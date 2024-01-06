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Новини За кордоном
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Уряд Шотландії відмовляється виділяти кошти на оплату житла для біженців із України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці

Уряд Шотландії відмовляється виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на короткострокове житло для біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily record.

Видання посилається на лист, який у жовтні 2023 року надіслали уряду керівники місцевої влади країни. Вони вимагали відшкодування витрат на схему "суперспонсора", яка запрацювала в березні 2022 року. Ця схема дозволила українським біженцям отримати дозвіл на в'їзд і тимчасове житло.

Влада Шотландії повідомила, що тільки за цією схемою до країни прибули 17 463 особи, багато з них були розміщені в готелях і на круїзних лайнерах. Уряд минулого року виділив 10 млн фунтів стерлінгів на покриття "додаткових" витрат, пов'язаних із короткостроковим проживанням біженців.

Цього року фінансування не може тривати через проблеми з бюджетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

Секретар Кабінету міністрів соціальної справедливості Ширлі-Енн Сомервілль заявила, що бюджет уряду залишається "надзвичайно складним" і потрібно ухвалювати "важкі рішення".

"З цієї причини, на жаль, я не можу погодити продовження фінансування "прийнятних витрат" у 2023-2024 роках", - сказала вона.

Місцева влада попередила, що якщо не отримає від уряду фінансування і покриватиме витрати з власних бюджетів, то це означатиме скорочення інших послуг. Зокрема цього року вони можуть припинити підтримувати готелі, в яких живуть біженці.

Читайте: Шотландія призупиняє програму допомоги українським біженцям, - The Guardian

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Правильно, досить ухилянтів спонсорувати
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06.01.2024 11:57
+33
Тобто ті, хто залишився мають імунітет від ракет та обстрілів? Клас! Супер! Хтось виїхав з Бахмуту до Дніпра і працює в Україні, а хтось втік з Києва і бідкається, що не може повернутися в Україну, бо війна?
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06.01.2024 12:17
+29
є питання до біженців!!!
а працювати не пробували????
бо простий підрахунок показує що:
тим хто втік, тобто, хитросраким, гарантовано життя, житло, виплати, соцпакет і всі можливі пільги...
ще й була задумка виплатити допомогу при поверненні!!!
а тим хто не втік, ******* закони, постанови, правила та обов"язки
і більше НІКУЯ, від слова ЗОВСІМ!!!!!
наче все по чесному......
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06.01.2024 12:11
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Люди завжди втiкали вiд вiйни. тiж CШA збудували дезертири. Вiдкрий кордон тут залишиться млн 10-20.
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06.01.2024 13:21 Відповісти
Після закінчення війни, ЄС закриє тимчасовий захист і примусово депорутє в Україну мінімум половину біженців. А новим туловіщам не буде підствав давати притулок. Така сама хєрня буде по США, Британії і Канаді.
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06.01.2024 13:25 Відповісти
Вони навiть чурбанiв недепортують, украiнцiв якi легко асимiлюються i подавно. проклята теща уже укр.мовою з акцентом говорить.
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06.01.2024 13:33 Відповісти
Ще раз, тимчасовий захист передбачає тимчасове перебування в країні, а не надання громадянства. Швейцарія, Фінляндія, Норвегія вже готові платити аби ці асимілянти виїхали. Великобританія, Данія, Нідерланди неодноразово заявляли, що укр біженці їм непотрібні після війни.
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06.01.2024 13:45 Відповісти
Багато скористались Тими програмами? То уже втраченi люди. Жiнки плодородного вiку, дiти. Треба було кордон закривати для всix наглухо.
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06.01.2024 13:54 Відповісти
треба до своїх людей відноситися по людськи і виїдуть лише одиниці. Скажімо як мої бувші сусіди вірмени.
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06.01.2024 14:10 Відповісти
Непотрібні ті, які живуть на соціалку та не мають роботи після кількох років перебування в країні. А тих, хто працює - будуть хапати за руки-ноги і не відпускати. Повернеться не більше половини людей. У сина однокласник, його мама виїхала з Харкова. Зараз не працює, але ходить на курси. Дуже переживає, що виженуть з країни - шукає роботу. Але тут справді не так все просто для мам з малими дітьми - неможна залишати самих дітей дома, соціальних нянь не вистачає а комерційна няня обійдеться більше, ніж та мама заробить. От і змушені сидіти на соціалці мами з малими дітьми. А от якщо є і тато тут, то такі сім'ї в своїй більшості вже не на соціалці, а працюють, щонайменше хтось один із батьків.
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06.01.2024 16:40 Відповісти
не депортує, хіба що незаконослухняних. За цей час багато будуть подавати на громадянство чи постійне перебування. А якщо там дитина родилася - то вважай ту сім'ю втрачено.
Є в ютубі один далекобійник Іван з Криму. Хитрюги не викинули українські паспорти і втекли на початку повномасштабної агресії через рашу, Мексику в штати. За півтора року вже взяв на виплату власного тягача. Йому закидали, що буде із своїх десяти тисяч в місяць багато податків сплачувати. То він сказав, що консультувався з бухгалтером - у сім'ї з чотирьох, де працює лише він (мама з дітьми) податків буде мізер. Хвалився, що через суд добився статусу біженця і скоріше всього останеться там вже надовго.
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06.01.2024 13:40 Відповісти
Процедура громадянства у ЄС - мінімум на 8 років. За 2 роки ніхто не дасть громадянства
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06.01.2024 13:46 Відповісти
а карту побиту?
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06.01.2024 14:06 Відповісти
***, Польща - це не вся ЄС, невже неясно?
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06.01.2024 14:44 Відповісти
Вот когда польская гиена покажет звериный оскал, тогда настанут серьёзные проблемы.
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06.01.2024 13:59 Відповісти
Ну в оригинале статьи описано лишь отмена выплат компенсаций от гос бюджета местным.
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06.01.2024 14:01 Відповісти
Правильно роблять,я пінсіонер нікуди не зможу рипнутися,а туди поїхали здоровенні корови разом зі своїми биками,а захищяти державу облом,трусліви тварюки.
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06.01.2024 14:02 Відповісти
Тебя кто-то приковал к батарее?
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06.01.2024 16:23 Відповісти
Їх потрібно взагалі депортувати.
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06.01.2024 14:12 Відповісти
Слів немає... Нація дегенератів... "Всі хто виїхали - ухилянти, бики і халявщики, а я пенсіонер, хай повертаються мене захищати" Де ви, придурки таку статистику знайшли? Наприклад в Німеччині з мільйона лише 200 000 чоловіків призовного віку, а це не лише ухилянти, а і інваліди, військові після поранення, багатодітні батьки, ті які проживали у Німеччині до війни.
"Хай повертаються" а ви вже забезпечили їм куди повертатися? Побудували житло, маєте робочі місця, інфраструктуру?
"халявщики" якщо ти на пенсії, то ти такий самий халявщик як і вони...
"Ухилянти" якщо ти не на фронті, то ти нічим ***** не відрізняєшся.
Люди жили, працювали і платили податки, щоб держава їх захищала, а коли держава не змогла це зробити і вони виїхали, щоб забезпечити собі безпеку самостійно, відразу знайшлося бидло яке може їх тільки обсирати....
Тобі тупому скоту в голову не приходить, що якщо вони всі знайдуть там роботу, то тобі дегенерату пенсію хєрами будуть видавати ...
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06.01.2024 14:38 Відповісти
Хєр вони там знайдуть всі роботу. Як тільки скасують соціал, більшість повернеться. Хоча, нах вони нам здалися. Подивимся, чи держава і бізнес знайде роботу для тих мінімум півмільйона нас, які прийдуть з війни.
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06.01.2024 14:46 Відповісти
У Вас дуже рожеві окуляри... Якраз такі рішення місцевих органів влади і будуть підштовхувати їх шукати роботу. Якщо півмільйона жінок знайдуть роботу то вони вивезуть півмільйона чоловіків. Нах здалися, ок, тільки не плачте коли Вам особисто скажуть те саме..... Ніхто не знає, чи прийдуть всі з війни працездатні.... В мене не вийшло..
І останнє погугліть співвідношення пенсіонерів не халявщиків і не ухилянтів до працюючих зараз, і особливо динаміку, вона Вам додасть "оптимізму"
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06.01.2024 14:57 Відповісти
Не гугліть нічого. Нах статистику. До війни я був ФОП, 3 група. І, прекрасно знаю, що у нас відсотків 35-40 економіки було в тіні. Зараз ще більше, бо люди бояться працювати легально, особливо, чоловіки. Та й жінки - маленький соціал + робота вчорну - і, дивись, вже можна жити.
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06.01.2024 15:29 Відповісти
Все що ви написали ніякого відношення до ситуації немає. Від того що хтось працює в тіні доходи пенсійного фонду не збільшуються. Тому тут статистика точно відображає стан речей. Навпаки те що Ви описали, ще більш ускладнює ситуацію. До війни на одного працюючого , який платить податки, було 2 пенсіонери, зараз скільки? Напевно 3.5 пенсіонера і 2 військових. Ви думаєте захід буде утримувати Україну вічно?
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06.01.2024 15:40 Відповісти
Я так зрозумів щоб вони повернулися я тут в Україні повинен підготувати для них житло та робочі місця? А не жирно буде. Гроші що дае їм Шотландія краще направити до України. Ми це все тут зробимо без вас і тоді на х...н ви мені тут потрібні і ти в тому числі. Ти прекрасно розуміеш що мова не йде про військових на лікуванні. Не треба ними прикриватись.Тому що ти звичайний "патріот" ухилянт і тебе це заділо мабуть ще е совість.
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06.01.2024 15:01 Відповісти
Ви не повірите але зараз для економіки найважливіший людський ресурс. Не пенсіонери, які побудували нам всьо, а ті хто будуть працювати - перебудовувати те всьо. І якщо умовна сім'я виїхала з Маріуполя в Європу, то так їх потрібно сюди заманити назад. Чи Ви вважаєте їх повними ідіотами, що вони повернуться самі? Не хочете, не потрібно. Вам просто доведеться працювати більше і продуктивніше, та за менші гроші, щоб забезпечити пенсіонерів, які построїли Вам всьо і щоб заробити на Велике Будівництво. Якщо Ви надієтесь на 300 млрд, то вони швидко закінчаться
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06.01.2024 15:26 Відповісти
І ще одне, я не патріот, я дивлюся як Ви оскотинюєтеся і гризете одне одного, і пробую зупинити вас, бо ви все знову просрете. Але ви надто тупі, щоб це засвоїти....
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06.01.2024 15:31 Відповісти
Ти придурок,наше покоління,наші отци та мами,наші діди построїли вам державу,а ви молоді дармоїди і ухилянти ще нас звинувачуете,придур.
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06.01.2024 14:41 Відповісти
Те що ви настроїли, ухилянт і хвлявщик, недієздатне і виживає лише завдяки зовнішній допомозі, так що хвалитися немає чим, хіба олігархами....
Наступне якщо Ви знаєте скільки мені років, то змініть таблетки - Ви забагато "бачите"
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06.01.2024 15:02 Відповісти
Зарплату не отримували за будівництво?
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06.01.2024 15:14 Відповісти
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06.01.2024 15:30 Відповісти
Всіх додому.
"Еліта" вони ж "патріоти" жінки особливо чоловіки потрібні країні.
Слава Україні
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06.01.2024 14:48 Відповісти
Халява закінчилась
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06.01.2024 14:49 Відповісти
Якби ЗАПАДЕНЦІ не здавали би жітло східнякам за 509 ДОЛЛЯРІВ ні хто б не поїхав у Шотландію! А так у Шотландії повно ЗАПАДЕНЦІВ які здали жітло і поїхали у ШОТЛАНДІЮ і небагато людей з від туди де іде війна!
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06.01.2024 16:09 Відповісти
Прогнозовано, хоча умови Програми передбачали 3 роки фінансування житла. Шотландія не бідна, проте не зобов'язана надавати безкоштовне житло. Країна маленька, людей дуже багато, житла не вистачає і місцевим. Щодо пошуку роботи. Навіть із знанням мови, знайти нормальну роботу дуже складно. Варто розуміти, шотландці налаштовані націоналістично та консервативно, перевага місцевим або потрібні професійні рекомендації. Проте некваліфікована робота (склади, магазини, amazon і т.п.) з мінімальним англійським є. Повноцінні мовні курси є далеко не завжди ,а там де є переповнені і потрапити важко. Тому можливо порівняння з Німеччиною не завжди коректне. В будь-якому випадку, величезна подяка Шотландії за ту допомогу яку надала країна.
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07.01.2024 00:50 Відповісти
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