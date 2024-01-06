РФ не здатна встановити перевагу в повітрі, що підриває її операції, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нездатність Росії встановити перевагу в повітрі продовжує підривати її повсякденні операції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"22 грудня Сили оборони збили три російські бойові літаки Су-34. Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18 загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм", - розповіли в розвідці.
Як зазначається у звіті, "останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до того, як були збиті літаки. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції".
Будь ласка, зачекайте...
Сказали, що затримка на півроку
Янг пояснила, що адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.
Тобто повноваження є на 4.5млрд, проте Байден використовувати не хоче
Мабуть також попросили Данію, на півроку затримати літаки
під привідом - інфраструктура не готова
https://www.berlingske.dk/politik/dansk-f-16-donation-bliver-flere-********-forsinket-ukrainerne-er-ikke
Ракети до петріота, не зможуть довго поставляти
https://www.nytimes.com/2024/01/06/world/europe/ukraine-patriots-us.html
З хороших новин, в пакеті на 60млрд, поміняли PDA України та Ізраілю
тепер Україні 13.6млрд (як в 2023 році без результата), а Ізраїлю 10млрд