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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух транспорту відновлено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Державної прикордонної служби України.
У повідомленні зазначається: "За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок".
Топ коментарі
+17 Михаил Сергиенко 11081b14
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🤝Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.
Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.
Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
А інші транспортні коридори Польща - Україна вже розблоковані, чи....?
Чому такі лукаво-загадкові повідомлення: розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"?
А з новою магістраллю яку вони будують цей заробіток стане щє більшим.