Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з фермерами союзу "Ошукане село" про припинення блокади кордону з Україною у пункті пропуску "Медика – Шегіні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Polsat News.

"У суботу міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський разом із підкарпатським воєводою Терезою Кубас-Хул зустрілися з фермерами "Ошуканого села", які протестували на прикордонному переході в Медиці. Після 17:20 на пресбрифінгу Кубас-Хул оголосила угоду", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Polsat News у суботу ввечері.

Зазначається, що Секерський пообіцяв виконати всі вимоги фермерів, серед них: активація субсидій на кукурудзу у розмірі 1 млн. злотих, збільшення кредитування за ліквідними кредитами на 2,5 млрд. злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"З підписанням угоди акція протесту на прикордонному переході в Медиці припиняється на період, необхідний для проведення юридичних та повідомлювальних змін та на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - цитує Polsat News текст погодження.

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