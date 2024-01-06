Мігранти, які прибули з Росії, отримували шпигунські завдання, - глава контррозвідки Норвегії Танген

Серед мігрантів, які у 2015 році пробули з Росії до Норвегії через прикордонний пункт пропуску Стурскуг, були люди, які отримували завдання від іноземних спецслужб.

Про це заявив керівник контррозвідки країни (PST) Атле Танген, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми виявили, що служби іноземних держав відправляли людей на (шпигунські) місії", – розповів керівник контррозвідки у своєму подкасті.

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У коментарях Танген підтвердив, що PST раніше не оприлюднювала цю інформацію, але не сказав, що сталося з тими шпигунами, яких було викрито.

"Про цих людей подбали та поводилися з ними по-різному. Я не хочу нічого говорити про їхню національність", – сказав він.

За словами очільника контррозвідки, він би не використовував термін "шпигуни" для опису людей, яких виявили, адже це були не агенти розвідки в традиційному розумінні, а люди, яких розвідувальні організації обманом або погрозами змусили виконувати завдання.

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"Незаконна розвідка проти біженців та вербування біженців, які прямують до Норвегії, з метою змусити їх проводити тут незаконну розвідку, все ще актуальні. З цієї причини ми не можемо зараз розповідати про це більш детально", – додав Танген.

У 2015 році сирійці, афганці та іракці, серед інших, щотижня сотнями приїжджали на велосипедах до норвезького кордону з боку Росії в пошуках притулку.

Раніше співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб.