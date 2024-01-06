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Данія офіційно не повідомляла про затримку з F-16, очікуємо отримати їх навесні, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

f-16,бельгія

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошує, що офіційних повідомлень від Данії про затримку постачання винищувачів F-16 Україні наразі немає, і Україна очікує отримати їх навесні.

Про це розповів Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Речника попросили прокоментувати публікацію данського видання Berlingske, яке з посиланням на міністерство оборони країни повідомило, що поставка Данією винищувачів F-16 Україні відкладається на пів року.

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Копенгаген мав поставити перші шість літаків до нового 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі, повідомили виданню у відомстві.

"Дивимося на сайт міністерства оборони Данії – жодної заяви я не побачив. Тому видання посилається на якісь свої джерела. Це одразу підхоплюється і стає мейнстрімом в наших ЗМІ...

Те, що йдеться в статті – немає офіційних заяв. Давайте дивитися на всі заяви не через ЗМІ, західні ЗМІ дуже часто нас дивують якимись заявами з посиланням на свої джерела. Є офіційні заяви, будемо їх дотримуватись", - розповів Ігнат.

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Ігнат зазначив, що поставляти літаки F-16 до кінця 2023 року не мало сенсу, бо для них іще не підготовлена інфраструктура.

За його словами, Україна очікує і поставок винищувачів, і завершення підготовки льотчиків навесні цього року.

Речник Повітряних сил розповів про підготовку українських льотчиків для F-16 у трьох країнах.

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"Група пілотів, яка навчається у Великій Британії, це випускники 2023 року, там триватиме підготовка до двох років до пересадки вже на F-16.

Інша група навчається в США в Арізоні, там американці оголосили, що навчання буде до кінця 2024 року. Можливо, когось швидше підготують.

В Данії, це передова група, яку ми відправили, навчання вже проходить і вже пілоти проходять польоти на F-16 з інструкторами…

Різні групи – різний термін навчання в різних країнах. Що стосується Данії, то це передова група. І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Ну, розраховуємо все ж таки на весну", - розповів Ігнат.
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То хто *******, я вже нічого не розумію.
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06.01.2024 22:27 Відповісти
таблоїди, які коли ******* за гроші, то завжди посилаються на надійні анонімні джерела.
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06.01.2024 22:34 Відповісти
Усі піздять, це війна. Що буде побачимо
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06.01.2024 22:41 Відповісти
******* зелені,аж на інфраструктуру не вистачає... Скоро і на зарплати військовим не вистачить, вже й так виплати скорочують різними хитрощами.
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06.01.2024 22:31 Відповісти
Перекладаю адептам "захід нас зливає"
До кінця 2023 з інфраструктури нічого не готове. Але зараз все швидко за три місяці зроблять, а пілоти будуть готові до кінця 24. А літаки дадуть у другому кварталі.
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06.01.2024 22:41 Відповісти
То може займайтеся інфраструктурою, а не відосиками щовечірніми!
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06.01.2024 22:48 Відповісти
"печерна інфраструктура із підземними ангарами і системою ППО не готова,але данці свистять на відміну від "зелених" брехунів
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06.01.2024 23:19 Відповісти
По Ігнату наш випуск 23го в Англії ще 2роки до Ф-16 і той випуск мабуть останній,бо вже ніхто тут не літає.
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06.01.2024 23:50 Відповісти
 
 