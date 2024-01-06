УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10607 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
23 997 29
війна (56389) Севастополь (467) Гуменюк (670)

Після знищення командного пункту окупантів біля Севастополя ворог у режимі екстреного переформатування, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

Після успішного ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя система захисту Криму перебуває у режимі екстреного переформатування.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя потужно вплинуло на систему захисту півострова. Вона знаходиться у режимі екстреного переформатування", - зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що таке ураження відбивається і на морально-психологічному стані війська.

"Ми це спостерігаємо і за радіоперехопленнями, і за загальним розвитком бойових подій. Бачимо заміну підрозділів", - поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Гуменюк додала, що поки зарано звітувати про перемоги, тому що попереду ще комплексна робота.

Читайте: Сили ЗСУ в Севастополі уразили не лише командний пункт, а й серйозно пошкодили систему захисту в Криму, - ОК "Південь"

"Пунктів і місць зосередження ворога розгорнуто багато. Відбувається постійне маневрування", - зазначила вона.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що ЗСУ вразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
То в"ї@іть ще раз. Нехай переформатуються навіки.
показати весь коментар
06.01.2024 09:30
+18
Засуєтілісь, карочє
показати весь коментар
06.01.2024 09:25
+18
Яб додав, засуєтілісь підари
показати весь коментар
06.01.2024 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засуєтілісь, карочє
показати весь коментар
06.01.2024 09:25 Відповісти
На швидку пробило.
показати весь коментар
06.01.2024 09:33 Відповісти
То в"ї@іть ще раз. Нехай переформатуються навіки.
показати весь коментар
06.01.2024 09:30 Відповісти
Яб додав, засуєтілісь підари
показати весь коментар
06.01.2024 09:33 Відповісти
Поки там в них погано то чого б не добавити щоб там стала тиша як на цвинтарі.
показати весь коментар
06.01.2024 09:48 Відповісти
Тяжко попасти в маневруючи цілі, треба щоб окопались ))
показати весь коментар
06.01.2024 10:24 Відповісти
після фрагментації запустили переформатування фрагментів ))
показати весь коментар
06.01.2024 09:48 Відповісти
щось, не довіряю я гуменюк.
і буданов мовчить.
показати весь коментар
06.01.2024 09:53 Відповісти
Яке відношення має цей до роботи ППО? Буданов рискає по полям рашки, а повинен захисникам розвіддані давати
показати весь коментар
06.01.2024 09:55 Відповісти
що ви, таке, кажете? буданов, ще зовсім нещодавно, знав все про все.
показати весь коментар
06.01.2024 10:13 Відповісти
Буданов це віртуальний сервер
показати весь коментар
06.01.2024 11:18 Відповісти
Да позавчера было не скучно, смотрю пошел самолет на юга и видать оркам его подарок не понравился так как начали из бессильной злости бить по аэродрому так что пол дрожал а в полночь над домом шахеды шастали.Видать летчики их очень хорошо достали.
показати весь коментар
06.01.2024 10:22 Відповісти
Муму Герасима замочила
показати весь коментар
06.01.2024 10:32 Відповісти
"Потужно вплинуло" - це улюблене їхне слово, чи їм хтось один пише ці всі казки ?
показати весь коментар
06.01.2024 10:34 Відповісти


Twenty-five people were killed last weekend in Belgorod - the biggest Russian city near Ukraine.
показати весь коментар
06.01.2024 10:37 Відповісти
Є тут філологи? Накидайте Гуменюк і всім нашим "речникам" синонімів до слова "потужно". Може, їм Подерв'янського в консультанти?!
показати весь коментар
06.01.2024 10:51 Відповісти
це вже мем
показати весь коментар
06.01.2024 11:01 Відповісти
Боже милосердний!
Ви такі страшні штуки пишете: філологи... синоніми... Подерев'янський (це взагалі лютий треш!)...
Все набагато вульгарніше і смішніше. Словниковий запас Еллочки Людоїдки складав усього 28 слів. А мадам Гуменюк - всього лише прокачаний варіант Еллочки.
І весь біном Ньютона.
показати весь коментар
06.01.2024 14:01 Відповісти
Розумній людині абсолютно зрозуміла інформація, яку донесла пані Гуменюк , доречі дуже гарна жінка. А якщо ви пане Мichal Woronovskiy, такий витончений естет, і вам не подобаються гарні жінки, то це ваше особисте горе.
показати весь коментар
06.01.2024 16:53 Відповісти
Розумієте, пане Олександре, кожному нормальному чоловікові подобаються гарні жінки. Інша справа, що у кожного окремого чоловіка свої критерії для визначення "гарної жінки". Так виглядає, що попри нашу чоловічу нормальність, наші уявлення про жіночу красу відрізняються. І це цілком нормально .
І так, "естетом" я себе не вважаю. Мені просто не подобаються ТП, хоч і "смазлівиє".
показати весь коментар
06.01.2024 17:07 Відповісти
Миша пшел на йух, мелкими шажками.....
показати весь коментар
06.01.2024 22:00 Відповісти
Навіть якби хотів туди піти - не зможу. Бо там зайнято - там уже ти.
показати весь коментар
06.01.2024 22:05 Відповісти
Треба екстрено ще кілька ра шарахнути
показати весь коментар
06.01.2024 11:00 Відповісти
І як це використовується?
показати весь коментар
06.01.2024 12:41 Відповісти
А як повинно? І взагалі, накуя тобі ця інфа?
показати весь коментар
06.01.2024 12:56 Відповісти
Немає у військових "переформатування".Є КП,є ЗКП.Є "переформування". Але квартальским все рівно.В них після пірсингу - ребрендінг.
показати весь коментар
06.01.2024 19:53 Відповісти
...а після фазенди -- адженда 😂
показати весь коментар
07.01.2024 02:50 Відповісти
Чому це рано звітувати перемогу? Хай хрипатий вже записує новий ролік про перемогу.
показати весь коментар
06.01.2024 20:30 Відповісти
 
 