Кулеба анонсував контакти з Варшавою "на всіх рівнях": Перемога України є життєвим інтересом Польщі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував контакти з новим урядом Польщі на всіх рівнях для розв’язання проблем у відносинах між країнами.

Про це він сказав під час прямого ефіру з журналістом Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що стосовно Польщі "історія складна". Він нагадав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва 22 грудня і зустрічі з Президентом України доніс до нього певні сигнали від нового польського уряду і озвучив бачення Варшави щодо вирішення наявних проблем.

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"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення. Зрештою, перемога України є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само. Для цього треба буде вирішувати проблеми", - сказав очільник МЗС.