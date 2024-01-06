Росіяни протягом 6 січня 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 138 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (40 вибухів), гранатометів (29 вибухів) та артилерії (24 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (26 вибухів) та мінометні обстріли (4 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Свеська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади".

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