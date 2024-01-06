Доба на Донеччині: двічі під обстрілами перебував Покровськ, чотири рази - Торське, у Красногорівці поранено людину

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Покровський район. Серед ночі росіяни двічі обстріляли Покровськ - пошкоджено 2 адмінбудівлі, численні гаражі та автомобілі. Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: в Острівському пошкоджено 3 будинки, у Дальньому - 1 будинок, у Кураховому в зоні ураження промзона. У Красногорівці Мар'їнської громади поранена людина.



Краматорський район. У Лиманській громаді 4 рази обстріляне Торське.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Званівській громаді під вогнем Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверській громаді обстріляні три вулиці Серебрянки", - йдеться в повідомленні.



Загалом за добу росіяни поранили одного жителя Донеччини.

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