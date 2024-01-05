Китай не має інформації щодо передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не мають інформації про передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною і чіткою", – заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи заяву Білого дому про те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки та балістичні ракети до них, які російські війська вже використовують для обстрілів українських міст.

Він висловив сподівання, що "всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання кризи в Україні".

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