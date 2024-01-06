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Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 5 січня уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, склад та артилерійський засіб, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та ракетних сил ЗСУ по російських окупантах протягом 5 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 3 січня уразили 12 районів зосередження окупантів, 3 артзасоби, 3 засоби ППО, РЕБ та пункт управління, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Герасимов ты гдееееееееее??????
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06.01.2024 09:34 Відповісти
 
 