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Хмельниччина (662) дрони (2493) Повітряні сили (1251)

Нічна атака Шахедів: дрони курсували територією кількох областей. Була загроза для Хмельниччини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

У ніч на 6 січня ворог вчергове запускав ударні дрони-камікадзе по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, рух ворожих безпілотників фіксувався на Черкащині, Київщині, Вінниччині, Житомирщині. За даними ПС, дрони прямували на Хмельниччину, у бік Старокостянтинова.

Про результати роботи ППО наразі не зазначається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" і крилату ракету із південного напрямку, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Свинособаки мабуть Ф16 шукають.
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06.01.2024 12:03 Відповісти
Як вони таки вільно орієнтуються у нашому повітряному просторі. Тут раніше одна обурювалась, що мов ППО бачить а не збиває. Може ж і не встигають піймати, бо ті напрямок міняють? Ох і дограється захід із постачанням наших ЗСУ по чайній ложечці. Замість того, аби дати зразу все для перемоги - "варять на повільному вогні". А то шо москальня учиться на цьому повільному вогні їм не доходить. А встигнуть зробити штучний інтелект на всі види озброєння і тоді хана всьому демократичному світу.
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06.01.2024 13:00 Відповісти
Просто хочуть переорати злітно-посадкові смуги потенційних аеродромів дислокації на Хмельниччині та Івано-Франківщині, щоб унеможливити зліт-посадку цих F-16. Усе дуже просто.Але це усе марно і не ефективно. Для резервних смуг нам доведеться використовувати автодороги з бетонним покриттям.
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06.01.2024 13:12 Відповісти
Таке враження,що русня створила сітку керування шахедами.Початковий варіант шахеда - це тупа штука з інерціальним наведенням.Зараз,схоже вони керуються з якогось командного центру,на зразок наших seababy.Тильки ми не протидіемо тій сітці,а ТРО гоняетьс за окремими шахедами.А шось(ретранслятор,пункт керування),тим часом висіть у нашому небі.Чому?
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06.01.2024 16:07 Відповісти
 
 