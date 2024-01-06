Українці подали понад 175 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на зброю, - МВС
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Станом на кінець 2023 року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю.
Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"У березні ми оголосили про те, що повноцінний запуск реєстру запланований на червень 2023 року.
Після місяців напруженої роботи 23 червня ЄРЗ запрацював, що дозволило нам посилити контроль за обігом вогнепальної зброї, і при цьому спростити процес її оформлення для громадян", - йдеться в повідомленні.
Клименко розповів, що станом на кінець року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більш як 164 тисячі рішень про надання відповідних дозволів.
Топ коментарі
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це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
Але, не думаю. Бо ти нікчема зараз, то будеш і тоді, коли нас виб'ють і до тебе додому прийдуть пі**ри.
В той час, коли я 20 місяців відбув без ротацій. Спочатку Ізюм, потім Кремінна. Звільнився недавно. Все. Юридично - дємбєль, хоч й на швидкому старті.
А от ти - якщо тільки не за 60 рочків, чи не інвалід - тоді ти, вибач, чмо звичайне.
А я в НЛ живу вже овердофіга років.
Але ж холодно зараз, зараза ))
МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
Ну так, фігня той закон.
Трохи в **** зараз. Дозвіл закінчився в травні того року, зараз в відпустці, хочу подовжити (бо пісєц законослухняний). Так вимагають по загальним правилам. Йди, проходь психіатра з наркологом ))
Ок. Знайшов клініку (все під ключ). Сидить жіночка - лікар. Розговорилися - після контузії рк тому звільнили за непридатністю, назад хоче. Переговорили за все ))) Але ж все одно - зайва 1000 грн за 127/о. От якого хрєна?
-- та нема...
- а автомат у вас є?
-- та нема...
- а гранатомет у вас є?
-- от чого нема того нема!
Згоден. Підписаний на більшість збройових груп (бо до війни постійно катався на стрільбища та полігони).
Так от, презирливо ставлюся до усіх цих ухилянтів та "бійців економічного фронту". Але, коли бачу тих усіх цивільних любителів АРок, снайпінгу чи МКПСних пострілушок з помпами - реально зносить дах.
От як так можна? Чмошники, що корчать з себе тактикульщиків )) І в цей же час сцуться мобілізації..
1.Списки власників зброї передайте ТЦК і СП.
2. Зробіть отвір на кителі та отримайте орден від агента Буратіно за креативне вирішення питання мобілізації. Той зрозуміє, якщо зможете пояснити.
3. Спиляйте мушкуна свому наградному пістолеті, щоб вам не пошкодило сфінктер при зустрічі з мобілізованими.
4. Аплодисментів не треба.
Місцевий хоплофоб...