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Моніторингові канали повідомили про пуск ракети на Одещину. ОВА просить мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі Одеській області оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Моніторингові канали повідомили про пуск ракети у напрямку Одещини.
"Білгород-Дністровський район, перебувайте в укриттях! Це важливо!", - зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Повітряні сили наразі про ракетну загрозу для Одещини не інформують.
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показати весь коментар06.01.2024 16:19 Відповісти Мені подобається 0
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