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У США можуть виникнути проблеми з постачанням Україні ракет до Patriot через брак фінансування, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

patriot

Системи протиповітряної оборони Patriot врятували тисячі життів українців, але у США можуть виникнути проблеми з постачанням ракет до них через брак фінансування.

Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників Білого дому, Пентагону та українського військового, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Військовий ЗСУ Володимир, який працює на Patriot, заявив, що ці системи необхідні Україні.

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На його думку, враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі.

Видання зазначає, що офіційні особи Білого дому та Пентагону попередили, що Сполучені Штати скоро не зможуть утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити $2-4 млн за штуку.

Володимир наголосив, що завдяки західним союзникам Україні вдалося створити над країною повітряний щит, і якщо Захід відвернеться, то країна повернеться до початку війни, "коли люди не виходили з укриттів, а російські окупанти намагалися перетворити міста на руїни".

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Нагадаємо, комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад десяти країн, зокрема це США, Ізраїль, Німеччина, Іспанія. За даними німецьких військових, система Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Її радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км та вражати цілі на відстані до 160 км.
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Топ коментарі
+19
Мораль сей басни такова что терроризм поддерживается всем миром раз вонючие ракеты для защиты от абсолютного зла являются такой проблемой.
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06.01.2024 16:35
+19
щось вони майже кожного дня почали неприкрито заохочувати мокшанів піднімати градус дій...
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06.01.2024 16:35
+17
США нужен новый Перл- Харбор, чтобы разчехлиться.
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06.01.2024 16:29
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Олігархи передають гроші в український бюджет - держава Україна купляє. Певно, якщо Україні до цього такі ракети просто дарували, то дозвіл на їх купівлю дадуть без проблем.

Олігархи передають гроші в український бюджет? "Ні, синку - це фантастика"
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06.01.2024 21:01 Відповісти
я думаю, що декілька олігархів (не всі. звичайно. але двоє-троє) погодяться. Лиш би дозволили купити.
Але почитай вище, що пише Печерский Холм: Отут може бути зарита правда.
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06.01.2024 21:27 Відповісти
Посилання на "Нью Йорк Таймс" - це як на напис в туалеті вокзалу.
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06.01.2024 21:21 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

1 ч

Незабаром всі відчують різницю між #хорошим #асфальтом і ракетними програмами які #Зеленський і #Ко позакривали перед війною!!! Відчують всі!!!!!!!!!!
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06.01.2024 21:30 Відповісти
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