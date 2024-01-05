УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10679 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 885 13
ВР (11730) Рахункова палата (98) Стефанчук Руслан (654) Піщанська (13)

На першому засіданні цього року Рада розгляне призначення голови Рахункової палати, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Верховна Рада на першому пленарному засіданні у 2024 році голосуватиме за призначення голови Рахункової палати.

Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Парламент не ухвалив рішення щодо призначення голови Рахункової палати. Тому перше засідання почнеться одразу з голосування, пов’язаного з призначенням Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати", - сказав спікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів "Великої сімки" (оновлено)

За його словами, якщо за обрання Піщанської забракне голосів, Верховна Рада "буде реалізовувати далі своє право вносити кандидатуру на керівника Рахункової палати".

Стефанчук підкреслив, що Рахункова палата є дуже важливим органом парламентського контролю. У середині березня завершуються повноваження переважної більшості її членів, і їх потрібно переобирати. Він наголосив, що переобрання членів - нормальна процедура, яка існує в усіх країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала звільнення очільниці АМКУ Піщанської

"Ми не можемо зупинитися й чекати, доки весь орган у нас стане недієздатним. Ми несемо за нього відповідальність. Якщо є інші бачення щодо його реформування, то ми готові до діалогу. Але знову ж таки, це повинен бути діалог", - резюмував Голова ВР.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Чхати нам на думку та поради країн "Великої сімки", головне щоби Єрмак був задоволений...
показати весь коментар
05.01.2024 23:35
+8
Ну орган в нього може й стане недієздатним..

Вигляд - як у електрика з бодуна..
показати весь коментар
05.01.2024 23:32
+8
показати весь коментар
05.01.2024 23:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.01.2024 23:23 Відповісти
Кому рахункова, а кому подарункова..
показати весь коментар
05.01.2024 23:26 Відповісти
Ну орган в нього може й стане недієздатним..

Вигляд - як у електрика з бодуна..
показати весь коментар
05.01.2024 23:32 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2024 23:34 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2024 23:37 Відповісти
Чхати нам на думку та поради країн "Великої сімки", головне щоби Єрмак був задоволений...
показати весь коментар
05.01.2024 23:35 Відповісти
Не дерьмак, а его шеф - х-ло.
показати весь коментар
05.01.2024 23:57 Відповісти
Як говорив дідусь Сталін, головне - правильно порахувати...
показати весь коментар
05.01.2024 23:38 Відповісти
Читайте докладніше про нове призначення й зв'язки чиновниці
Заїбали
показати весь коментар
05.01.2024 23:52 Відповісти
Хто цього разу? Який забутий слуга народу? Разумков?
показати весь коментар
06.01.2024 00:51 Відповісти
грловне щоб в доску своя і вміла красти
досвід та порядність не обов"язеово
показати весь коментар
06.01.2024 08:22 Відповісти
Тоже консервы и шоколад.
показати весь коментар
06.01.2024 08:53 Відповісти
 
 