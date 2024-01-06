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МВС (2877) зброя (5751) дозвіл (59) Клименко Ігор (351)

Українці подали понад 175 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на зброю, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

зброя,пістолет

Станом на кінець 2023 року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю.

Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У березні ми оголосили про те, що повноцінний запуск реєстру запланований на червень 2023 року.

Після місяців напруженої роботи 23 червня ЄРЗ запрацював, що дозволило нам посилити контроль за обігом вогнепальної зброї, і при цьому спростити процес її оформлення для громадян", - йдеться в повідомленні.

Клименко розповів, що станом на кінець року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більш як 164 тисячі рішень про надання відповідних дозволів.

Читайте також: В Україні необхідно ухвалити закон про трофейну зброю, - глава МВС Клименко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
МВС України проти того щоб українці мали право на нарізну короткосвольну зброю для самозахисту
МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
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06.01.2024 13:27
+9
Доки немає короткостволів і не змінене законодавство з чіткими визначеннями законного способу використання зброї - все це *****. Кажу, як власник вінчестера.
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06.01.2024 13:29
+8
тцк хапає людей на вулицях, знімає відео і викладує в Інтернеті з метою зриву мобілізації
це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
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06.01.2024 13:30
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06.01.2024 13:15 Відповісти
Мисливська зброя та дрібнокаліберки. Може ще газови пістолети !
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06.01.2024 13:18 Відповісти
Ви в курсі,що в нас під поняття "мисливська зброя" підпадають навіть гвинтівки в калібрі 50 BMG?
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06.01.2024 13:42 Відповісти
Навіть довгоствольна армійська зброя, перероблена під одиночний вогонь.
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06.01.2024 20:26 Відповісти
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06.01.2024 13:21 Відповісти
куди треба подавати заявку? чи сховати, до майдана?
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06.01.2024 13:22 Відповісти
В 3 штурмову.
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06.01.2024 13:31 Відповісти
вона там. тому, питаю.
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06.01.2024 14:47 Відповісти
тцк хапає людей на вулицях, знімає відео і викладує в Інтернеті з метою зриву мобілізації
це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
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06.01.2024 13:30 Відповісти
З таким підходом тобі незабаром прийдеться відстрілюватися від воєнкоматов РФ.

Але, не думаю. Бо ти нікчема зараз, то будеш і тоді, коли нас виб'ють і до тебе додому прийдуть пі**ри.
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06.01.2024 14:36 Відповісти
Ну от, бачиш? Ти в Голландії ховаєшся весь цей час (хоча, може, через VPN з Усть-Піздюйська Ханти-Мансійського уєзда).

В той час, коли я 20 місяців відбув без ротацій. Спочатку Ізюм, потім Кремінна. Звільнився недавно. Все. Юридично - дємбєль, хоч й на швидкому старті.

А от ти - якщо тільки не за 60 рочків, чи не інвалід - тоді ти, вибач, чмо звичайне.
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08.01.2024 13:27 Відповісти
Це ти на горищі никаєшся від ТЦК
А я в НЛ живу вже овердофіга років.
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08.01.2024 13:28 Відповісти
Взагалі то ти маєш рацію. Як раз зайнятий тим, що на горищі роблю мансардний поверх (з війни звичка - хоч якийсь роздовбаний курятник чи погріб обкласти пінопластом - але мати свій особистий закуток).

Але ж холодно зараз, зараза ))
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08.01.2024 14:03 Відповісти
І з приводу "овердофіга". Багато хто з моїх побратимів до війни жив багато років хто в Іспанії, хто в Британії, хто в США, хто навіть в Аргентині. Але ж на початку війни повернулися.
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08.01.2024 14:07 Відповісти
МВС України проти того щоб українці мали право на нарізну короткосвольну зброю для самозахисту
МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
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06.01.2024 13:27 Відповісти
Менти завжди були проти, як найголовніші вороги пересічних
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06.01.2024 13:34 Відповісти
Коли я потрапив в зону бойових дій, зрозумів, що пістолет - нафіг потрібен, якщо ти не пов'язаний з криміналом.
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06.01.2024 20:24 Відповісти
А мені хорватський XDm такий як на фото і патронів hollow point до нього
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06.01.2024 13:27 Відповісти
Доки немає короткостволів і не змінене законодавство з чіткими визначеннями законного способу використання зброї - все це *****. Кажу, як власник вінчестера.
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06.01.2024 13:29 Відповісти
Якого вінчестера? Помпи чи карабінчика SXR (якщо не помиляюся з абревіатурою) ?
Ну так, фігня той закон.

Трохи в **** зараз. Дозвіл закінчився в травні того року, зараз в відпустці, хочу подовжити (бо пісєц законослухняний). Так вимагають по загальним правилам. Йди, проходь психіатра з наркологом ))

Ок. Знайшов клініку (все під ключ). Сидить жіночка - лікар. Розговорилися - після контузії рк тому звільнили за непридатністю, назад хоче. Переговорили за все ))) Але ж все одно - зайва 1000 грн за 127/о. От якого хрєна?
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06.01.2024 14:33 Відповісти
харда в РС)
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06.01.2024 14:55 Відповісти
ПРигадую, до самої війни в Ібісі з'явилися турецькі помпові вінчестери за американською ліцензією. Прикольні. Але Хатсан не гірший ))
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06.01.2024 15:01 Відповісти
Второй фронт хотят открыть.
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06.01.2024 13:30 Відповісти
- діду, у вас пістолет є?
-- та нема...
- а автомат у вас є?
-- та нема...
- а гранатомет у вас є?
-- от чого нема того нема!
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06.01.2024 13:33 Відповісти
Ось і ресурси для мобілізації!
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06.01.2024 13:38 Відповісти
Мало.
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06.01.2024 15:12 Відповісти
Прокурор добавить
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06.01.2024 15:19 Відповісти
Тупиш.
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06.01.2024 15:39 Відповісти
А сколько ее пододрали на месте боев если только у полтавчан забрали 11 танков и один БТР.
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06.01.2024 13:40 Відповісти
Практика показує, що коли населення МАСОВО володіє зброєю, у ДЕРЖАВНИХ ЧИНОВНИКІВ набагато менше порушення закону. Їхні судді , прокурори і депутати РОЗУМІЮТЬ, що може бути кара за злочин!
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06.01.2024 13:51 Відповісти
Сміюсь в голос Особливо твої фантазії "підтверджують" Мексика і Гватемала, у котрих рівень коррупції ще більший ніж в Україні
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06.01.2024 15:00 Відповісти
на фото недосяжна мрія, люди купляють рушниці... але починати продавати пістолети потрібнго після закону про зброю та самозахист!
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06.01.2024 13:59 Відповісти
ок, оце все (175 тисяч) - вже готовий ротаційний резерв, і зброю їм треба видати за державний рахунок
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06.01.2024 14:54 Відповісти
++

Згоден. Підписаний на більшість збройових груп (бо до війни постійно катався на стрільбища та полігони).

Так от, презирливо ставлюся до усіх цих ухилянтів та "бійців економічного фронту". Але, коли бачу тих усіх цивільних любителів АРок, снайпінгу чи МКПСних пострілушок з помпами - реально зносить дах.

От як так можна? Чмошники, що корчать з себе тактикульщиків )) І в цей же час сцуться мобілізації..
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06.01.2024 14:59 Відповісти
Постріляти десь на полігончику з АРки і зробити з нею фоточку щоб потім дівкам показувати це одне,а на фронт уже не має дурних йти. Ухилянти індивідууми хитрожопі
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06.01.2024 15:07 Відповісти
Любов до зброї не означа любов до зеленського, можливо навіть навпаки )
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06.01.2024 15:09 Відповісти
Частина з цих людей уже служить. Я хз наскільки вона велика але думаю що досить вагома( сам коли служив то стикався з тим що багато людей робили собі дозволи на травмати)
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06.01.2024 15:15 Відповісти
У мене є MP 40 Зареєструють?
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06.01.2024 15:09 Відповісти
Пане І. Клименко!

1.Списки власників зброї передайте ТЦК і СП.
2. Зробіть отвір на кителі та отримайте орден від агента Буратіно за креативне вирішення питання мобілізації. Той зрозуміє, якщо зможете пояснити.
3. Спиляйте мушкуна свому наградному пістолеті, щоб вам не пошкодило сфінктер при зустрічі з мобілізованими.
4. Аплодисментів не треба.

Місцевий хоплофоб...
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06.01.2024 15:32 Відповісти
 
 