загадочные намеки, после выборов рассказывал что нашли несколько интересных решений чтобы снизить коммуналку и т.д.
Сейчас они подстрелили "знаковую" личность, но какую не скажут.
Это все та же мулька, технология для развода доверчивых лохов.
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06.01.2024 08:12 Відповісти
Шота начинает доходить: "Как же так, ведь мы бамбили, чтобы нас не бамбили. А теперь бамбят нас. Получается, если бы мы не бамбили, то и нас бы не бамбили! А если бы нас бамбили, то и мы бы бамбили в таком случае, но нас никто бамбил, поэтому мы что-то делаем не так."
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06.01.2024 10:34 Відповісти
 
 