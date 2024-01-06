Росіяни проводять щоденні штурми Синьківки на Куп’янському напрямку, але успіху не мають, - Сухопутні війська

Успіхів на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки ворог немає, хоча і веде активні бойові дії.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, росіяни намагаються штурмувати на Куп'янському напрямку, ведуть активні бойові дії там ще з початку жовтня. Фітьо розповів, що якихось успіхів на цьому напрямку у росіян немає.

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"Там відбуваються щоденні штурми, це населений пункт Синьківка, він проходить по всіх зведеннях, як наших, так і Генштабу. Спостерігаємо за ворогом, і якихось успіхів на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки (у нього - ред.) немає. Лише за минулу добу на цьому напрямку були відбиті 7 ворожих атак, там противник застосував 3 дрони-камікадзе та здійснив 325 обстрілів, це на Лимано-Куп'янському напрямку загалом", - заявив він.

Начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ поінформував, що за добу українським військовим вдалося ліквідувати 69 росіян та знищити 14 одиниць військової техніки РФ.

За його словами, наразі на Лиманському напрямку активних бойових дій не відбувається, РФ там здійснює перегрупування.

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"Бачимо, що противник там продовжує підготовку до ведення наступальних дій. Від своїх "номерів" він не відмовився, просто на деякий час їх припинив. Бачимо, що ті підрозділи, які понесли втрати, міняються на інші підрозділи, більш боєготові", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, що росіяни готуються до наступу і збирають свої сили саме на Куп'янському напрямку, Фітьо заявив, що там просто деякі підрозділи посилюються, наприклад, штурмові загони.

"Раніше вони робили ставку саме на піхоті, на активних штурмових діях піхотних груп. А крайні періоди збільшили використання техніки, і ми могли це бачити, коли якраз на минулому тижні штурм відбувався зранку неподалік Синьківки. Тобто, такі штурми вони у крайній час відбувалися постійно і техніку вони почали залучати активно", - розповів Фітьо.

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Відповідаючи на питання про контрбатарейні бої, зокрема, про те, наскільки ускладнена логістика і підтягування сил саме у цей район з території РФ, він сказав, що ЗСУ намагаються забезпечити росіянам саме такі умови, щоб їм заважала не тільки погода, а й влучні удари, як артилерією, так і FPV-дронами, дронами-камікадзе та іншими засобами, щоб перебити логістику РФ.

"Бачимо, що контрбатарейна боротьба теж є вдалою, адже як тільки противник несе втрати в своїх артсистемах та мінометах, так відразу ми бачимо зменшення активності артилерії приблизно вдвічі. Але, зважаючи на те, що запаси ворога у артилерії і снарядах є великими і в людській силі у тому числі, відповідно, ці запаси швидко поповнюються", - поінформував Фітьо.