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Багато влучних речей і все менше спокійних ночей в росіян, - Зеленський про українську зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна прагне розширити та збільшувати вітчизняне виробництво озброєння для сталого забезпечення Сил оборони засобами ураження російських загарбників. Чимало успішних ударів по ворожих цілях було завдано саме українською зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.

"Ключове - це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки - в Україні й разом із партнерами", - зазначив президент.

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За його словами, триває інтенсивна робота, щоб цього року Сили оборони й безпеки України могли базуватись у значній частині своїх дій саме на вітчизняному виробництві.

"І щоб ворог це відчував - реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде", - наголосив він.

Президент також зазначив, що на кожен прояв російського терору та спробу Росії збільшити свій тиск на Україну "буде наша адекватна відповідь".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Багато пафосного 3,13здєжа. Дуже багато.
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06.01.2024 20:25
+19
Бла, бла... ні про що...
Він хіба сам не розуміє, що його пустопорожня брехня та обіцянки, не тільки не сприймаються людьми а і викликають огиду?
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06.01.2024 20:28
+15
Пройшло майже 2 роки війни.
Звичайно тобі повірять, клоун !
1.Весняний наступ.
2.Літній наступ.
3.Восени зайдемо в Крим...
А сьогодні уже менше спокійних ночей в росіян.
Як ти остогидив уже клоун !
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06.01.2024 20:32
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Робота така - речник ОПи, що напишуть те і промовить.
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06.01.2024 21:24 Відповісти
Де 16 438 дронів?
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06.01.2024 21:26 Відповісти
Ах, у нього, все *******. Ще понтер, і я здозну. Серце енд давленіє. Ніяк не можу попасти до мск нові ботінки замовити
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06.01.2024 21:29 Відповісти
Пля... Йшов би ти, Вова, курсом руZZкага вайеннага карапля.
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06.01.2024 21:39 Відповісти
Багато влучных речей по нашим оборонным предприятиям 29-го и 2-го числа. И молчит по этому поводу как рыба об лёд.
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06.01.2024 21:49 Відповісти
"Держава робить все, щоб мінометні міни в Україн не вироблялись"

"Мене звати Січкар Іван Володимирович 1984 р.н.

Передивився ваш ефір на Бутусов Плюс про відсутність масового виробництва мінометних мін. Ось на фото мінометні міни, які я особисто точив та прораховував виробництво. Але, враховуючи корупцію і паперовий піздець + ризики що по мені завтра прилетить бо ти свої адреси реальні не сховаєш, ми свідомо вирішили в це гівно не лізти. Собівартість міни при виробництві в Україні 75…100$ максимум, там все примітивне і тупе робиться на колінці. Може навіть 60$ якщо все для цього робиться.
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06.01.2024 21:50 Відповісти
Коли воно вже перестане гундосити і викликати негативні емоції? Ти ж все зробив, щоб в нас не було ракет, систем ППО ПРО, бронетехніки, дронів і РЕБ і про щось ще тупо брешиш? Які "багато влучних речей", коли кацапи кожного дня вбивють по два десятки українців, руйнують міста і села, наносять ракетні і бомбові удари? Нам ще не кажуть про вбитих військових, яких ти залишив без необхідної зброї. Як тобі спокійно спиться і жреться, чи думаєш якщо будеш гарно говорити, то вже герой? Тобі як і кацапам ніхто не пробачить наслідки цієї війни!!!
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06.01.2024 21:54 Відповісти
"Коли воно вже перестане гундосити і викликати негативні емоції?"... коли здохне накуй ця тварина
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06.01.2024 22:07 Відповісти
патроний завод ?
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06.01.2024 21:55 Відповісти
Яка бридка, огидна, жирна морда! Так і хочеться плюнути!
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06.01.2024 22:22 Відповісти
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06.01.2024 22:34 Відповісти
Панове ...якось тему елеганським чином відвернули від 🤡...через Ваші з'ясовування ,хто виннен хто вибачається , от шо робити мені, додому хочеться ,там самокатка класна , алюмініва залишилися ...мрію шоб 🤡 нарком , пішов нах , зі своєю бандою молодих регіоналів ...як це зробити ?приїду запишуся у масовку ...
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06.01.2024 23:54 Відповісти
«Україна прагне розширити та збільшувати вітчизняне виробництво озброєння для сталого забезпечення Сил оборони» - всупереч ЗЄбуїнам і портновським «аудиторам», які зливають всю інфу кацапам.
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07.01.2024 08:00 Відповісти
Це Цензор так подає чи найвеличніший намагається набір слів в речення скласти - багато влучних речей?
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07.01.2024 08:24 Відповісти
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