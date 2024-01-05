Китай не має інформації щодо передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет, - МЗС
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У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не мають інформації про передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет для використання у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною і чіткою", – заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи заяву Білого дому про те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки та балістичні ракети до них, які російські війська вже використовують для обстрілів українських міст.
Він висловив сподівання, що "всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання кризи в Україні".
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
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ладно Шахеды от Ирана
но чтобы СевКорея что-то могла сделать качественное типа баллистической ракеты, да еще и в промышленных масштабах - не верю
Reuters не удалось выяснить, к каким именно данным хакеры имели доступ. Через несколько месяцев после взлома Пхеньян объявил о некоторых изменениях в своей программе создания баллистических ракет, однако неясно, связано ли это с действиями хакеров и полученной ими информацией.
Хакерские атаки ориентировочно начались в конце 2021-го и продолжалось до мая 2022 года, когда, согласно внутренним сообщениям компании, ее ИТ-инженеры обнаружили подозрительную активность.
Как предполагают эксперты, хакеров мог заинтересовать и процесс производства ракетного топлива, используемый «НПО Машиностроения». В июле Северная Корея провела испытательный пуск ракеты Hwasong-18 - первой МБР, использующей твердотопливные двигатели.
Применение твердого топлива может позволить ускорить развертывание ракет во время боевых действий, поскольку не требует заправки на стартовой площадке, что затрудняет отслеживание и уничтожение ракет до старта.
«НПО Машиностроения» производит баллистические ракеты РС-18, заправленные на заводе топливом в своего рода «ампуле», что дает аналогичный результат.
Юна дочка Кім Чен Ина, яка останнім часом супроводжує його всюди, - від ракетних випробувань до військових парадів, - за даними південнокорейської розвідки, "найімовірніше" стане його наступницею. Їй близько 10 років.
Сев. Корея и не дернулась бы, если бы не получила разрешение от Китая.
Сев. Корея полностью по вооружениям зависит от Китая.
Вже маєте, кислоокі.