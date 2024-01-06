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Главу Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року: він вже одужує
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Главу Міністерства оборони США Ллойда Остіна госпіталізували в перший день Нового року.
Про це повідомляє сайт Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Увечері 1 січня міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у зв'язку з ускладненнями після нещодавно проведеної планової медичної процедури", - повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
За словами Райдера, Остін "одужує і очікує, що сьогодні повернеться до виконання своїх обов'язків у повному обсязі".
"У будь-який час заступник міністра оборони був готовий діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", - зазначив він.
Топ коментарі
+10 Євген cd8db603
показати весь коментар06.01.2024 07:48
+9 Hulio
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+6 krot_lub
показати весь коментар06.01.2024 07:30
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Чи ви думаєте, що в Пентагоні п'ють за планом ?
Пану Остіну - здоров'я !
Они ружья давать перестали. Може жаба? То зверь такой. Беспощадный.
А врач, молоденький такой, на анализы послал
Да ты возьми назначь пурген, ато давай узи, ренген
Какой в пи...е скажи ренген? Капусты пережрал"
Здоровья, пану Остину.
Он точно не москаль.