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бюджет (1203) Міноборони (5280)

На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

зарплата,військові,воїн

На засіданні Комітету з нацбезпеки озвучили інформацію щодо дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік.

Про це заявляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами дефіцит становить 36%, або 430 млрд грн тільки по статті видатків "грошове забезпечення".

Також читайте: 65% оборонного бюджету-2024 буде спрямовано на виплати військовослужбовцям, - Міноборони
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Топ коментарі
+79
головне щоб на офіс , серіали і марафон вистачало .
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06.01.2024 17:26
+55
Господи, які ж вони виродки. І чим саме вони будуть оснащати тих 500 тисяч мобілізованих?
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06.01.2024 17:27
+55
Не хватае у бюджеті грошей?

що роблять розумні люди? Зменьшують витрати.

Скорочують апарат.

Зараз точна цифра « чиновників - держслужбовців» невідома
До війни це було 300 000 плюс.
якщо їх сократити у двічи
( раніш Саакашвілі пропагував у тричі)
то громадяни цього навіть не побачать.

в Україні роздутий бюракратичний апарат, включаючи непотрібні міністерства. Це все залишки з СРСР.

Гроші е! Не требо « владі» дурити суспільство.
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06.01.2024 17:37
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Вкрали?

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06.01.2024 18:12 Відповісти
Ну что кондомы штопаные дождались? 1млрд грн. на дроны выделить год назад их жаба задавила. Уже бы рашистов до крымского моста гнали. будь у нас тогда столько дронов. Но у нас как всегда думали все само рассосется. Теперь тыковку чешут где взять уже 1трлн.грн. на новых мобиков и зарплаты для старых. И до етих даунов до сих пор не доходит что мясом воевать оказывается нихрена не дешевле чем техникой.
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06.01.2024 18:15 Відповісти
почему ,вы не можете сопоставить все ФАКТЫ ЗРАДЫ и работы на любимого маньяка ВЛ. Вл.? Зеленский &Ермак не ДАУНЫ, а ВРАГИ ! ОНИ ДАЖЕ НЕ ШИФРУЮТСЯ ДЕЙСТВУЮ НАГЛО И ЦИНИЧНО , плюют на всех союзников , и погибших сотни тысяч украинцев ! Их партия « слуга народа» , какого народа ? Еврейского и советского ! «Какая разница» ! Зеленский извинялся только раз перед кадыркиным , а перед вами за демонстративный САБОТАЖ подготовки к вторжению 24 февраля , за уничтожение собственного производителя в такой ответственный момент ? КАССИРОВАТЬ МИЛЛИАРДЫ ЗЕВЫРОДКИ НЕ ДАУНЫ !
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08.01.2024 08:38 Відповісти
Якщо їм не вистачає на хліб, нехай їдять пірожиниє.
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06.01.2024 18:17 Відповісти
зараз не вистачає, а що буде коли з економіки витягнуть ще 200-300 тис юнітів та кинуть в окопи...
ТІльки дурні з жопи на припіздент сподіваються на 300 млрд кацапських активів, та грошей від Байдена перед виборами, вангую "грантів" ми більше ніколи не отримаємо тільки кредити.
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06.01.2024 18:27 Відповісти
Пропонуєш здатися?
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07.01.2024 15:56 Відповісти
пропоную тилових щурів у погонах на схід відправити, а то їх 2\3 від загального числа ЗСУ, і розвивати ***** економіку, бо без неї рекрутинг мобіків не буде мати взагалі ніякого змісту.
Ніхто за миску супу, з під палки, а до того йде, воювати не буде.
І взагалі ніхто навіть не замислюється що нас чекає після війни....таке враження що нікому це не потрібно, закінчення війни. А буде повна *****, і чим довше йде війна тим вона буде більшою.
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07.01.2024 17:22 Відповісти
Ти, звичайно, не знаєш скільки людей в тилу потрібно для забезпечення потреб одного бійця на фронті?
Тобто ти пропонуєш здатися.
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07.01.2024 23:32 Відповісти
звісно що не 1 до 4 як є зараз. ми не параша з її великими просторами та логістичними проблемами.
І так вояка чому не мобілізують мобіків в тил, а тих хто 2 роки воює на львівських чи закарпатських фронтах на схід... питання звісно риторичне.
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08.01.2024 14:54 Відповісти
Ти трохи вдарений в голову? Це щоб не дивуватися.
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08.01.2024 17:17 Відповісти
надо надо набрать еще полмиллиона, тогда точно хватит и на зарплаты и на всё остальное
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06.01.2024 18:28 Відповісти
Пропоную позабирати в зажерливих вчителів бешені зарплати в 4000$- залишити 200-і досить! А то зовсім вже розпаніли при "зелених"!
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07.01.2024 20:21 Відповісти
забрали еще в 2020 когда школы перевели на дистанционку
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07.01.2024 20:38 Відповісти
зеля з кагалом навмисне провалив мобілізацію,а йолопи рішили кийками загнати народ в окопи.а тут вилізла економічна складова війни - тут кийками і погрозами ручних судів не поможеш,гдє правільниє рєшенія гаспадин преЗЕдент ?
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06.01.2024 18:31 Відповісти
Звісно навмисно, провалили закон щоб не змогли набрати військових, та провалили наступ.
Тягнути час коли потрібно діяти це у них така стратегія, щоб подовше тримати у стані війни.
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06.01.2024 19:55 Відповісти
В цьому році в багатьох містах створили Департаменти відновлення та реформування, зібралися гроші на відновлення дерибанити, а гроші не дають
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06.01.2024 19:16 Відповісти
Нужен как минимум один умный во власти.
Я так подозреваю, что у нас стратегией на государственном уровне никто не занимается. Поэтому все решения по факту свершившихся событий. Так ни войну не выиграть, ни экономику поднять или поставить на военные рельсы.
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06.01.2024 19:44 Відповісти
Треба кілька десятків розумних. Один не роздереться.
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07.01.2024 15:35 Відповісти
Головне щоб Вам баламутам вистачало..
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06.01.2024 20:08 Відповісти
Ну не вистачає ..і шо ви зробите ...підключите 73% лохторат ...може по приколу ? потрусять зеленского гаманці ? Та допоможуть військовим, які захищають цих лохів?
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06.01.2024 20:21 Відповісти
А що там наші мільярдери, ті що країніу роззброїли в 90х, все в Монако…
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06.01.2024 20:23 Відповісти
то все так робиться через гузно спеціально згідно Оманських домовленостей щоб злити Україну *******
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06.01.2024 21:11 Відповісти
І треба визнати - досягли в цьому неабияких успіхів. Без зміни керівництва країни нам кінець
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07.01.2024 18:30 Відповісти
На марафон і на зепадаль зато вистачає.
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06.01.2024 21:16 Відповісти
Головне щоб депутати і опа гроші отримали, а зсу потерпить, їх же багато
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06.01.2024 21:29 Відповісти
Потрібно скорочувати держ аппарат, всеріно користі нуль!
Наприклад, маємо 17 членів ЦВК, зарплата та виплати у них 200-300 тисяч гривень щомісяця кожному, за які заслуги не зрозуміло, вибори, раз на 5 років, а зараз взагалі не зрозуміло але ці рила утримують по 200-300 тисяч щомісяця
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06.01.2024 21:35 Відповісти
живу в прифронтовій зоні і бачу все не зновин. так от, є величезна кількість військових, які не задіяні в бойових діях, але виплати на місяць близько 50 тис. це при тому, що харчування здійснюється безкоштовно. ніяких бюджетів не вистачить на це.
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06.01.2024 21:47 Відповісти
Ти їм бороди там стрижеш, чи що, звідкіля така інформація 😁
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06.01.2024 22:10 Відповісти
Міністр фінансів каже що все добре !)))
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06.01.2024 21:52 Відповісти
Тобто без грошей з Америки буде гарантований фінансовий колапс. Держава-банкрот не здатна утримувати дієздатну армію майже в мільйон.
Скоро можна буде дізнатись як цебути в шкурі Німеччини у Першу Світову.
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06.01.2024 21:55 Відповісти
Зе влада звертає війну і хоче домовлятися з кацапами - все до цього йде.
А Зе клоун хоче правити Україною і післі кінця свого президентського терміну 31 березня.
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06.01.2024 22:08 Відповісти
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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07.01.2024 08:22 Відповісти
Покажи це Зе владі і Зе депутатам, вони посміються і скажуть що їм можна і надалі керувати країною.
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07.01.2024 18:04 Відповісти
бюджет України на 2019 рік, без витрат на оборону: 900 млрд. грн;
бюджет України на 2024 рік, без витрат на оборону: 1 трлн 400 млрд. грн.
Тобто зелена влада накрутила видатки по цивільним статтям бюджету в 1.5 рази. Це при тому, що територій і населення з 2019 року стало на 20% менше.
І не треба казати про курс долара: пенсії і виплати бюджетникам платять не в доларах, і зарплати в них, які були, такі і є.
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06.01.2024 22:29 Відповісти
емоційно я звісно на вашому боці, але ж треба дивитись в очі фактам теж...мінімалка піднялась? так, і декілька разів. Зараз 7100 грн. А була 6700 грн. 7100/6700=6% підвищення. До того ж з усіх тих хто виїхав до ЕС, практично усі досі отримують на українську картку "переселенські". Тобто держава на них аж ніяк не економить, навпаки.
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07.01.2024 19:34 Відповісти
шлюхи клоунські коли ви вернете вкрадені коломойським 150 млрд, ахметовим тільки по реттердаму 40 млрд., а ще укртелеком, укррудпром, обленерго, електростанції... **** лиш два гандона олігарха вкрали річну зп ЗСУ
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06.01.2024 22:32 Відповісти
На зарплати не буде вистачати бо бізнес особливо середній і малий не витримують і закриваються, зростає безробіття, податків менше надходить
Навіть якщо в уряді і не вкрадуть то грошей не тільки для зсу не вистачить але й на лікарів, вчителів, та пенсіонерів
Ось до чого призвела війна
А не буде зарплат і пенсій, не будуть комуналку оплачувати, не зможуть лікуватися хто хворіє
І також голодувати, тобто будуть економити на їжі
Це навіть важко уявити що буде далі...
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06.01.2024 22:52 Відповісти
Меня на НГ оставили без пособия, не выплатили. Вот надеюсь, что в этом месяце выдадут и за предыдущий. А кушать хочется...
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07.01.2024 00:18 Відповісти
А работать не пробовало?
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07.01.2024 11:32 Відповісти
А пособия только по безработице что ли?
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07.01.2024 11:59 Відповісти
По уходу за неходячим инвалидом
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09.01.2024 14:54 Відповісти
А ти про банки, Епіцентри, Ашани прочухай, я ВЖЕ мовчу про інші мережі особливо де пальне. А ще є ********* які ВЗАГАЛІ мимо каси зерно вивозять. А ще кричимо про 300 російських млрд на повернення, А ДЕ **** ГРОШІ з офшорів?? Мабуть не на часі((
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07.01.2024 14:02 Відповісти
А може Резнікових всяких потрусити?А ще можна перестати бруківку класти! Знов таки ж , нахер Дерьмака з собою по заграницях возити?
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06.01.2024 23:53 Відповісти
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06.01.2024 23:59 Відповісти
Може ми цих зелених трохи сократим?
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07.01.2024 02:13 Відповісти
73 процентов дебилов,хуже не будет,все по приклу
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07.01.2024 00:06 Відповісти
а чому це не депутатам та міністрам не вистачає на жалованіє стопіццот мільйонів гривень???
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07.01.2024 04:26 Відповісти
Шановні, в Україні йде 3-й рік війни!
Тому скоротіть кількість дошкільних закладів, оптимізуйте кількість шкіл до економічно-доцільного рівня або взвгалі переведіть на on-line всю освіту, скоротіть кільуість закладів вищої освіти, що лише друкують і видають дипломи та деруть шалені гроші як зі студентів на сесіях, так і з викладачів за укладання контрактів на роботу, скоротіть наукові установи які вже давно не наукові бо нічого не досліджують і не вносять свій внесок у державу, оптимізуйте або об'єднайте заклади культури, і гроші знайдуться. Все це марнотрацтво, що розпилює кошти в нікуди! Не буде забезпечене військо, зливайте панове воду!
Русня лише чекає коли в Україні настане економічний крах!
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07.01.2024 08:05 Відповісти
Він вже є.Ви тількі зрозимили?
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07.01.2024 09:28 Відповісти
ото підр - хоть і під українськими гаслами, мабуть з батальйону Монако
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07.01.2024 14:05 Відповісти
Вчителям обіцяли зп підняти.
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07.01.2024 15:40 Відповісти
в мене враження що вчителі зараз - як валіза без ручки. Нема бажання позбутися кадрів що ************ в майбутньому (типу є надія що війна скоро закінчится - але ж це не так), з іншої сторони зараз вони НІХЕРА не роблять. Діти завжди типу онлайн-навчання, так і того онлайн ніхера немає!!! Вчителі просто пишуть дітям майже завжди - "асінхронне заняття". Тобто самопідготовка и йдуть по своїм справам. А якщо батьки починають щось писати - "в мене обстріли та сірєна". Що це за навчання та нах воно у ТАКОМУ вигляді потрібне - велике питання. Як и питання нах ота когала тих асинхронних вчителів.... А вони ж отримують зарплатню за це все...
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07.01.2024 19:42 Відповісти
Знову здерти по третьому колу шкіру з бюджетників пропонуєте :СЛАВА УКРАЇНІ- СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ! А потрусити депутатів-прокурорів-суддів ( зїх захмарними зарплатами і преміями щомісячними) не хочете? Сірякв вчителів легше всього роздіти остаточно!
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07.01.2024 20:32 Відповісти
Ну так, саме вчителі у нас найбільший руйнівник бюджету
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07.01.2024 21:52 Відповісти
Меньше слушайте этого черта
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07.01.2024 09:33 Відповісти
Головне, щоб на телемарафон вистачило
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07.01.2024 09:39 Відповісти
Навіть під час війни на армію не вистачає, зато на зарплати депутатам завжди є...
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07.01.2024 10:22 Відповісти
Та й таких дописувачів - на панель, нехай прибуток приносять, і не тільки собі. Обов'язково з касовим апаратом щоби працювали.
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07.01.2024 10:59 Відповісти
Відразу відчувається що ЗЕвиборець Філімонова!! Таку ***** молоти! Дитсадки що б прибуток приносили!
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07.01.2024 20:34 Відповісти
Військовий збір на кожного дрібного в розмірі 200$ на місяць, приносити їжу із собою і замість вихователів у дитсадку по черзі батьки чергують. Сарказм, якщо щось
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07.01.2024 21:54 Відповісти
Спитайте постачальницю харчів для ЗСУ Тетяну Глиняну, яка стала власницею готелів у хорватському місті Спліт за 10 млн.евро.
Може вона допоможе?
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07.01.2024 12:05 Відповісти
І допоможе. 1% з усіх чайових кожного 31 числа непарного місяця піде на дрони
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07.01.2024 21:57 Відповісти
таня отели в хорватии купила не для себя . таня там как чучело и прикрытие точно также как хенераль наумов у баканова выехал с мешками долларов и брюликов . но об этом масейчук-каломойская сказала ..нэ на часи.. нельзя лодку расшатывать --- мешки за борт с баблом выпадают
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08.01.2024 06:36 Відповісти
Треба ще зменшувати! Та що там зменшувати, взагалі відмінити! А то одягають їх, кормлять, а вони ще й гроші просять. Получаються раби у нас якісь половинчасті - хоч і прав нема, але гроші якісь платять. Ні, якщо раб, то повинен бути повноцінним!
PS А сімей у рабів бути не повинно. Хай дружина з дітьми йде в метро милостиню просити!
Тоді і мобілізація краще піде. І добровольці знову з"являться.
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07.01.2024 12:17 Відповісти
Зате у МО Умерова хватає міліардів на закупівлі тисяч новеньких! пікапів по 45000$ при собівартості близько 25000$ за новий
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07.01.2024 14:30 Відповісти
Пропоную яйця Рєзнікову відрізати і продати, вони високої проби, трохи діру зарплатну можна закрити буде.
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07.01.2024 14:57 Відповісти
оптимістично.
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07.01.2024 14:58 Відповісти
Слушайте пусиь зеленкийдаст команду ыключить печатный стаанок в тихоря и напечатает для ЗСУ деннг в пепвую чеченскую Баксы печатал ДУДАЕВ и не боялся а тут гляди ,,,Экономику подорвать боимся ,,,так скоро страны не будет если боятся будете,,,
пока есть обменные пункты в Украине печайте гривны для солдат и платите зарплату ,,,иначе сми ското поедите на передовую , если ваш любимый Валера придет к власти то он вас всех в кучу соберёт и на фронт отправит
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07.01.2024 15:42 Відповісти
Включайте печаиный станок бумага есть надеюсь ,,,или у Украины нет своего печатнрго станка вото олько честно скажите нет а то бы уже печатали полным ходом в тихоря и через обменики на баксы меняли ,,,,,😁
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07.01.2024 15:46 Відповісти
Треба бюджетників скорочувати
В державі війна а тут багато лікарів, а немає кого лікувати багато хто поїхав з країни, вчителів, бо учнів мало.
Міські та сільські ради скорочувати
А військові не повині мати зарплату щоб тільки на комуналку вистачало
Вони повині достатньо заробляти бо захищають кожного громадянина України
А ще де взяти гроші?
В Україні багато пенсіонерів отримують по від 10 тисяч до 100 тисяч
Поставте пенсії 2 тисячі всім і нехай так і живуть як всі люди тоді головне що на військових буде вистачати
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07.01.2024 15:52 Відповісти
Скорочувати чиновників всіх рівнів , телемарафон , серіали , і звичайно ОП , ВР , КАБМІН .Обласні , районні розігнати нах неробів , скоротити суди ,.І будуть гроші .
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07.01.2024 17:06 Відповісти
На передодні Нового Року, прокурори Миколаївської області отримали преміальні - по 200000(двісті тисяч) гривень. А скіки прокурорів по всій зеленій країні. А скіки сімей у новорічну ніч, отримали повідомлення про загибель, або зникненя безвісті війскових. У Миколаїві бачу,кожного дня, машини 200. З боку Херсону та Запоріжжя
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07.01.2024 18:58 Відповісти
Серьёзно ? На мудофон деньги нашлись , на куму Зеленского с её "шоу " на канале ДОМ , деньги тоже нащлись? ***** , а на ЗСУ денег нет ?
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07.01.2024 19:51 Відповісти
А это уже с учетом мобилизации еще 500к людей или еще без учета?
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07.01.2024 22:24 Відповісти
Судя по всему без учета.
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07.01.2024 22:47 Відповісти
Постачальниця «яєць по 17 грн.» скупила готелі у Хорватії.
https://nashigroshi.org/2024/01/06/postachal-nytsia-iaiets-po-17-skupyla-hoteli-u-khorvatii/

До речі, Олексію Резнікову 57 років, тільки двоє дітей. Не інвалід. Як він покинув країну? Чому не на фронті?
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07.01.2024 22:44 Відповісти
тобто зелені воювати не збираються!
І як тоді це корелюється з мобілізацією?!
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07.01.2024 22:47 Відповісти
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08.01.2024 01:19 Відповісти
беня каломойский украл у державного ..приватбанка.. 155млрд грн если 430-155=275 млрд надо забрать у бени 155 млрдов пока он сидит . потом здрыстнет в израиль и все
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08.01.2024 06:30 Відповісти
Так а куда еще 500к собрались мобилизовывать? Ідіть, тримайте, там у посадці усе є.
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08.01.2024 08:37 Відповісти
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