Війська РФ обстріляли Очаків та Куцурубську громаду, пошкоджено приміщення і техніку підприємства

Протягом доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також ворог намагався вдарити по області двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає.

Вчора, 5 січня, о 08:52 внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено приміщення та техніку. Постраждалих немає.

Вчора ввечері, 5 січня, о 17:31 та сьогодні вранці, 6 січня, о 05:41 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

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