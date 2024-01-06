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обстріл (21042) Сумська область (2202)

Росіяни протягом 6 січня 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 138 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА. 

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (40 вибухів), гранатометів (29 вибухів) та артилерії (24 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (26 вибухів) та мінометні обстріли (4 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Свеська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 5 січня росіяни 9 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 52 вибухи, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Росія відповіла на вимогу вивести війська

На початку 1919 року росіяни заявили, що їхніх військ в Україні немає Фото: prosvit.in.ua

6 січня 1919 року уряд УНР отримав ноту-відповідь наркома внутрішніх справ РСФСР Георгія Чичеріна щодо військової агресії Росії проти України.

Раніше Директорія вимагала припинити втручання у внутрішні справи УНР та вивести російські війська з українських територій. За 3 доби до офіційної відповіді Червона армія захопила Харків.

"Ваші радіотелеграми ми отримали. Насамперед мусимо пояснити Вам, що відомості, які Ви маєте у Вашім розпорядженні, не відповідають дійсності. Перечислені Вами військові частини Совєтської Росії на Україну не посуваються і навіть не стоять близько її кордону. Ніякого війська Російської Соціалістичної Совєтської Республіки в Україні нема. Військова акція в Україні в цей момент провадиться між військом Директорії і військами Українського Совєтського Уряду, який є цілком незалежний. Поміж Україною і Совєтською Росією тепер нема ніяких збройних сутичок", - телеграфував Чичерін.

Дипломат звинуватив Директорію в утисках трудящих України, які "чекають на прихід більшовиків". Засудив її за спроби домовитись про військову допомогу з "імперіалістичною" Антантою.

У відповідь твердження Чичеріна назвали або умисним перекручуванням правди, або ж цілковитою непоінформованістю. Нагадали, що в районі Харкова стоїть регулярне російське військо, до якого входять навіть китайці й мадяри. Втім, це не мало жодних результатів.

16 січня 1919 року Директорія УНР сама оголосить війну більшовицькій Росії.

30 листопада 1918 року в місті Суджа Курської області головнокомандувач радянських військ в Україні Володимир Антонов-Овсієнко виступив перед частинами із закликом нищити українців.

Нову інтервенцію в Україну більшовики готували після фактичної поразки Німеччини в Першій світовій війні та під час виступу Директорії УНР проти гетьмана Павла Скоропадського.

Протягом грудня Червона армія, що складалася з російських військ та задурених більшовицькою пропагандою "українських трудящих", рухалася Україною. 3 січня 1919-го захопила Харків, де за 3 доби більшовики проголосили Українську Соціалістичну Радянську Республіку.
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06.01.2024 22:21 Відповісти
 
 