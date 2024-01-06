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армія рф (13470) Генштаб ЗС (4501) ліквідація (1937) знищення (4109)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 363 870 осіб (+800 за добу), 6018 танків, 8617 артсистем, 11 158 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бтр,рф,армія,піхота

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 363 870 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 363870 (+800) осіб,

танків - 6018 (+7) од,

бойових броньованих машин - 11158 (+16) од,

артилерійських систем - 8617 (+13) од,

РСЗВ - 950 (+1) од,

засоби ППО - 633 (+2) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6787 (+16),

крилаті ракети - 1786 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11478 (+15) од,

спеціальна техніка - 1317 (+4)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Минув 3604 день москальсько-української війни.
58! одиниць техніки та 800!! чумардосів.
Арта 14!, броня 23!, логістика 15.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 4.
Знову м'ясні штурми, техніка просідає, дохлі чумардоси збільшуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 363 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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06.01.2024 09:28
+13
Доброго ранку Україна.Дякую хлопці.
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06.01.2024 08:04
+12
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06.01.2024 09:33
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06.01.2024 08:03 Відповісти
Доброго ранку Україна.Дякую хлопці.
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06.01.2024 08:04 Відповісти
Броня з початку місяця перша сотня вже є.
А шо інфографіку вже не оприлюднюють чи забули.

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06.01.2024 08:13 Відповісти
Навіть не помітив,що її немає. Після виходу цього "шедевру" дизайнерської думки, дивлюсь тільки в текст.
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06.01.2024 08:59 Відповісти
Минув 3604 день москальсько-української війни.
58! одиниць техніки та 800!! чумардосів.
Арта 14!, броня 23!, логістика 15.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 4.
Знову м'ясні штурми, техніка просідає, дохлі чумардоси збільшуються.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 363 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
показати весь коментар
06.01.2024 09:28 Відповісти
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06.01.2024 09:33 Відповісти
Багатенько у тому якутську відморожених проживає числиться...
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06.01.2024 10:05 Відповісти
Враховуючи погодні та битові умови, я би сказав виживають або існують ...
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06.01.2024 10:21 Відповісти
Щось не жалко...
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06.01.2024 10:42 Відповісти
драконов лепят из овна - год дракона кули
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06.01.2024 10:45 Відповісти
 
 