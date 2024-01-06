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Новини За кордоном
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Польща (5155) фермер (112) пункт пропуску (595) блокування (345)

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з фермерами союзу "Ошукане село" про припинення блокади кордону з Україною у пункті пропуску "Медика – Шегіні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Polsat News.

"У суботу міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський разом із підкарпатським воєводою Терезою Кубас-Хул зустрілися з фермерами "Ошуканого села", які протестували на прикордонному переході в Медиці. Після 17:20 на пресбрифінгу Кубас-Хул оголосила угоду", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Polsat News у суботу ввечері.

Зазначається, що Секерський пообіцяв виконати всі вимоги фермерів, серед них: активація субсидій на кукурудзу у розмірі 1 млн. злотих, збільшення кредитування за ліквідними кредитами на 2,5 млрд. злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"З підписанням угоди акція протесту на прикордонному переході в Медиці припиняється на період, необхідний для проведення юридичних та повідомлювальних змін та на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - цитує Polsat News текст погодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Це будь які кондоми зі своїми вимогами будуть бігати кордон перекривати
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06.01.2024 20:02
+14
А у польських вчителів ніяких претензій до свого уряду немає?
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06.01.2024 20:05
+13
То що виходить , грошики ***** - тю тю !!? Чи поляки повернуть .?
От думаю - якби не було України , і не було б кого блокувати , то як польські фермери добивалися б від своєї влади дешевих кредитів і зменшення податків . ??
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06.01.2024 20:02
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Це будь які кондоми зі своїми вимогами будуть бігати кордон перекривати
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06.01.2024 20:02 Відповісти
То що виходить , грошики ***** - тю тю !!? Чи поляки повернуть .?
От думаю - якби не було України , і не було б кого блокувати , то як польські фермери добивалися б від своєї влади дешевих кредитів і зменшення податків . ??
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06.01.2024 20:02 Відповісти
в понеділок інші курви блокуватимуть .
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06.01.2024 21:51 Відповісти
хіба тільки вони виходять на протест проти рішень уряду. Я пам'ятаю, як вийшли французькі фермери. поліція пригнала водомети. Французи розізлилися і пригнали машини для внесення рідких органічних добрив. із повними цистернами. поліціянтам таке дуже не сподобалося і вони змушені були відступити. Певно не було там проросійського беркуту із криму і бомбасу.
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07.01.2024 08:57 Відповісти
А у польських вчителів ніяких претензій до свого уряду немає?
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06.01.2024 20:05 Відповісти
Якщо є то наші водії- далекобійники взнають першими .
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06.01.2024 20:08 Відповісти
А польські курви всім задоволені?
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06.01.2024 20:41 Відповісти
Дурний приклад - заразний . !
Боюсь що тепер будь яке невдоволення , будь кого і будь чим , поляки будуть вирішувати блокуванням українського кордону .
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06.01.2024 20:47 Відповісти
Вчителі поки сидят тихо, а ось любителі пива вже на легкому старті.
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06.01.2024 20:44 Відповісти
А як там фермери союзу "Ошуканий хутір"?
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06.01.2024 20:13 Відповісти
Теперь надо бы с перевозчиками договорится...
А интересно в Беларусь грузовики с Польши нормально едут? А в Калининград? Кто в курсе?
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06.01.2024 20:21 Відповісти
Виступ соліста фермерського союзу "40років без врожаю" Івана Голодного з піснею "коли ж ми в х@я хліба наїмося" здається відміняється.
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06.01.2024 20:22 Відповісти
Грёбаный цирк - решают чисто свои внутренние проблемы , а блокируют Украину . Вместо того , чтобы их разогнать за антигосударственные деййствия , с ними подписывают соглашение . Да ещё и разблокировка очень сомнительная , липовая какая-то .
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06.01.2024 20:30 Відповісти
Їм цього не можна забувати цей ніж в спину, навіть мадяри притомніші пропускають а румуни взагалі почали будувати автостраду з своїх портів до України
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06.01.2024 22:10 Відповісти
Отак помаленьку поляки викопали собі могилу... Колись це вилізе їм боком.
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06.01.2024 20:41 Відповісти
 
 