Росіяни протягом 6 січня 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 138 вибухів, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (40 вибухів), гранатометів (29 вибухів) та артилерії (24 вибухи).
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (26 вибухів) та мінометні обстріли (4 вибухи).
Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
Свеська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади".
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На початку 1919 року росіяни заявили, що їхніх військ в Україні немає Фото: prosvit.in.ua
6 січня 1919 року уряд УНР отримав ноту-відповідь наркома внутрішніх справ РСФСР Георгія Чичеріна щодо військової агресії Росії проти України.
Раніше Директорія вимагала припинити втручання у внутрішні справи УНР та вивести російські війська з українських територій. За 3 доби до офіційної відповіді Червона армія захопила Харків.
"Ваші радіотелеграми ми отримали. Насамперед мусимо пояснити Вам, що відомості, які Ви маєте у Вашім розпорядженні, не відповідають дійсності. Перечислені Вами військові частини Совєтської Росії на Україну не посуваються і навіть не стоять близько її кордону. Ніякого війська Російської Соціалістичної Совєтської Республіки в Україні нема. Військова акція в Україні в цей момент провадиться між військом Директорії і військами Українського Совєтського Уряду, який є цілком незалежний. Поміж Україною і Совєтською Росією тепер нема ніяких збройних сутичок", - телеграфував Чичерін.
Дипломат звинуватив Директорію в утисках трудящих України, які "чекають на прихід більшовиків". Засудив її за спроби домовитись про військову допомогу з "імперіалістичною" Антантою.
У відповідь твердження Чичеріна назвали або умисним перекручуванням правди, або ж цілковитою непоінформованістю. Нагадали, що в районі Харкова стоїть регулярне російське військо, до якого входять навіть китайці й мадяри. Втім, це не мало жодних результатів.
16 січня 1919 року Директорія УНР сама оголосить війну більшовицькій Росії.
30 листопада 1918 року в місті Суджа Курської області головнокомандувач радянських військ в Україні Володимир Антонов-Овсієнко виступив перед частинами із закликом нищити українців.
Нову інтервенцію в Україну більшовики готували після фактичної поразки Німеччини в Першій світовій війні та під час виступу Директорії УНР проти гетьмана Павла Скоропадського.
Протягом грудня Червона армія, що складалася з російських військ та задурених більшовицькою пропагандою "українських трудящих", рухалася Україною. 3 січня 1919-го захопила Харків, де за 3 доби більшовики проголосили Українську Соціалістичну Радянську Республіку.