РФ не здатна встановити перевагу в повітрі, що підриває її операції, - британська розвідка

Нездатність Росії встановити перевагу в повітрі продовжує підривати її повсякденні операції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"22 грудня Сили оборони збили три російські бойові літаки Су-34. Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм", - розповіли в розвідці.

Як зазначається у звіті, "останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до того, як були збиті літаки. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції".

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