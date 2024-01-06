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війна (56389) Авдіївка (2048) Мар'їнка (615) Штупун (83)

Окупанти знову активізувалися на Мар’їнському напрямку та попри втрати намагаються оточити Авдіївку, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

марїнка

Наразі у низці російських підрозділів, задіяних на Таврійському напрямку, спостерігається дуже низький рівень морально-психологічного стану. Це пов’язано зі значними втратами. Також почастішали випадки вогню по своїх.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У деяких російських підрозділах внаслідок значних втрат дуже низький рівень морально-психологічного стану. Окупанти налякані, тому стріляють у все, що рухається. Почастішали випадки вогню по своїх, як по піхоті, так і по безпілотниках", - сказав Штупун.

Він зауважив, що й далі фіксуються відмови особового складу брати участь у штурмових та наступальних діях.

"Різними способами саботують участь у атаках російські екіпажі бронетехніки. Знають, що шанс вижити невеликий, адже танки, БМП і БТРи вражаються в атаці першими", - підкреслив речник.

Крім того, він поінформував, що втрати ворога за минулу добу склали 512 осіб, 40 одиниць військової техніки і два окупанти здалися в полон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдвічі збільшили кількість атак на Таврійському напрямку, щотижня ЗСУ беруть у полон близько 30 окупантів, - Сили оборони

Штупун зазначив, що російські окупанти знову активізувалися на Мар’їнському напрямку. Так, у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області відбито 15 атак. Не знижується кількість авіаударів.

Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 15 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 37 бойових зіткнень і здійснив 778 артилерійських обстрілів.

За його словами, противник не полишає спроб оточити Авдіївку, зазнає значних втрат, але намагається йти вперед. На тактичному рівні постійно змінює напрямки концентрації зусиль. Протягом минулої доби наші воїни відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, ще 17 атак поблизу Первомайського і Невельського.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного.

Також читайте: Під Мар’їнкою тривають активні бойові дії, окупанти навіть заходили на позиції українських військових, - Штупун

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
кто тебе это сказал, **** фсбшная?
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06.01.2024 13:36
+1
Наполеон нервно курит в сторонке
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06.01.2024 14:03
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А хто тоді штурмує наші позиції?
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06.01.2024 13:27 Відповісти
кто тебе это сказал, **** фсбшная?
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06.01.2024 13:36 Відповісти
то ти мабуть читаєшь і дивишься москальскі засоби масової брехні, бо українські державні інформагентства, якім я вірю більш ніж тобі, малюють зовсім іншу картину
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06.01.2024 14:02 Відповісти
та ти ще провокатор і троль за суміцництвом, скотиняка!
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06.01.2024 15:28 Відповісти
сейчас самое время загнать кацапам две цистерны метилового спирта
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06.01.2024 13:35 Відповісти
Если Контр удара ЗСУ в направлении Горловки не будет чтобы срезать северный выступ, то Авдеевке каюк.
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06.01.2024 13:52 Відповісти
Наполеон нервно курит в сторонке
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06.01.2024 14:03 Відповісти
Спасибо ! Лайк.
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06.01.2024 19:01 Відповісти
 
 