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Президент Естонії Каріс скликає засідання Ради держоборони для обговорення війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каріс

Президент Естонії Алар Каріс ініціював скликання на понеділок, 8 січня, засідання Ради з державної оборони, на якій обговорять останні події, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України.

На засіданні Ради з державної оборони Естонії, як очікується, обговорять повномасштабну війну Росії проти України, діяльність Естонії на підтримку України, а також безпеку естонських кордонів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Рада з державної оборони є консультативним органом при президенті Естонії. До її складу входять спікер парламенту, прем'єр-міністр, голови парламентських комісій з державної оборони та в закордонних справах, очільники МЗС, Міноборони, МВС, Мін’юсту та Мінекономіки, а також командувач Силами оборони Естонії.

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Рада обговорює та дає висновки з питань, важливих з погляду державної оборони, пояснює ERR.
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Молодцы Эсти. Я не являясь Украинцем однако выражу своё мнение со стороны-Кулеба реально слабый руководитель мида и его нужно гнать кхерам.
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06.01.2024 21:37 Відповісти
у нас всім, в тім числі й зовнішньою політикою, керує ніким не обрана людина без жодних прописаних повноважень. Він називається "єрмак".

Тому буде там Кулеба чи "Амеба" -- не має значення. Все одно всім заправлятиме "єрмак".
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06.01.2024 21:44 Відповісти
ну так гоните ермака ! Сдаёт он же Украину. Чего ждёте....
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07.01.2024 11:53 Відповісти
А як його вигнати, коли він формально ніхто?

блаЗЄнський сказав, що тільки разом з ним можна позбавитися "єрмака"
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07.01.2024 15:56 Відповісти
"Президент Эстонии Карис созывает заседание Совета гособороны для обсуждения войны в Украине" - ПРАВИЛЬНО боитесь эстонцы. В случае если паРашка попрёт на Эстонию, а она конечно попрёт, вас НИКТО защищать НЕ будет. Ещё Макрон 5 лет назад сказал НАТО - сдохло. А маразматик Байден уже штаны свои найти не может, не говоря уже про выход со сцены. Так что МОЛИТЕСЬ на Украину, а лучше ТРЕБУЙТЕ для ЗСУ - оружия. Остальное - пустой трёп.
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07.01.2024 11:52 Відповісти
 
 