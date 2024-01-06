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МЗС про указ Путіна щодо присвоєння громадянства РФ українським дітям: такі нікчемні дії не створюють жодних правових наслідків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс

4 січня 2024 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації". Такі дії є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

Цей черговий "нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей - громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора.

"Такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, є нікчемними та не створюють жодних правових наслідків. Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Представники "Слідчого комітету" контролюють дитячі свята на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Міністерство закордонних справ України вчергове наголошує, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України. Українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту їхніх законних прав і свобод.

Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини.

Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, у тому числі шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя.

Як повідомлялося, Путін видав указ про присвоєння українським дітям громадянства Росії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
МЗС не хочет заодно высказаться, благодаря кому огромные территории и часть населения Украины (включая детей) оказались под оккупацией параши?
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06.01.2024 13:33
+6
Правових може й ні. А от потім, коли дітям змінять імена та прізвища - ти їх фіг знайдеш на просторах болот
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06.01.2024 13:32
+5
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06.01.2024 13:50
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Правових може й ні. А от потім, коли дітям змінять імена та прізвища - ти їх фіг знайдеш на просторах болот
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06.01.2024 13:32 Відповісти
Суд В Гаазі виписав ордер на владіміра путіна та бєлову за крадіжку українських дітей
Як тільки владіміра путіна заарештують - діти повернуться в рідну Україну
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06.01.2024 15:43 Відповісти
Манкуртизм», «манкуртизация», как процес преврещения в послушних рабов.

МАНКУРТ - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.

В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, «потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве». В этом значении слово «манкурт» стало нарицательным.

Неологизмы «манкуртизм», «манкуртизация», «деманкуртизация».
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06.01.2024 13:33 Відповісти
МЗС не хочет заодно высказаться, благодаря кому огромные территории и часть населения Украины (включая детей) оказались под оккупацией параши?
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06.01.2024 13:33 Відповісти
щодо указу ***** та наслідків....
приєднання криму, областей, признання всіх рускомовних громадянами оркостану...
на міжнародному рівні, як каже мзс, повна куйня....
***** прийшов на території які є куйня
обідечує людей та дітей через цю куйню.
і коли діти стали громадянами оркостану через указ про цю куйню поїдуть в другу країну,
*****ни будуть їх "захищати"
то як щодо правових наслідків??? від цих указів...
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06.01.2024 14:22 Відповісти
"территории и часть населения Украины (включая детей) оказались под оккупацией параши"
бо винен в цьому владімір путін - який повинен бути зловленний згідно ордуру суда Гааги
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06.01.2024 15:45 Відповісти
В уничтожении Армии и ракетной программы Украины в 2019-2022, отводе войск и разминировании всего виновато Ху#ло и нанятые им клоуны в украинской власти.
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06.01.2024 18:42 Відповісти
"нікчемні"- це ушльопки з МЗС України під керівництвом кулєби.
Чому досі не зібрана ПАРЄ, чому досі не ініційовано зібрання ГА ООН?
ТРЕТІЙ!!!, ****, рік війни - і ПОХ цій "владі"
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06.01.2024 13:35 Відповісти
Є ордер суда Гааги на арешт владіміра путіна та бєловой за крадіжку українських дітей
Що ще потрібно - тільки зловити путіна та виконати постанову Гаазького трибуналу
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06.01.2024 15:46 Відповісти
Мусьє Макрон обіцяв організувати міжнародний суд над злочинцем путіним, йому зараз усі карти у руки.
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06.01.2024 13:36 Відповісти
То вже не "клініка", то вже "паразитизм". Паразитів знищують!
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06.01.2024 13:39 Відповісти
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06.01.2024 13:50 Відповісти
глава моссад, пару днів тому, офіційно заявив, що всі, хто мав участь в теракту в ізраїлі, будуть знайдені та знищені. від рядового, до керівника. і, офіційно попередив, про це, матерів рядових учасників.
а, що ж, наша сбу?
ловить гопників в житомірі, та пильнує за ківою?
зате, дуже страшний малюк, на відосіках і обіцянках.
сбу, це оте кегебе, що пресує непокорених, та кришує бізнес та таможню, чи все ж таки, організація страху для ворогів україни?
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06.01.2024 13:50 Відповісти
почему украинских детей вовремя не эвакуировали и они попали в кацапское рабство? этот вопрос должен адресоваться лично Данилову.
это преступление не только окупантов, но и безответственной украинской власти
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06.01.2024 13:57 Відповісти
настав час вести вову на стадіон...
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06.01.2024 14:04 Відповісти
Мы нiчого не втратили, то все клятi вороги покрали

Просто напоминаю
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06.01.2024 14:05 Відповісти
Крадуть все, від унітазів до дітей
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06.01.2024 14:39 Відповісти
 
 