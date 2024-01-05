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Китай (1920) КНДР (568) балістичні ракети (117)

Китай не має інформації щодо передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай,ван,веньбінь

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не мають інформації про передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною і чіткою", – заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи заяву Білого дому про те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки та балістичні ракети до них, які російські війська вже використовують для обстрілів українських міст.

Він висловив сподівання, що "всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання кризи в Україні".

Також читайте: Росія обстрілювала Україну балістичними ракетами, отриманими від КНДР, - Білий дім. КАРТА

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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05.01.2024 23:55
+19
Бо КНДР це філіал Китаю,але більш жорсткіший ідеологічно.
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05.01.2024 23:42
+15
Ой ****** 😁
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05.01.2024 23:46
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Бо КНДР це філіал Китаю,але більш жорсткіший ідеологічно.
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05.01.2024 23:42 Відповісти
Молодший брат так сказати, двоюрідний.
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06.01.2024 10:39 Відповісти
Рідні брати.
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06.01.2024 13:19 Відповісти
глазики то узенькие, ничего не видят
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05.01.2024 23:45 Відповісти
а ще вони моргають, або не туди дивляться.
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06.01.2024 20:54 Відповісти
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05.01.2024 23:46 Відповісти
То може вони китайські? Принаймні комплектуючі! Ну, звідки, блд у Кіма електроніка?!
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05.01.2024 23:46 Відповісти
Ой ****** 😁
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05.01.2024 23:46 Відповісти
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06.01.2024 00:56 Відповісти
механіка китайської дипломатії, якій тисячі років
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06.01.2024 01:00 Відповісти
Віримо, завжди вам вірили!
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05.01.2024 23:51 Відповісти
Вы олухи ещё у Кубы спросите для гарантии, там знают те бездельники и шлюхи сплошные!
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05.01.2024 23:54 Відповісти
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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05.01.2024 23:55 Відповісти
Они не просто знают, они и сказали это сделать. КНДР это шавка КНР
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06.01.2024 00:01 Відповісти
Зріє битва цивілізацій.
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06.01.2024 00:05 Відповісти
Уже почалася, дурні повинні страждати.
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06.01.2024 10:43 Відповісти
Лицемірні жовтопикі покидьки. Розплодилися як таргани-тепер спокою немає.
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06.01.2024 00:06 Відповісти
Дядюшка Сем та стара леді Європа виплекали.
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06.01.2024 10:45 Відповісти
Арахамія вірить своїм китайським друзям, у яких він досвід хотів переймати, і очевидно зелена погань перейняла ось цей досвід - брехати в очі, коли всім відомо, що ви нагло брешете.
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06.01.2024 00:22 Відповісти
«Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу»
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06.01.2024 00:32 Відповісти
Навіть якщо уявити, що КНР не є сувереном КімЧенИна, то це вони ось так визнали відсутність своєї розвідки? та ну ***, китайський цирк на лісапеді )
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06.01.2024 00:36 Відповісти
+++++ добавить нічого
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06.01.2024 10:46 Відповісти
Врет как дышит.
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06.01.2024 00:38 Відповісти
тут я кетайцу верю
ладно Шахеды от Ирана
но чтобы СевКорея что-то могла сделать качественное типа баллистической ракеты, да еще и в промышленных масштабах - не верю
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06.01.2024 00:54 Відповісти
По данным агентства Reuters, элитная группа северокорейских хакеров в течение как минимум пяти месяцев тайно взламывала компьютерные сети военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения» - одного из крупнейших российских разработчиков ракет, в том числе крылатых, баллистических и гиперзвуковых.

Reuters не удалось выяснить, к каким именно данным хакеры имели доступ. Через несколько месяцев после взлома Пхеньян объявил о некоторых изменениях в своей программе создания баллистических ракет, однако неясно, связано ли это с действиями хакеров и полученной ими информацией.

Хакерские атаки ориентировочно начались в конце 2021-го и продолжалось до мая 2022 года, когда, согласно внутренним сообщениям компании, ее ИТ-инженеры обнаружили подозрительную активность.

Как предполагают эксперты, хакеров мог заинтересовать и процесс производства ракетного топлива, используемый «НПО Машиностроения». В июле Северная Корея провела испытательный пуск ракеты Hwasong-18 - первой МБР, использующей твердотопливные двигатели.

Применение твердого топлива может позволить ускорить развертывание ракет во время боевых действий, поскольку не требует заправки на стартовой площадке, что затрудняет отслеживание и уничтожение ракет до старта.

«НПО Машиностроения» производит баллистические ракеты РС-18, заправленные на заводе топливом в своего рода «ампуле», что дает аналогичный результат.
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06.01.2024 01:04 Відповісти
Кім Чен Ин разом із донькою відвідав завод з виробництва ракетних установок.

Юна дочка Кім Чен Ина, яка останнім часом супроводжує його всюди, - від ракетних випробувань до військових парадів, - за даними південнокорейської розвідки, "найімовірніше" стане його наступницею. Їй близько 10 років.

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06.01.2024 07:21 Відповісти
Кім Чжу Е з матір'ю і батьком на урочистому бенкеті з нагоди 75-річчя Корейської народної армії.

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06.01.2024 07:23 Відповісти
Три ситі пики і чотири голодних генерали
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06.01.2024 10:49 Відповісти
Ни хрена се - вот это форма у официантов!
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06.01.2024 12:26 Відповісти
то в них парадні бронежилети.
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06.01.2024 20:58 Відповісти
а яке це має значення для нас. Очевидно що знає. Це комуністичні країни, вони союзники, вони люто ненавидять західну демократію але майстерно роблять покерфейс.
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06.01.2024 00:56 Відповісти
Не розумію навіщо запитувати. Вже й так відомо, що Північна Корея офіційно, Іран напів офіційно, а Китай таємно надають допомогу різного роду Росії.
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06.01.2024 00:59 Відповісти
Последний обстрел Харькова оказался Искандера и. Все реквизиты на найденных остатках стёрты. Официальное заявление военной администрации города. От вчера к вечеру. Проводят все экспертизы. Хотя вопрос уже юридический, ясно и так что не РФ ракеты.
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06.01.2024 08:14 Відповісти
чарівництво. як же вони там намалювались?
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06.01.2024 01:12 Відповісти
Ага, значит Монголия передала?
Сев. Корея и не дернулась бы, если бы не получила разрешение от Китая.
Сев. Корея полностью по вооружениям зависит от Китая.
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06.01.2024 01:17 Відповісти
Особенно после прихода (или захвата )власти Син ЦЗиньПином. Он всех (С.Корею ,Россию , Ветнам ,Лаос ) держит на очень коротком поводке . И они крутятся в им разрешоном пространстве.
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06.01.2024 06:08 Відповісти
мой не знать !
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06.01.2024 01:23 Відповісти
Кон чен ин китайський ********
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06.01.2024 03:21 Відповісти
Китай не має інформації щодо передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет

Вже маєте, кислоокі.
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06.01.2024 06:09 Відповісти
Їм брехать,як дурному з гори бігти!
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06.01.2024 07:24 Відповісти
Китай передасть Кореї нові ракети замість переданих кацапам
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06.01.2024 08:40 Відповісти
 
 