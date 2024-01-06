Окупанти знову активізувалися на Мар’їнському напрямку та попри втрати намагаються оточити Авдіївку, - Сили оборони

Наразі у низці російських підрозділів, задіяних на Таврійському напрямку, спостерігається дуже низький рівень морально-психологічного стану. Це пов’язано зі значними втратами. Також почастішали випадки вогню по своїх.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У деяких російських підрозділах внаслідок значних втрат дуже низький рівень морально-психологічного стану. Окупанти налякані, тому стріляють у все, що рухається. Почастішали випадки вогню по своїх, як по піхоті, так і по безпілотниках", - сказав Штупун.

Він зауважив, що й далі фіксуються відмови особового складу брати участь у штурмових та наступальних діях.

"Різними способами саботують участь у атаках російські екіпажі бронетехніки. Знають, що шанс вижити невеликий, адже танки, БМП і БТРи вражаються в атаці першими", - підкреслив речник.

Крім того, він поінформував, що втрати ворога за минулу добу склали 512 осіб, 40 одиниць військової техніки і два окупанти здалися в полон.

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Штупун зазначив, що російські окупанти знову активізувалися на Мар’їнському напрямку. Так, у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області відбито 15 атак. Не знижується кількість авіаударів.

Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 15 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 37 бойових зіткнень і здійснив 778 артилерійських обстрілів.

За його словами, противник не полишає спроб оточити Авдіївку, зазнає значних втрат, але намагається йти вперед. На тактичному рівні постійно змінює напрямки концентрації зусиль. Протягом минулої доби наші воїни відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, ще 17 атак поблизу Первомайського і Невельського.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного.

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