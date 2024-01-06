Реагування на домашнє насилля: чоловік, який вдарив у обличчя дружину й доньку, не прийшов у суд і отримав штраф у 170 грн, - соцмережі. СКРИНШОТ
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У випадках, коли треба займатись профілактикою і розслідуванням зафіксованого домашнього насилля, правоохоронці навіть не турбуються, щоб доставити підозрюваних, постраждалих та свідків до суду.
Про це повідомив у фейсбуці Nick Feldman, інформує Цензор.НЕТ.
"Все, що треба знати про українську поліцію, суд і реагування на злочини - у цьому скриншоті. Нагадаю, що натомість правоохоронці часто в складі групи по пʼять-шість чоловіків люблять здійснювати затримання і обшуки у моделей, які працюють на онліфанс та демонструють свої привабливості. Коли ж треба займатись профілактикою і розслідуванням зафіксованого домашнього насилля, реальних домагань - вони навіть не турбуються, аби доставити людину до суду", - пише він.
Feldman також публікує відповідний скріншот:
Будь ласка, зачекайте...
в росіі заборонено викликати поліцію коли чоловік б'є дружину
а також статтю про домашне насилля у росії - скасували
так шо кацапським жінкам і заяву писати не має кому і жалітися теж 🤡
І якщо при образі першої без сумніву - особин чоловічої статі потрібно суворо карати згідно закону . То дії стосовно другої особини - це питання відкрите ...
Штраф - це оплата в бюджет.
Якщо потерпілі, які самі наплювали і не з'явились в суд, мали якість психологічні страждання від ляпасів - нехай окремо звертаються за компенсацією в суд. Поліція не займається моральною компенсацією.
Що, в Україні нема безкоштовної правової допомоги? От нехай нею скористаються, якщо чогось хочуть. Також в Україні вже кілька років (ще від Порошенка, здається) діють закони проти домашнього насильства, завдяки яким можна дуже сильно зіпсувати життя особі чоловічої статі - наприклад, домогтися, щоб йому заборонили наближатись до його власного житла (так, навіть якщо воно у нього єдине і якщо його дівчина, навіть не дружина, там з ним постійно проживає і вони мають спільний побут) на кілька місяців, можна до одного року. В Україні взагалі можна робити дуже цікаві маніпуляції "домашнім насильством".
Поліція прибула за викликом
Отримала пояснення
Дала направлення для зняття побоїв
Склала протокол
Підготувала матеріали про адмінправопорушення та направила їх до суду
А далі - на розсуд судді
До чого тут поліція? Вона не отримувала доручення від судді на примусову доставку учасників процесу до суду
То до чого тут поліція? Чи це для "писарчука" Nick Feldman - лише привід "жбурнуть лайном" в поліцію?
тобто все згідно закону, навіть не "легкі телесні"
чи ви хотіли йому довічне дати за це?
тобто все згідно закону, навіть не "легкі телесні"
за ляпас не садять, а дають штраф
що й було зроблено
я жінок не бью
2. ти так і не допер, про що мова: він ********* дохіра людей, не важливо, чи були сліди чи ні, а йому дали лише 170 гривнів штрафу. це смішно мало, баране!
ссикло сдриснуло у німеччину та тявкає тут
іди до біса
що мені робити, не тобі недоучу командувати.
У Німеччині зараз таких недоклепаних дофіга набігло і туплять один в один як ти.
Ляпаса дав, які неженки...
у житті має сенс хто точніше та швидше проведе удар у щелепу
вангую, що бааючих робити порушення стане менше
********
Тобто, пропонуєте застосовувати боксерський прийом входження в клінч?
Цікавий метод.
Але це вже можуть кваліфікувати, як харасмент.
І оцінювати людей треба винятково за їх вчинками, не зважаючи на те, шо в них між ногами.