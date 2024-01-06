Обстріли Херсонщини: рашисти поцілили у житлові квартали і підприємство. 1 людина загинула, 5 - поранені

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству у Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 5 дістали поранення.