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Шахраї почали використовувати останній обмін полоненими для наживи, - Координаційний штаб

Новини Цензор.НЕТ Події

полонені,обмін

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, у соцмережах з'явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші.

У профілях можуть бути фото та відео оборонців з "обміну 230" або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.

"Не йміть віри! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї. Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Понад 200 українських воїнів і цивільних повернулися з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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06.01.2024 08:28 Відповісти
Що це за абра-кадабра така? Русько-українська?

Координационный штаб по питанию с військовополоненими

‼️Самая свежая информация была получена об общих, допомогущих родинах, події и поради.

Пишите на онлайн-ресурсах Координационного штаба:

🔷 YouTube
🔷 www.facebook.com/koordshtab
🔷 www.koordshtab.gov.ua.

t.me/Koord_shtab/3705
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06.01.2024 08:30 Відповісти
А що СБУ не може тих гундонів прищучичи?
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06.01.2024 08:38 Відповісти
Император команды не даёт
Зеленский, дай команду!
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06.01.2024 09:10 Відповісти
Кацап детектед
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06.01.2024 09:38 Відповісти
Нема коли. В інтернеті ще повно дівок, які свої голі фотки продають. Це злочини несумісні по тяжкості, почекають ті шахраї.
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06.01.2024 12:48 Відповісти
Якщо влада після звільнення полонених каже: вони потребують медичної, псилогічної, матеріальної т.і. підтримки, то ж люди готові підтримати. Бо ж влада не показує: ми підтримали, надали, забезпечили.... Тому через недовіру, люди більше сподіваються на інших людей, в тому числі і в плані звільнення. Бо казати і робити - не одне й те саме. Власне і самі родичі потребують більше уваги від держави, і не тільки в матеріальному плані, комунікаційна складова є надважливою. Це до речі обовязок ТЦК і там немає дефіциту кадрів (по кількості), на відміну від дефіциту комунікації...
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06.01.2024 09:51 Відповісти
Першим це зробив "верховний шахрай"-всі інші просто його послідовники!
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06.01.2024 11:10 Відповісти
 
 