Данія офіційно не повідомляла про затримку з F-16, очікуємо отримати їх навесні, - Повітряні сили
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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошує, що офіційних повідомлень від Данії про затримку постачання винищувачів F-16 Україні наразі немає, і Україна очікує отримати їх навесні.
Про це розповів Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Речника попросили прокоментувати публікацію данського видання Berlingske, яке з посиланням на міністерство оборони країни повідомило, що поставка Данією винищувачів F-16 Україні відкладається на пів року.
Копенгаген мав поставити перші шість літаків до нового 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі, повідомили виданню у відомстві.
"Дивимося на сайт міністерства оборони Данії – жодної заяви я не побачив. Тому видання посилається на якісь свої джерела. Це одразу підхоплюється і стає мейнстрімом в наших ЗМІ...
Те, що йдеться в статті – немає офіційних заяв. Давайте дивитися на всі заяви не через ЗМІ, західні ЗМІ дуже часто нас дивують якимись заявами з посиланням на свої джерела. Є офіційні заяви, будемо їх дотримуватись", - розповів Ігнат.
Ігнат зазначив, що поставляти літаки F-16 до кінця 2023 року не мало сенсу, бо для них іще не підготовлена інфраструктура.
За його словами, Україна очікує і поставок винищувачів, і завершення підготовки льотчиків навесні цього року.
Речник Повітряних сил розповів про підготовку українських льотчиків для F-16 у трьох країнах.
"Група пілотів, яка навчається у Великій Британії, це випускники 2023 року, там триватиме підготовка до двох років до пересадки вже на F-16.
Інша група навчається в США в Арізоні, там американці оголосили, що навчання буде до кінця 2024 року. Можливо, когось швидше підготують.
В Данії, це передова група, яку ми відправили, навчання вже проходить і вже пілоти проходять польоти на F-16 з інструкторами…
Різні групи – різний термін навчання в різних країнах. Що стосується Данії, то це передова група. І винищувачі, і пілоти звідти прийдуть найшвидше. Коли це буде найшвидше? Ну, розраховуємо все ж таки на весну", - розповів Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
До кінця 2023 з інфраструктури нічого не готове. Але зараз все швидко за три місяці зроблять, а пілоти будуть готові до кінця 24. А літаки дадуть у другому кварталі.