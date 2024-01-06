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Новини За кордоном
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Рух до КПП "Медика-Шегині" на польському кордоні сьогодні ввечері буде розблокований, - посол Зварич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон

Рух вантажівок на дорозі до пункту пропуску "Медика-Шегині" польські фермери розблокують у суботу з 21-ї години (за київським часом).

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, який висловив сподівання на розблокування кордону в інших пунктах пропуску у найближчій перспективі, передає Цензор.НЕТ.

"Можу лише підтвердити, що протестувальники фермери за результатами досягнутих домовленостей з міністром сільського господарства Польщі погодились призупинити протест на невизначений час. За наявною інформацією з 20:00 польського часу рух через дорогу, яка веде до пункту пропуску "Медика-Шегині" буде повністю відновлено",- заявив Зварич.

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За його словами, це важливий крок, який демонструє ефективність дій уряду на чолі з премʼєр-міністром Дональдом Туском.

"Маємо надію, що і в інших пунктах пропуску, де протестують перевізники, найближчими днями вдасться досягти порозуміння і розблокувати рух. В умовах посилених російських ракетних ударів по Україні, продовження блокування кордону протестувальниками дуже болісно б’є по економіці України і спричиняє непотрібні емоції в українському суспільстві",- наголосив Зварич.

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Він додав, що Україні вкрай важливо підтримувати дружні відносини з Польщею, зміцнювати взаємну довіру і підтримку, посилювати міцний союз в Європі, "оскільки від суперечок між Києвом і Варшавою користає лише злочинний путінський режим".
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Топ коментарі
+3
Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи. Джерело: https://biz.censor.net/n3465588


І яка тут проблема у відносинах Польщі та України? Чому ці пікетувальники не блокують кордон з Німеччиною? Завтра польські повії вийдуть блокувати кордон з Україною, бо в них у Польщі вимагатимуть довідку про доходи.
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06.01.2024 22:34
+2
Теперь напомню, с чего началось. Барыги (но не официальные трейдеры) покупали зерно у фермеров по 100-110 долларов за тонну (далее всё в долларах). Платили другим барыгам, которые держали фуры по 40-50. Потом продавали зерно в Польше переработчикам по 240-250. Сами поляки (их фермеры) продавали по 300-320 (меньше им нерентабельно).
Но "наши" барыги вдобавок имели "окно" на таможне, у погранцов, в с-ме Шлях и т.п.
И когда те же польские лохи стояли на границе сутками, наши барыги проезжали за полчаса. И кто бы это дело крышевал- и таможню с погранцами, и всё прочее без очереди.
Вопрос не для 73%.
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06.01.2024 21:14
+2
Чекаємо на кордоні шляхетних повій "проти Тайланду".
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06.01.2024 22:04
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Теперь напомню, с чего началось. Барыги (но не официальные трейдеры) покупали зерно у фермеров по 100-110 долларов за тонну (далее всё в долларах). Платили другим барыгам, которые держали фуры по 40-50. Потом продавали зерно в Польше переработчикам по 240-250. Сами поляки (их фермеры) продавали по 300-320 (меньше им нерентабельно).
Но "наши" барыги вдобавок имели "окно" на таможне, у погранцов, в с-ме Шлях и т.п.
И когда те же польские лохи стояли на границе сутками, наши барыги проезжали за полчаса. И кто бы это дело крышевал- и таможню с погранцами, и всё прочее без очереди.
Вопрос не для 73%.
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06.01.2024 21:14 Відповісти
Потім ще хтось буде блокувати: польські виробники металів, олії. Ще й питання з,перевізниками не вирішено. І так по-новій. Пшеки, бачу, дуже хочуть дочекатися "русскава міра".
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06.01.2024 21:31 Відповісти
Чекаємо на кордоні шляхетних повій "проти Тайланду".
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06.01.2024 22:04 Відповісти
Головне, що створену попередниками проблему у відносинах Польщі та України, Туск вирішив "за власний кошт Польщі" - наданням дотацій та кредитів сільгоспвиробникам та збереженням с/г податку на рівні минулого року. Це показує його рівень, як політика.
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06.01.2024 22:11 Відповісти
Пікетувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, а також субсидій на вирощування кукурудзи. Джерело: https://biz.censor.net/n3465588


І яка тут проблема у відносинах Польщі та України? Чому ці пікетувальники не блокують кордон з Німеччиною? Завтра польські повії вийдуть блокувати кордон з Україною, бо в них у Польщі вимагатимуть довідку про доходи.
показати весь коментар
06.01.2024 22:34 Відповісти
Блокування кордону - це, звісно, не проблема. Це - бонус. Для *********.
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07.01.2024 09:05 Відповісти
Читати вмієте, чи тільки писати? Я написав про проблему у відносинах Польщі та України, а не про проблему блокування кордону.
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07.01.2024 10:47 Відповісти
Якщо для вас це не проблема у відносинах між країнами, то це ваше право на погляд на події.
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07.01.2024 10:49 Відповісти
Питання коли цей цирк з блокуванням і розблокування закінчується і коли за це безумство через суди відшкодують ці клоуни збитки щоб іншим не кортіло.
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06.01.2024 22:32 Відповісти
Польські суди, з якогось дива, визнають блокування кордону законним.
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06.01.2024 22:36 Відповісти
Звісно визнають, але то рішення ЄС, дозвіл на перевезення, тимчасовий безвіз і польські суди це перша інстанція яка їде всупереч закону ЄС.
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06.01.2024 23:18 Відповісти
 
 