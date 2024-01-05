Кулеба анонсував контакти з Варшавою "на всіх рівнях": Перемога України є життєвим інтересом Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував контакти з новим урядом Польщі на всіх рівнях для розв’язання проблем у відносинах між країнами.
Про це він сказав під час прямого ефіру з журналістом Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Глава української дипломатії зауважив, що стосовно Польщі "історія складна". Він нагадав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва 22 грудня і зустрічі з Президентом України доніс до нього певні сигнали від нового польського уряду і озвучив бачення Варшави щодо вирішення наявних проблем.
"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення. Зрештою, перемога України є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само. Для цього треба буде вирішувати проблеми", - сказав очільник МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Нам що до їх проблем?
Банда Єрмака захопила Україну. Розслідування США
Черчілль.
Брехня. польща не зацікавлена в успіху України. Бо чим гірша економічна і політична ситуація в Україні тим краще для економіки польщі. Власне тому і блокування продовжується знищуючи укр економіку, тому і буде майбутнє ембарго українських товарів, тому потужна антиукраїнська істерія у польщі з приводу подій 1943.