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Нічна атака Шахедів: дрони курсували територією кількох областей. Була загроза для Хмельниччини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 6 січня ворог вчергове запускав ударні дрони-камікадзе по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, рух ворожих безпілотників фіксувався на Черкащині, Київщині, Вінниччині, Житомирщині. За даними ПС, дрони прямували на Хмельниччину, у бік Старокостянтинова.
Про результати роботи ППО наразі не зазначається.
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Валентин Дейнеко d3a5730f
показати весь коментар06.01.2024 12:03 Відповісти Мені подобається 1
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