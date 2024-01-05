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Новини За кордоном
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Польща (5155) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба анонсував контакти з Варшавою "на всіх рівнях": Перемога України є життєвим інтересом Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував контакти з новим урядом Польщі на всіх рівнях для розв’язання проблем у відносинах між країнами.

Про це він сказав під час прямого ефіру з журналістом Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що стосовно Польщі "історія складна". Він нагадав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва 22 грудня і зустрічі з Президентом України доніс до нього певні сигнали від нового польського уряду і озвучив бачення Варшави щодо вирішення наявних проблем.

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"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення. Зрештою, перемога України є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само. Для цього треба буде вирішувати проблеми", - сказав очільник МЗС.
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Топ коментарі
+4
«І тепер Великобританія виступає вперед і веде за собою Францію, щоб гарантувати цілісність Польщі - тієї самої Польщі, яка з апетитом гієни лише шість місяців тому приєдналася до пограбування та руйнування чехословацької держави».(с)

Черчілль.
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06.01.2024 01:18
+3
Якщо поляки відчують реальну заргозу їх безпеці, то зберуть вони всіх українців, що тут мешкають, і відправлять під дулом автомата товарними вагонами за Україну воювати. Всіх! І чоловів, і жінок. Може дітей наших при цьому по дітячих будинках розмістять. Ну як дешеву раб силу на майбутне. Для всіх, хто радітеме перспективі, скажу, що моя родина, ще до війни в Польшу жити поїхала. Але, розумію, що всім в принципі на всіх пофіг, коли питання стає, хто завтра до окопу пійде.
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06.01.2024 02:19
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Оце молодець. Перемога України є життєво важлива для Польщі. Ото нехай поляки й воюють.
Нам що до їх проблем?
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05.01.2024 23:50 Відповісти
Якщо поляки відчують реальну заргозу їх безпеці, то зберуть вони всіх українців, що тут мешкають, і відправлять під дулом автомата товарними вагонами за Україну воювати. Всіх! І чоловів, і жінок. Може дітей наших при цьому по дітячих будинках розмістять. Ну як дешеву раб силу на майбутне. Для всіх, хто радітеме перспективі, скажу, що моя родина, ще до війни в Польшу жити поїхала. Але, розумію, що всім в принципі на всіх пофіг, коли питання стає, хто завтра до окопу пійде.
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06.01.2024 02:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QDTGBGG4sKM

Банда Єрмака захопила Україну. Розслідування США
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06.01.2024 02:27 Відповісти
Невже?
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05.01.2024 23:51 Відповісти
опариш від зебуїнів щось перегрівся
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05.01.2024 23:52 Відповісти
не виключено.що "зезедент" стимулятором розмовним " поділився....??
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06.01.2024 00:03 Відповісти
Поляки зебилов открытым шифром уже мокают в их же лайно, мол, доколе... тогда и границу разблокируют.
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05.01.2024 23:56 Відповісти
Любиш кадирівців? А бурятів?
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06.01.2024 00:00 Відповісти
він дуже любить угандійців скрізь
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06.01.2024 00:04 Відповісти
Если не ешь мясо, то переходи на веганов
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06.01.2024 00:24 Відповісти
«І тепер Великобританія виступає вперед і веде за собою Францію, щоб гарантувати цілісність Польщі - тієї самої Польщі, яка з апетитом гієни лише шість місяців тому приєдналася до пограбування та руйнування чехословацької держави».(с)

Черчілль.
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06.01.2024 01:18 Відповісти
Кулєба, а ти кем там працєюш, може в мзс Польщі прес секретарем, бо ти за Польщу кажеж які в неї інтереси. А шо там по нашим інтересам, нема новин, а кулєба?
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06.01.2024 07:46 Відповісти
Предлагаю начать с разблокирования пунктов пропуска на границы... а те все уровни чуть позже...
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06.01.2024 10:04 Відповісти
"Перемога України є життєвим інтересом Польщі"

Брехня. польща не зацікавлена в успіху України. Бо чим гірша економічна і політична ситуація в Україні тим краще для економіки польщі. Власне тому і блокування продовжується знищуючи укр економіку, тому і буде майбутнє ембарго українських товарів, тому потужна антиукраїнська істерія у польщі з приводу подій 1943.
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06.01.2024 11:38 Відповісти
"Усі рівні" вже робили світове турне, та 2 рази проїзджали Польщу туди і назад. Але до Дуди не спромоглися заїхати привітати з перемогою. А це було потрібно в першу чергу. Криворізька школа дипломатії, мать її.
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06.01.2024 11:52 Відповісти
 
 