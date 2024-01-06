Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух транспорту відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається: "За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок".

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