На першому засіданні цього року Рада розгляне призначення голови Рахункової палати, - Стефанчук
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Верховна Рада на першому пленарному засіданні у 2024 році голосуватиме за призначення голови Рахункової палати.
Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Парламент не ухвалив рішення щодо призначення голови Рахункової палати. Тому перше засідання почнеться одразу з голосування, пов’язаного з призначенням Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати", - сказав спікер.
За його словами, якщо за обрання Піщанської забракне голосів, Верховна Рада "буде реалізовувати далі своє право вносити кандидатуру на керівника Рахункової палати".
Стефанчук підкреслив, що Рахункова палата є дуже важливим органом парламентського контролю. У середині березня завершуються повноваження переважної більшості її членів, і їх потрібно переобирати. Він наголосив, що переобрання членів - нормальна процедура, яка існує в усіх країнах.
"Ми не можемо зупинитися й чекати, доки весь орган у нас стане недієздатним. Ми несемо за нього відповідальність. Якщо є інші бачення щодо його реформування, то ми готові до діалогу. Але знову ж таки, це повинен бути діалог", - резюмував Голова ВР.
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