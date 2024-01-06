Під час рейду ГУР на Бєлгородщину було важко поранено одну досить "знакову особистість", - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що під час спецоперації українських розвідників на території Бєлгородської області Росії було тяжко поранено "досить знакову особистість".
"Що такого цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже тяжко поранених був досить знаковою особистістю. Одразу ж запросили вертоліт для його евакуації прямо на Москву", – сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері 5 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Інші подробиці він повідомляти відмовився.
Буданов заявив, що згаданий рейд є "звичайною операцією" для ГУР.
"У нас відкрита війна, і нема чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, зрештою і відбувається", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Чого про це мовчать! " Луч" з людьми накрили!!!... Чого це чмо не говорить ХТО?!!!...
Зуби заговорюють цим белгородом!...
Забили стрелку. На турнире встретились наш, на белой лошади и *****, на черной. Хто кого с седла сшиб, тот и победил.
А пейзане и не знали что сюзерны воюют.
ТОму що "дехто" крім газетних статей нічого прочитать не здатен В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії,
незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
- вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших
держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не
мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із
застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;
- бомбардування збройними силами держави території іншої держави
або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
- блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої
держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні
сили або морські і повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на
території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням
умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на
такій території після припинення дії угоди тощо.
У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок військових дій 1907
року (Україна є її учасником), початок військових дій між державами не повинен
починатися без попереднього і недвозначного попередження у вигляді
мотивованого оголошення війни або у формі ультиматуму з умовним
оголошенням війни.
Оголошення війни згідно міжнародного права відбувається:
- шляхом звернення до власного народу;
- шляхом звернення до народу або уряду держави-супротивника;
- шляхом звернення до світової спільноти.
Ультиматум, як особливий спосіб оголошення війни, - категорична вимога
одного уряду до іншого, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, з
погрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до спливу певного строку уряд, що
пред'явив ультиматум, вживе відповідних заходів. Фактично ультиматум є
загрозою війни.
Про стан війни необхідно одразу повідомити нейтральним державам.
Оголошення війни, навіть якщо воно не супроводжується власне воєнними
діями, означає початок юридичного стану війни".
ТОбто ми у стані війни по факту - і нам її проголошувать не обов"язково
Война де-факто идет почти два года
а де-юре у нас военное положение
За чутками - збирається тікати з паРаші .
До Буданова багато претензій може бути, але тільки після того, як можна буде розсекретити ті операції.
Перша- хто давав команду на штурми Зміїного, коли втратили багато першокласних спеців? Із якою метою штурмували, якщо росіян просто арта вибила б?
Інша- навіщо втикали прапор у Криму, ціною життів класних спеців і полону офіцера?
Почекаємо.
Тільки страх й паніка..
Придати їм патріоти та авіацію.
кошмаритижахати кацапів
Оце ось ну прям один в один...
Да шо вы комне дое...лись? Я то откуда знаю? Дело было как.
Ну **...ли в направление Белгорода (два лаптя левее солнца) в радиоперехвате почули що потрибен гвинтокрил до Москви.
Поди простого холопа на вертолете не повезут. То то же
Безугла.
с другой стороны, если наш главный разведчик такое заявляет, то это неспроста
иначе вопрос в его профпригодности
Тільки поміняйте будь ласка ім'я хероя на Альйоша-Альйонка.
Бо Хвьодор вже зарезервовано за ржавим відром, що на "луні25" космос підкорювало.
Це вже інша історія, але теж з епічним фіналом
Сейчас они подстрелили "знаковую" личность, но какую не скажут.
Это все та же мулька, технология для развода доверчивых лохов.