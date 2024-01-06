Доба на Донеччині: двічі під обстрілами перебував Покровськ, чотири рази - Торське, у Красногорівці поранено людину
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Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Покровський район. Серед ночі росіяни двічі обстріляли Покровськ - пошкоджено 2 адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі. Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: в Острівському пошкоджено 3 будинки, у Дальньому - 1 будинок, у Кураховому в зоні ураження промзона. У Красногорівці Мар'їнської громади поранена людина.
Краматорський район. У Лиманській громаді 4 рази обстріляне Торське.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Званівській громаді під вогнем Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверській громаді обстріляні три вулиці Серебрянки", - йдеться в повідомленні.
Загалом за добу росіяни поранили одного жителя Донеччини.
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