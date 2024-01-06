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Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації на британську премію BAFTA

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

bafta

Документальний фільм режисера Мстислава Чернова, "20 днів у Маріуполі" потрапив у довгий список британської премії BAFTA Film Awards одразу у двох номінаціях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт премії.

В лонглисті обох номінацій пристуні по 10 фільмів.

Шортлисти опублікують 18 січня, а церемонія нагородження BAFTA (британського аналогу "Оскара") відбудеться 18 лютого.

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Нагадаємо, що раніше "20 днів у Маріуполі" потрапив до двох шортлістів премії "Оскар"

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до міста за кілька годин до того, як перші бомби впали на нього. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку тощо.

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Гадка як у вас там короч дерьмо
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06.01.2024 22:38 Відповісти
Дуже рекомендую подивитися цей док фільм. Він тяжкий, багато кадрів вже бачили у новинах, однак цю роботу треба подивитися по одній причині - аби ніколи, я підкреслюю, ніколи, не виникало бажання виправдати зепідра. Саме зепідр, як голова держави, винний у цій людській катастрофі, у цих десятках тисяч невинних смертей від рук рашистів. Бо він міг за тиждень-два принаймні попередити людей у прикордонних регіонах про необхідність евакуації, міг багато чого зробити, що зберегло б людські життя, а не зробив. Згідно кримінального кодексу України, злочином є не тільки якась дія, а також злочином є бездіяльність. Саме бездіяльність зепідра напередодні війни стала головною причиною трагедії Маріуполя та інших українських міст.
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06.01.2024 23:11 Відповісти
Якби HMS Defender не зас*яв плити в Маріуполь цього фільма могло і не бути, впринципі!
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07.01.2024 00:00 Відповісти
"30 дней в Бахмуте" ("20 дней в Мариуполе" - 2 сезон)...
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07.01.2024 01:38 Відповісти
 
 