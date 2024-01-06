Протягом 6 січня росіяни завдали 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 6 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 січня росіяни завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб