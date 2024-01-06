Президент Естонії Каріс скликає засідання Ради держоборони для обговорення війни в Україні

Президент Естонії Алар Каріс ініціював скликання на понеділок, 8 січня, засідання Ради з державної оборони, на якій обговорять останні події, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України.

На засіданні Ради з державної оборони Естонії, як очікується, обговорять повномасштабну війну Росії проти України, діяльність Естонії на підтримку України, а також безпеку естонських кордонів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Рада з державної оборони є консультативним органом при президенті Естонії. До її складу входять спікер парламенту, прем'єр-міністр, голови парламентських комісій з державної оборони та в закордонних справах, очільники МЗС, Міноборони, МВС, Мін’юсту та Мінекономіки, а також командувач Силами оборони Естонії.

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Рада обговорює та дає висновки з питань, важливих з погляду державної оборони, пояснює ERR.