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ДТП (4211) блокпост (207) Клименко Ігор (351)

За 2023 рік сталося 43 ДТП на блокпостах: 10 осіб загинули, 39 зазнали поранень, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

дтп

За 2023 рік було 43 випадки ДТП на блокпостах, унаслідок яких загинуло 10 осіб.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ДТП на блокпостах у 2023 році загинуло 10 осіб, ще 39 зазнали поранень.

"Причина цього здебільшого - стан алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння водія, перевищення швидкості", - зазначив Клименко.

Водночас Клименко закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости.

Після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, відповідними яскравими стрічками і світловідбивною фарбою.

"Гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі для того, щоб уникнути таких ДТП та не стати жертвою несумлінних водіїв", - додав Клименко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чергова ДТП на блокпосту на в’їзді у Київ: збито прикордонницю, яка несла службу. Водій був тверезим, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Скільки диверсантів спіймали на блок-постах? "Кракен" можно не рахувати, бо там трошки навпаки.
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06.01.2024 15:24 Відповісти
Решили заработать на оборудовании блок постов, в 90 годах уже заставляли в МРЭО клеить светоотражающие ленточки....
Но во всем опять виноваты конечно несознательные граждане водители🙂
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06.01.2024 15:32 Відповісти
Пяних дебілів--без комісії зразу в учебку і на передову. А можна і без учебки.
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06.01.2024 15:38 Відповісти
Начать с соблюдения правил необходимо самим полицейских, начиная с внешнего вида включая министра ( щетина с бородой и т.д Зе стайл)
За установку временных строений на дорожном покрытии и знаков отвечает эксплуатант дороги, а не полиция устраивает анархию приводящую к ДТП водителей.
Делать виноватых из евреев,русских,наркоманов,цыган и далее по списку не нужно.
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06.01.2024 15:45 Відповісти
Бувалий військовий скаже: шо так, як вони облаштовані і призначені, то чисто поліцейська тема. Чи вони потрібна взагалі - ні, бо по закону блокпости встановлюються на вїзді/виїзді на території, де введено воєнний стан, а він по всій території України.
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06.01.2024 22:11 Відповісти
 
 