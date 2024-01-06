300 мільярдів доларів заморожених активів РФ слід використати на підтримку України. Очікуємо відчутного прогресу цього року, - Зеленський

Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Вони мають бути використані на підтримку України.

Про це повідомив у твіттері (Х) президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор.

"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор. Рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України. Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити. Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази", - зазначив Зеленський.

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Він також додав, що цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України.

"На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - резюмує глава держави.