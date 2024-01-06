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РФ не здатна встановити перевагу в повітрі, що підриває її операції, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,авіація

Нездатність Росії встановити перевагу в повітрі продовжує підривати її повсякденні операції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"22 грудня Сили оборони збили три російські бойові літаки Су-34. Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм", - розповіли в розвідці.

Як зазначається у звіті, "останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до того, як були збиті літаки. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції".

Також читайте: Росія змінює тактику і пріоритетні цілі для масованих ударів по Україні далекобійною зброєю, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Так ихний Вова уже ж объяснял: Это они ещё толком не начинали... Так, разминаются лениво.
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06.01.2024 13:59 Відповісти
тому ф 16 будуть в 2015му
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06.01.2024 14:09 Відповісти
Якби ж то!
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06.01.2024 14:17 Відповісти
https://www.berlingske.dk/politik/dansk-f-16-donation-bliver-flere-********-forsinket-ukrainerne-er-ikke


Сказали, що затримка на півроку
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06.01.2024 14:35 Відповісти
чес
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06.01.2024 14:14 Відповісти
Переваги нема , а авіанальоти є , в великій кількості . І чомусь брехнею літаки не збиваються .
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06.01.2024 14:36 Відповісти
В інших новинах

Янг пояснила, що адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.

Тобто повноваження є на 4.5млрд, проте Байден використовувати не хоче

Мабуть також попросили Данію, на півроку затримати літаки
під привідом - інфраструктура не готова
https://www.berlingske.dk/politik/dansk-f-16-donation-bliver-flere-********-forsinket-ukrainerne-er-ikke

Ракети до петріота, не зможуть довго поставляти
https://www.nytimes.com/2024/01/06/world/europe/ukraine-patriots-us.html

З хороших новин, в пакеті на 60млрд, поміняли PDA України та Ізраілю
тепер Україні 13.6млрд (як в 2023 році без результата), а Ізраїлю 10млрд
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06.01.2024 14:39 Відповісти
 
 