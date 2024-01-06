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Росіяни втратили 512 осіб та 40 одиниць військової техніки на Таврійському напрямку, двоє окупантів здалися в полон, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

На Таврійському напрямку відбулося 37 бойових зіткнень, ворог завдав 15 авіаударів, 1 ракетний удар та здійснив 778 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку у зведенні станом на 6 січня, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальні втрати ворога склали 512 осіб. 2 окупанти здалися в полон.

Загальні втрати ворога у військовій техніці склали 40 одиниць. Зокрема, 5 танків, 12 ББМ, 1 артсистему, 14 БпЛА, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 363 870 осіб (+800 за добу), 6018 танків, 8617 артсистем, 11 158 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Чудово, але от з 512 лише два здались в полон. Може нашому ЦІПСО працювати не по внутршній аудиторії, а по лінії фронту? Дармоїди. Ні, серйозно, от хто працює так це ГУР і СБУ, служби розкачуються як на стероїдах.
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06.01.2024 11:05 Відповісти
 
 