Багато влучних речей і все менше спокійних ночей в росіян, - Зеленський про українську зброю
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Україна прагне розширити та збільшувати вітчизняне виробництво озброєння для сталого забезпечення Сил оборони засобами ураження російських загарбників. Чимало успішних ударів по ворожих цілях було завдано саме українською зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.
"Ключове - це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки - в Україні й разом із партнерами", - зазначив президент.
За його словами, триває інтенсивна робота, щоб цього року Сили оборони й безпеки України могли базуватись у значній частині своїх дій саме на вітчизняному виробництві.
"І щоб ворог це відчував - реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде", - наголосив він.
Президент також зазначив, що на кожен прояв російського терору та спробу Росії збільшити свій тиск на Україну "буде наша адекватна відповідь".
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"Мене звати Січкар Іван Володимирович 1984 р.н.
Передивився ваш ефір на Бутусов Плюс про відсутність масового виробництва мінометних мін. Ось на фото мінометні міни, які я особисто точив та прораховував виробництво. Але, враховуючи корупцію і паперовий піздець + ризики що по мені завтра прилетить бо ти свої адреси реальні не сховаєш, ми свідомо вирішили в це гівно не лізти. Собівартість міни при виробництві в Україні 75…100$ максимум, там все примітивне і тупе робиться на колінці. Може навіть 60$ якщо все для цього робиться.