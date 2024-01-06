Уряд Шотландії відмовляється виділяти кошти на оплату житла для біженців із України
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Уряд Шотландії відмовляється виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на короткострокове житло для біженців з України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily record.
Видання посилається на лист, який у жовтні 2023 року надіслали уряду керівники місцевої влади країни. Вони вимагали відшкодування витрат на схему "суперспонсора", яка запрацювала в березні 2022 року. Ця схема дозволила українським біженцям отримати дозвіл на в'їзд і тимчасове житло.
Влада Шотландії повідомила, що тільки за цією схемою до країни прибули 17 463 особи, багато з них були розміщені в готелях і на круїзних лайнерах. Уряд минулого року виділив 10 млн фунтів стерлінгів на покриття "додаткових" витрат, пов'язаних із короткостроковим проживанням біженців.
Цього року фінансування не може тривати через проблеми з бюджетом.
Секретар Кабінету міністрів соціальної справедливості Ширлі-Енн Сомервілль заявила, що бюджет уряду залишається "надзвичайно складним" і потрібно ухвалювати "важкі рішення".
"З цієї причини, на жаль, я не можу погодити продовження фінансування "прийнятних витрат" у 2023-2024 роках", - сказала вона.
Місцева влада попередила, що якщо не отримає від уряду фінансування і покриватиме витрати з власних бюджетів, то це означатиме скорочення інших послуг. Зокрема цього року вони можуть припинити підтримувати готелі, в яких живуть біженці.
Будь ласка, зачекайте...
Є в ютубі один далекобійник Іван з Криму. Хитрюги не викинули українські паспорти і втекли на початку повномасштабної агресії через рашу, Мексику в штати. За півтора року вже взяв на виплату власного тягача. Йому закидали, що буде із своїх десяти тисяч в місяць багато податків сплачувати. То він сказав, що консультувався з бухгалтером - у сім'ї з чотирьох, де працює лише він (мама з дітьми) податків буде мізер. Хвалився, що через суд добився статусу біженця і скоріше всього останеться там вже надовго.
"Хай повертаються" а ви вже забезпечили їм куди повертатися? Побудували житло, маєте робочі місця, інфраструктуру?
"халявщики" якщо ти на пенсії, то ти такий самий халявщик як і вони...
"Ухилянти" якщо ти не на фронті, то ти нічим ***** не відрізняєшся.
Люди жили, працювали і платили податки, щоб держава їх захищала, а коли держава не змогла це зробити і вони виїхали, щоб забезпечити собі безпеку самостійно, відразу знайшлося бидло яке може їх тільки обсирати....
Тобі тупому скоту в голову не приходить, що якщо вони всі знайдуть там роботу, то тобі дегенерату пенсію хєрами будуть видавати ...
І останнє погугліть співвідношення пенсіонерів не халявщиків і не ухилянтів до працюючих зараз, і особливо динаміку, вона Вам додасть "оптимізму"
Наступне якщо Ви знаєте скільки мені років, то змініть таблетки - Ви забагато "бачите"
"Еліта" вони ж "патріоти" жінки особливо чоловіки потрібні країні.
Слава Україні