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Новини За кордоном
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Мігранти, які прибули з Росії, отримували шпигунські завдання, - глава контррозвідки Норвегії Танген

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

норвегія

Серед мігрантів, які у 2015 році пробули з Росії до Норвегії через прикордонний пункт пропуску Стурскуг, були люди, які отримували завдання від іноземних спецслужб.

Про це заявив керівник контррозвідки країни (PST) Атле Танген, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми виявили, що служби іноземних держав відправляли людей на (шпигунські) місії", – розповів керівник контррозвідки у своєму подкасті.

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У коментарях Танген підтвердив, що PST раніше не оприлюднювала цю інформацію, але не сказав, що сталося з тими шпигунами, яких було викрито.

"Про цих людей подбали та поводилися з ними по-різному. Я не хочу нічого говорити про їхню національність", – сказав він.

За словами очільника контррозвідки, він би не використовував термін "шпигуни" для опису людей, яких виявили, адже це були не агенти розвідки в традиційному розумінні, а люди, яких розвідувальні організації обманом або погрозами змусили виконувати завдання.

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"Незаконна розвідка проти біженців та вербування біженців, які прямують до Норвегії, з метою змусити їх проводити тут незаконну розвідку, все ще актуальні. З цієї причини ми не можемо зараз розповідати про це більш детально", – додав Танген.

У 2015 році сирійці, афганці та іракці, серед інших, щотижня сотнями приїжджали на велосипедах до норвезького кордону з боку Росії в пошуках притулку.

Раніше співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь російських спецслужб.
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Топ коментарі
+16
Нет, билять, они шпили костелов приехали рассматривать.
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06.01.2024 17:29
+16
Вся Європа кишить кацапськими виплядками. А найбільше їх в Україні.
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06.01.2024 17:33
+10
та невже?
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06.01.2024 17:28
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та невже?
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06.01.2024 17:28 Відповісти
Нет, билять, они шпили костелов приехали рассматривать.
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06.01.2024 17:29 Відповісти
Вся Європа кишить кацапськими виплядками. А найбільше їх в Україні.
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06.01.2024 17:33 Відповісти
Давно пора по ним "працювати",по всьому світу, але блд неначасі.
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06.01.2024 17:39 Відповісти
Там усі 100% прибічники ху&ла та готові до активних дій.

Та 50-80% мають шпигунське завдання!
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06.01.2024 17:43 Відповісти
Не всі прибічники ***** - багато прибічників Pax Kacapstania (тіко мир в значенні світ ).
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06.01.2024 17:54 Відповісти
А як не шпиґувати, якщо в ЄС та США таке ліберальне законодавство?

Та й в'язниці в Норвегії такі, що в кацапії не кожний готель має такий комфорт.

І харчування нормальне.
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06.01.2024 17:55 Відповісти
Атле Танген тільки про це почув? Тю, а чому я про це знала давно?
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06.01.2024 18:10 Відповісти
Дебіли, більше приймайте всякої нечисті.
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06.01.2024 20:47 Відповісти
Кожен кацап є шпигуном у яку б країну він не переїхав, відтак, це лайно має залишатися виключно в паРаші чи мігрувати в інші нужники типу Ірану, КНДР, Сирії і т.п.
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06.01.2024 20:53 Відповісти
Рашистські мавпи мають бути ізольовані від цивілізованого світу.
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06.01.2024 21:38 Відповісти
 
 