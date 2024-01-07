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ВООЗ (710) COVID-19 (18064) маски (114)

ВООЗ закликає повернутись до носіння масок на тлі підвищення захворюваності на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство За кордоном Здоров'я

коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує поновити деякі карантинні заходи на тлі зростання захворюваності на COVID-19 та деякі інші хвороби, пов’язані з дихальними шляхами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

Гендиректор ВООЗ заявив, що кількість респіраторних захворюваннь, спричинених #COVID19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах вже кілька тижнів і ця тенденція продовжиться після нещодавніх свят.

"Приватні особи: обов'язково проходьте тестування та звертайтеся за медичною допомогою у разі потреби, оскільки лікування COVID-19 може запобігти тяжкому перебігу хвороби та летальному результату. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанціювання, щоб зменшити ризик зараження, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили актуальні щеплення від COVID-19 та грипу", - закликав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три випадки нового субваріанту COVID-19 Pirola виявлено в Україні у грудні

Також він звернувся до урядів з проханням забезпечити доступ до надійних тестів, лікування та вакцин, особливо тим, хто має найбільший ризик важкого перебігу інфекції.

"Продовжуйте здійснювати епіднагляд, секвенування та звітування, щоб відстежувати еволюцію вірусу COVID-19, а також надавати чіткі повідомлення про ризики та заходи зі зниження ризиків для вашого населення", - наголосив Тедрос Аданом Гебреісус.

Також читайте: Наразі в Україні вдосталь COVID-вакцини, - Кузін
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Топ коментарі
+24
Не розовсюджувати вірус - можуть тільки мертві . Або в скафандрі .
На цьому і грунтується робота імунітету - що людина кожного дня має контактувати з іншими , щоб "оновлювався " імунітет .
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06.01.2024 18:21
+10
А до ковіда не хворіли ? Не було пневомоній ?
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06.01.2024 18:19
+9
К черту их. Пусть лучше пришлют турникеты и медикаменты для ВСУ.
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06.01.2024 18:14
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Невдячна тема... Тут не напишеш "А чо я? Хай депутати носять!"
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06.01.2024 18:12 Відповісти
+500
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06.01.2024 21:01 Відповісти
Підтверджую.
Хворих багато.
Почались пневмонії.
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06.01.2024 18:12 Відповісти
Звісно є купа бодурів, які цей вірус будуть розповсюджувати, бо вони не вірять, бо їм плювати на інших.
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06.01.2024 18:13 Відповісти
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06.01.2024 18:17 Відповісти
Не розовсюджувати вірус - можуть тільки мертві . Або в скафандрі .
На цьому і грунтується робота імунітету - що людина кожного дня має контактувати з іншими , щоб "оновлювався " імунітет .
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06.01.2024 18:21 Відповісти
О. Вийняток з наукової статті
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06.01.2024 19:11 Відповісти
Ще одне яр холодний
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06.01.2024 20:46 Відповісти
!
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06.01.2024 21:03 Відповісти
ну дурне...

**** - мудрий нарід...

ну то залізь під ліжко і тремти і не доведи господи вийти на балкон після 22:00 - зразу ковід нападе...
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06.01.2024 18:50 Відповісти
мабуть Ви молода людина, з міцним здоров'ям, яка не входить в групу ризика?
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06.01.2024 19:12 Відповісти
взагалі то для Nik Home 379c842c написано
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06.01.2024 22:17 Відповісти
Ну і хер з вами. Хоча молоді, накормлені з малечка сосіджемами енд сухариками, це у вас здоров'я? Поджелудочна , ацетон цей ваш, ну таке, здоров'яги
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06.01.2024 22:44 Відповісти
*підшлункова залоза
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07.01.2024 09:09 Відповісти
стосовно "молодого" це лестощі, а їх не ********, але зазначу що "хер" ще таки з нами
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07.01.2024 12:30 Відповісти
Чому люди вважають, що літера "Х" або "Хєр" російською і "Хір" ураїнською це щось образливе з сексистським ухилом?
Хір (староцерк.-слов. хѣръ) - назва літери старо- і церковнослов'янської абетки , яка походить від літери Χ, χ (Хі) візантійського унціалу (варіанту грецької абетки). У глаголиці мала написання , у кириличній та глаголичній буквеній цифірі має числове значення 600.

У «гражданці» назву «хір, хѣръ» носила літера «х», що являє собоє дещо змінене накреслення церковнослов'янської . Назва була в ужитку в Російській імперії до кінця XIX ст. - доти, коли набули поширення ******* назви літер.

Зміст

ЕтимологіяЗначення слова «хѣръ» досі викликає суперечки. За однією з версій, воно є похідним від середньогр. χαῖρε («радуйся» або «Вітаю!»);
за другою, також від грец. χείρ, χείρες («рука», «руки»), тлумачучи його як «перехрещені руки»; згідно з третьою, воно походить від слова «херувим».
Цікаві факти[ред. | ред. код]Від назви цієї літери походить російське дієслово «похѣрить/похерить», тобто закреслити хрест-навхрест (у вигляді літери «х»).
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07.01.2024 12:48 Відповісти
Так ви йдіть хворим ці жарти розповідайте.
Все таки народ темний...що капець.
Знаєте що цікаво, на упаковці небул з ентерожерміною написано тільки для перорального прийому і шприц перечеркнутий. Мабуть якась розумака себе штрикнула
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06.01.2024 19:13 Відповісти
звичайна закордонна практика, коли існує відповідальність за ліки. От вони і пишуть не надіючись на здоровий глузд область застосування. Це на всіх ліках в інструкції писано.

але реготуха пила лише свою ентерожерміну розрекламовану. А про нормальні ліки - це треба до сімейного йти.
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07.01.2024 06:51 Відповісти
Не звичайна закордонна практика, а страховка від ідіотів.
Є ж такі, що і свічки в обгортці ставлять. Або п'ють вагінальні таблетки.
Не вважайте себе аж таким розумним. Я бачу людську дурь щодня.
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07.01.2024 14:04 Відповісти
ну й везе ж вам
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07.01.2024 14:35 Відповісти
Да. Везе.
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07.01.2024 15:04 Відповісти
бо вони не вірять
********
Щоб зазнати в Бога ласки,
Одягайте, друзі, маски!

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06.01.2024 19:10 Відповісти
ох ти, сам антип шістесятперший плюсонув. Зменшилось споживання вітамінів, менше перебування на сонці. Та й де його взяти за хмарами. Отже звичайна картина взимку. Але недовченим папугам, що повторюють чиїсь спеціально сформовані у спільноті думки, страшний в даний час не рашистська агресія чи загроза остатися без тепла і світла, а виключно пропіарений ковід. Ну шо ж - білгейтц з компанією стануть ще багатшими.
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07.01.2024 06:59 Відповісти
Незвичайна картина. Пневмонії багато.
Звичайна картина це орві.
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07.01.2024 11:57 Відповісти
А до ковіда не хворіли ? Не було пневомоній ?
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06.01.2024 18:19 Відповісти
Головними спеціалістами від ковіду і ракет у нас є двірники і конюхи.
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06.01.2024 18:29 Відповісти
І кухарки
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06.01.2024 18:41 Відповісти
В нас немає вже конюхів.А за віруси і ракети,усілякі експерти з екранів говорили.Хоча вони не мали відповідних освіт.
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06.01.2024 18:48 Відповісти
Ну а ви хто -
конюх чи двірник ?
прошу під моїм коментарем дописувати лише лікарів і фармацевтів
БІЛЬШЕ НІКОГО
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06.01.2024 19:15 Відповісти
конюх просить "під моїм коментарем дописувати лише лікарів і фармацевтів"



перестань чудити, умора...
нема вже СРСР з "диктатурою пролєтаріата"...
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06.01.2024 19:27 Відповісти
Бачу, ти вже зпід кобилячого хвоста виліз
Погано що зараз лише чути візги ідіотів, а не розумних людей, бо придурів то більше.
Так само ви віжжали, що війни не буде. І ржали.
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06.01.2024 19:32 Відповісти
пролєтарка, нє хамі...
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06.01.2024 19:46 Відповісти
ти диви, інтєлєхєнт знайшовся
сразіл мєстную публіку сваім інтєлєхтом
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06.01.2024 20:44 Відповісти
ну то з ваших коментів - інтелекту у вас не більше. Учися дитино, вчитися нікому ніколи не пізно. А потім лізь вже на обговорення складних проблем у спільноту.
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07.01.2024 06:46 Відповісти
Хто би казав.
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07.01.2024 14:05 Відповісти
З-під кобилячого хвоста він випав на сіно...
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06.01.2024 21:25 Відповісти
24.04.22 весь ковід пропав. Ви, мадам, на 0 знайдете ковід?
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06.01.2024 20:49 Відповісти
24.02.22р.
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06.01.2024 22:09 Відповісти
А ти хотів сказати, що медичні світила із тієї сформованої степановим і ляшком комісії (голубовська, комісаренко...) є спеціалістами? то чому ж вони виявилися безпорадними на перших порах, а потім лише копіювали рекомендації засранців із вооз? Включно з ліками проти малярії і рекомендаціями приймати жарознижуючі засоби. бери бартку свою і йди працюй - нічого скиглити
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07.01.2024 07:04 Відповісти
Мова йде про атипові пневмонії з резистентною мікрофлорою.
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06.01.2024 18:49 Відповісти
ну так причому тут ковід? де у ковіда мікрофлора? Вірус - це флора чи фауна?
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07.01.2024 07:07 Відповісти
Хворіли звісно. але якщо до ковіду, була одна в місяць в мене на прийомі, то на піку ковіду, п'ять-шість в день
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06.01.2024 19:02 Відповісти
Де?
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06.01.2024 23:42 Відповісти
К черту их. Пусть лучше пришлют турникеты и медикаменты для ВСУ.
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06.01.2024 18:14 Відповісти
***,ну тільки сьогодні за пляшкою з побратимом передбачали що залишилося лише пригадати Ковід і порозставляти ще більше блок-постів під шумок і метро перекрити з ТЦКашниками за рогом. ***ть..які передбачувані
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06.01.2024 18:18 Відповісти
Краще би нехай би епідемія 2020 року продовжувалася замість війни.
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06.01.2024 18:26 Відповісти
Ну як сказати. У нас в місті морги не вміщували трупи під час ковіду, складали в дворі
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06.01.2024 19:04 Відповісти
може ж справа не в кількості померлих саме від ковіду а в організації процесу? бо зазвичай старих можна забрати навіть без розтину і ховати вдома. але ті нелюди заставили пакувати труп рідної людини в чорний мішок (мертві не дихають) і видавали виключно поховальній службі. будь-який кашель - підозра на ковід. а дурний тест скоріше буде позитивний ніж негативний. а отже зразу заберуть і під швл. а там легені спалили і в мішок. а винуватий же у всьому вірус а не придурки і негідники при владі.
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06.01.2024 20:10 Відповісти
Ви дурню пишете. Розтинали всіх. Помирало багато молодих. Під ШВЛ не всіх забирали і не всім ШВЛ спочатку вистачало, навіть тим, у кого були показання. "Дурний тест"- скоріше буде негативним, бо ндалеко не завжди його правильно робили
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06.01.2024 21:29 Відповісти
Розривало? Он як! А як щодо пласкої землі? Теж ваша тема?
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06.01.2024 22:34 Відповісти
Нічим не можу допомогти. Мою маму ушатали
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06.01.2024 23:14 Відповісти
з нього такий лікар, як з мене кухар - зварити щось вмію, але так як потрібно, щоб смачно було всім - то хто зна, не пробував
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07.01.2024 06:11 Відповісти
Спробуйте подихати чистим кіслородом
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06.01.2024 23:20 Відповісти
вся біда в тому, що надійний швл коштує занадто дорого - там комп'ютер і купа датчиків, що моніторять постійно стан пацієнта із тиском, насиченням киснем, пульсом, температурою, частотою дихання і при тому подають суміш в легені виключно при вдохові. Цих апаратів в Україні коли б не одиниці чи десятки. Інші потребують постійної присутності медпрацівника, що має кваліфікацію роботи з швл(найпростіша швл - киснева подушка). а більшість медпрацівників вчилися з коліс вже при розгортанні "пандемії" і сидіти поряд з пацієнтом, коли стєпашка з ляшком об'явили коронавірус смертельно небезпечним ДЛЯ ВСІХ, нікому не хотілося за ті мізерні гроші. От і виходило так - у кого гроші були, то до того навідувалися, а у кого не було - того прив'язували до ліжка і лежав поки не вмер.
Я все пам'ятаю. Я знаю справжніх винуватців смертей - це недолуга влада, яку вибрали частина суспільства. а вже тупа влада поставила керувати спасінням наших життів тупих і підлих керівників медицини.
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07.01.2024 06:41 Відповісти
читай уважніше: я написав - зазвичай, тобто не під часи ковідістерії. Відносно швл, нешановний мій лікарю, то ковід - хвороба крові, коли кисень не засвоюється кров'яними клітинами. тобто подача надлишкового кисню у легені - як мертвому припарка. але те, що ви цим згубили тисячі людей, ви ж ніколи не признаєтесь Якщо ти до сих пір цього не знаєш, то тобі слід як порядній людини змінити свою діяльність на щось більш безпечне для людей.
Для тих хто не знає: кисень дуже сильний окислювач. Зварники вміють з ним працювати - ніколи промаслену ганчірку (одяг) не підставлять навіть випадково під струмінь кисню з балона - миттєво загорається. Водолази теж добре знають: неправильно приготована дихальна суміш із надлишком кисню - стовідсотково гарантована смерть.
А лікарі звикли списувати смерть пацієнта на природні чинники. І майже ніколи їх спільнота не визнає смерть через їхні помилки ( помилятися може кожний), тим більше через системні помилки. Ваша кваліфікація виявилася у повній безпорадності місцевих світил з протистоянням звичайного, хоч і нового короновірусу. А японці вже на початку 2020 року вилікували більшість хворих з туристичного лайнера. Попри їх похилий вік.
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07.01.2024 06:27 Відповісти
Два роки пекла і посля цього я не шановний лікар... Якщо це повториться, то лікуйте себе самі. Хоч яйцем викатуйте, щоб підвищити рівень кисню. Допомагати таким дурням, з мене досить...
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07.01.2024 12:01 Відповісти
Захаре, я давно не вірю інтернетличинам. можна розповідати що завгодно. Шо типу лікарю - пекло а хворому - рай? Ну так вашими ж стараннями
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07.01.2024 14:38 Відповісти
Досить нести брехню
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06.01.2024 23:15 Відповісти
Пірола вже не той ковід що був у 2020. Максимум слабкість декілька днів і може боліти голова дуже сильно. Ось і все. Тому не розумію цієї "паніки" від ВООЗ.
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06.01.2024 18:37 Відповісти
Так є супер вакцини.Обіцяли ці Тедроси,що маски вже не будуть потрібні.Почитайте їхні давнішні заяви.Знову потрібно продавати маски по 20 доларів.Бо Тедроси хочуть їсти.Чи може хтось думав,що Тедросам є якесь діло,до інших людей.
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06.01.2024 18:46 Відповісти
за весь період ковіду, купив три маски - дві в аптеці за якісь копійки та одну у місцевої швачки за кілька євро, мабуть її та інших мастеринь ваші Тедроси забули попередити про всесвітній заговірта маски по 20 баксів
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06.01.2024 19:14 Відповісти
В світі продавали маски по 20 доларів.Були маски і понад 100 доларів.
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06.01.2024 19:33 Відповісти
При цьому ніколи і ніде не забороняли носити саморобні, то якщо були дурні які купували маски по 20 або 100 баксів то їх проблеми і швидше дії локальних шахраїв, бо той же ВООЗ рекомендував при відсутності маски використовувати будь-які підручні засоби - хустинку, шарф, серветку та інш. Он в Єгипті або Турції є магазини де звичайні товари в 5-10 разів дорожче продають, то мабуть теж Тедроси держуть, бо схожий почерк
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06.01.2024 22:18 Відповісти
Так казали,що потрібні саме медичні маски,або взагалі распіратори.В багатьох країнах,зобов'язували ходити не в саморобних.
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06.01.2024 23:20 Відповісти
я спостерігав у Кременчуцькій податковій мадам у якісному і надійному респіраторі (куди тим звичайним маскам). але прикол в тому, що на видих у неї звичайний клапан і вона турбується лише про себе. Ну бізневумен як не як.
Якщо згадати про одноразові скафандри, а не звичайні з бавовни чи лянні, які можна просушувати у шкафу з гарячим повітрям, то картина складається легко - рекомендації і сама істерія, це був спосіб викачки грошей. Такий удар по економікам більшості країн виявився дуже болючим. Але організаторам цього паскудного дійства покарання не світить.
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07.01.2024 07:16 Відповісти
Будь ласка не несить дурниць не було такого, давайте факти в студію! Де, в яких країнах? з посиланням на джерела. Про распіратори взагалі маячня бо там клапан на видих.
Вам самому не смішно писати про те як, якась група людей вирішила заробити гроші продаючи маски, які навіть по 100 баксів не принесли б суттевого статку тому що людей спроможних платити такі гроші не так багато, а при цьому інша група людей зазнала збитків на триліони і мовчки за цим спостерігала? Он у рашистів тоді ***** майже здохло слідкуючи за цінами на нафту
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07.01.2024 14:35 Відповісти
Ні,мені не смішно.А інформацію потрібно шукати.Це ж не сьогодні було.Роки назад.
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07.01.2024 14:51 Відповісти
Тих хто готовий плати 100 дуже багато.Дуже.Люди усіляке барахло купляють.
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07.01.2024 14:58 Відповісти
то вже тра' було придумати шось зручніше та надійніше тих намордників
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06.01.2024 19:00 Відповісти
і дорожче.. хоча маржа на тих "лєпєстках" астрономічна
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06.01.2024 19:02 Відповісти
У мене є респіратор з фільтрами FFP2. От тільки "вихлоп" незахищений нічим
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06.01.2024 19:04 Відповісти
Що цікаво, то ті маски трохи до звізди. Мої так в тих масках ходили, купа масок була вдома..але - я захворіла, бо верхній одяг вішали не у шафу, і після заходу до квартири - не роздягались й не проходили санобробку вдома.
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06.01.2024 19:14 Відповісти
Дустом, дустом треба було - а якщо і дустом не допоможе - то вигадаєш ще що небудь - ти ж розумна...
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06.01.2024 19:22 Відповісти
Про дуст - то ти про дітей війни начиталось?

А взагалі, ото не треба так вражати. Життя - весела річ. І ти не знаєш, коли на екрані посмієшся.
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06.01.2024 19:30 Відповісти
щоб з усіма не перегавкуватися, скажу одне: вираз "атипова пневмонія" збиває з толку навіть лікарів. Бо ковід і пневмонія - абсолютно різні хвороби. І коли пневмонію лікують антибіотиками, то для ковіда ті антибіотики - до заднього місця. А от найефективнішими виявилося переливання крові (чи плазми - фахівцям видніше) від виздоровівшого ковідника. Знайома розповідала: тисячу євро діти заплатили і хвороба відступила. Моя сімейна лікувала ковідних амбулаторно виключно вітамінами та дихальними вправами. але ті, що з грошима ломонулися в Кременчук - по різному. Дехто у приватників вилікувався. Дехто - помер, бо такий в нього імунітет. Та, якій влили ту плазму, лежала в Кременчуці і ледь не віддала богу душу під швл. але гроші роблять чудеса. А віра у божий захист - ще більші.
камлання отого вора із вооз - намагагання нагадати комусь про свою непотрібність. Бо вже вакцинували ледь не півсвіту, а інша перехворіла майже на ногах. Але де ж вони харчеваться будуть, якщо не придумають нову епідемію?
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06.01.2024 20:03 Відповісти
Воз или ты на..
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06.01.2024 20:19 Відповісти
ВООЗ іди нах.
Краще в окопи воювати з кацапами
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06.01.2024 22:06 Відповісти
57 чоловік літали, шукали мабуть заразу.
І ось чудо - маски всім, що на кордон навіть не дивляться.
Що ще треба робити? Карантин + комендансь година, все так демократично-о
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06.01.2024 23:46 Відповісти
 
 