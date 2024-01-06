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Главу Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року: він вже одужує

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

остін

Главу Міністерства оборони США Ллойда Остіна госпіталізували в перший день Нового року.

Про це повідомляє сайт Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Увечері 1 січня міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у зв'язку з ускладненнями після нещодавно проведеної планової медичної процедури", - повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За словами Райдера, Остін "одужує і очікує, що сьогодні повернеться до виконання своїх обов'язків у повному обсязі".

"У будь-який час заступник міністра оборони був готовий діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остін та Умєров обговорили загрози повітряних атак з боку Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Бажаю одужання пану Остіну, нам дуже не вистачає вашої чарівної Усмішки !!!
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06.01.2024 07:48
+9
Наша людина.
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06.01.2024 07:42
+6
Перебрав, буває
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06.01.2024 07:30
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Перебрав, буває
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06.01.2024 07:30 Відповісти
Наша людина.
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06.01.2024 07:42 Відповісти
Бажаю одужання пану Остіну, нам дуже не вистачає вашої чарівної Усмішки !!!
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06.01.2024 07:48 Відповісти
Цей той чувак, відомство якого завищило військову допомогу Україні на 6 млрд дол, і досі, посилаючись на якісь процедури, не поставляє залишок зброї на 4.8 млрд.
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06.01.2024 08:17 Відповісти
Надірвався, намагаючись перевернути небо та землю.
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06.01.2024 08:27 Відповісти
Перепил?
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06.01.2024 08:31 Відповісти
Вам же сказано: після ПЛАНОВОЇ процедури.
Чи ви думаєте, що в Пентагоні п'ють за планом ?
Пану Остіну - здоров'я !
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06.01.2024 08:44 Відповісти
Крутий дядько! Одужання Ллойду Остіну.
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06.01.2024 09:08 Відповісти
Самое простое, с кем всегда можно договориться, это наша совесть.
Они ружья давать перестали. Може жаба? То зверь такой. Беспощадный.
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06.01.2024 09:21 Відповісти
Карма вона така: всіх достане.
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06.01.2024 09:14 Відповісти
"Вдруг с ним случился анекдот, чего то вспучило живот
А врач, молоденький такой, на анализы послал
Да ты возьми назначь пурген, ато давай узи, ренген
Какой в пи...е скажи ренген? Капусты пережрал"
Здоровья, пану Остину.
Он точно не москаль.
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06.01.2024 09:18 Відповісти
Это результат вашего творения?))
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06.01.2024 10:27 Відповісти
Тимур Шаов
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06.01.2024 11:07 Відповісти
Ну не варто банани устріцами запивати. Не варто, бо не буде з кого спитати, куди заникав на 5лярлів зброї, призначеної для України. Що не додав, Остін?! А ну колись!
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06.01.2024 14:32 Відповісти
 
 