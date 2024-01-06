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Новини За кордоном
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Держприкордонслужба (4338) Польща (5155) пункт пропуску (595) блокування (345)

Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", рух транспорту відновлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається: "За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
На ніч приємне підмосков'я
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06.01.2024 22:39
+17
Румунія виявилася дружнішою.
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06.01.2024 22:39
+16
Кожна польська гнида користується нагодою виторгувати для себе якусь вигоду. Перевізники, рольніки, хто там ще не блокував?
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06.01.2024 22:55
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Сподіваюся, блокувальники відморозили собі на премію Дарвіна.
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06.01.2024 22:37 Відповісти
От і слава Богу , що наші перевізники зрушили з місця !!
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06.01.2024 22:37 Відповісти
Завтра цей пункт пропуску польські перевізники заблокують. Польща - це точно дружна країна?
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06.01.2024 22:38 Відповісти
Румунія виявилася дружнішою.
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06.01.2024 22:39 Відповісти
Гівнюки шантажисти а що на решта пунктах пропуску.
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06.01.2024 22:39 Відповісти
На ніч приємне підмосков'я
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06.01.2024 22:39 Відповісти
Відповідь на Європа замьорзніт бєз руского газа.
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06.01.2024 22:45 Відповісти
З "любов'ю "... мерзніть, блді...
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06.01.2024 22:49 Відповісти
Молитимусь цілодобово , щоби вся москальня вимерзла
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06.01.2024 22:51 Відповісти
там ще польскі докєри збираються вимагати у уряду підвищення зарплатні, а польські айтішники - зниження податків.
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06.01.2024 22:49 Відповісти
Хай у чергу стають. Не має стільки погранпереходів з Україною.
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07.01.2024 00:28 Відповісти
п'ять переходів. Ще вистачить для польських залізничників, комунальників і асенізаторів.
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07.01.2024 00:37 Відповісти
Так. Але бажаючих поживитись, використовуючи Україну набагато більше.
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07.01.2024 00:40 Відповісти
за наступивший рік встигнуть усі, якщо уряди дозволять.
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07.01.2024 00:48 Відповісти
Навіть не маю сумніву.
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07.01.2024 01:02 Відповісти
Кожна польська гнида користується нагодою виторгувати для себе якусь вигоду. Перевізники, рольніки, хто там ще не блокував?
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06.01.2024 22:55 Відповісти
хвойди
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06.01.2024 23:52 Відповісти
Ось побачите, якщо Україну колись таки будуть приймати в ЄС то найбільше будуть ставити палки в колеси не мадяри або словаки, а саме "братський" пшецький народ.
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06.01.2024 22:56 Відповісти
я це казав ще восени 2022, коли дегенерати типу алекса мишкевича постили потужні тексти про річпоспотиту2 і про братню дружбу з польщею
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06.01.2024 23:03 Відповісти
Вони напоминать мені єменських хуситів-дебілів , які з Червоного моря зробили пункт пропуску... Дібілоїди-раса без кордонів )))
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06.01.2024 23:05 Відповісти
Світ якось непомітно скотився від демократичного ентузіазму початку 1990-х у безнадію та безвихідь - приречено зсувається у бік не то популізму, не то авторитаризму… А може і взагалі політичного самовбивства, як-от Польща, яка, з огляду на своє вже зовсім маломістечкове політиканство, не може дати собі раду з якимись там перевізниками чи фермерами - бо, мовляв, демократія… Очевидно, протверезіння прийде тоді, коли російські танки знову дійдуть до Вісли. Чи Польща сподівається зі своєю теперішньою армією їх самотужки зупинити? Ну-ну… Де ж тут хоч якісь ознаки державницького мислення?
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06.01.2024 23:18 Відповісти
они на американцев надеются
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06.01.2024 23:53 Відповісти
Ми теж сподiвались i що з того вишло...
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07.01.2024 10:51 Відповісти
Сподіваюсь Українці засвоїли дещо з цих блокад й прийде час полякам "збирати камінці" теж.....
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07.01.2024 00:12 Відповісти
Коли ми переможемо москалів, путін піде на Польщу. Нато буде стубовано спостерігати.За скількі днів він захопить зухвалу та невдечну Польщу? Воно зрозуміло помилку, напавши на нас першим.
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07.01.2024 07:33 Відповісти
Путін зараз гризе лікті, що не розпочав з Польщі.
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07.01.2024 10:53 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/45893


🤝Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.

Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.

Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
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07.01.2024 08:28 Відповісти
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено,

А інші транспортні коридори Польща - Україна вже розблоковані, чи....?

Чому такі лукаво-загадкові повідомлення: розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"?
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07.01.2024 09:32 Відповісти
А могли би добре зароблять на транзиті. Як зараз це роблять румуни.
А з новою магістраллю яку вони будують цей заробіток стане щє більшим.
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07.01.2024 10:34 Відповісти
Ось i добре!
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07.01.2024 10:54 Відповісти
жадность порождает бедность
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07.01.2024 22:53 Відповісти
В Польщі хаос, подібний до того, яким він був перед другою світовою війною -править псевдодемократичне niedopuszczalne/нєпозволям
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07.01.2024 09:38 Відповісти
хто відшкодує збитки
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07.01.2024 11:58 Відповісти
 
 