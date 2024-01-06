300 мільярдів доларів заморожених активів РФ слід використати на підтримку України. Очікуємо відчутного прогресу цього року, - Зеленський
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Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Вони мають бути використані на підтримку України.
Про це повідомив у твіттері (Х) президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор.
"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор. Рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України. Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити. Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України.
"На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - резюмує глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер, Україна платить за це кров'ю.
https://www.youtube.com/watch?v=yR67p1nZUy0&ab_channel=SukhanovSerhii
Бо плювати вони хотіли на твої публічні волання.
Це для них настільки ж складно, як для блаЗЄнського звільнити московських кротів "єрмака" й "татарова".
https://youtu.be/IsohKoUt1Bg
Влада, яку ви обрали...
нет?
ну тогда ожидай 300 млрд. дальше
87 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Для повного фінансування країни потрібно скорочувати витрати на утримання державного апарату.
ВСІ питання можна вирішити просто і легко -
скоротити на 50% фінансування державного апарату і отримати економію в $20 млрд. вирішивши всі бюджетні проблеми. "
Але влада вирішила пустити під ніж видатки на оборону і ЗСУ !
Набрання чинності, відбулась 01.01.2024 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-20#Text
Тобто Кабмін і міністерство оборони тихо обрізали бюджет ЗСУ ?
Йому вже давно пояснили, що кофіскувати активи у діючій юридичній систеиі - неможливо. Саме тому, був започаткований Нюрберський тнибунал, як додатковий механізм вчинити суд над німецькими злочинцями і примусової репарації,
тобі СЛІД це затямити!!
СОСАТЬ ТОБІ ВОВА - 31 БЕРЕЗНЯ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТВІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ТЕРМІН.
Далі розпочинається полювання на твою голову.
Готель Ora 4*: 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
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Тетяна входить до складу «білоцерківської групи», одна з компаній якої наприкінці 2022 року отримала найдорожчий підряд МО вартістю 13,16 млрд грн з «золотими яйцями».
І це... Не тільки за ЯЙЦЯПО17...
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Зелена шобла вже немає, шо красти........................................ Хочуть подєрєбанити 300 мрд доларів!
https://www.youtube.com/watch?v=LRo05u6NseI