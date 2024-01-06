Шахраї почали використовувати останній обмін полоненими для наживи, - Координаційний штаб
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Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Як зазначається, у соцмережах з'явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші.
У профілях можуть бути фото та відео оборонців з "обміну 230" або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.
"Не йміть віри! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї. Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Координационный штаб по питанию с військовополоненими
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