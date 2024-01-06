Бізнесмен Долинський - Міноборони: У нас є можливість вже поставити ЗСУ 300 нових пікапів по майже собівартості. Пропонуємо зробити контракт без корупційної складової

Бізнесмен та інвестор Денис Долинський повідомив Міноборони, що може поставити для Сил оборони 300 нових пікапів по собівартості від 25.950 євро до 29.500 євро. При цьому Міноборони оголосило тендер на закупівлю пікапів по 45 тис. дол. Він пропонує Міноборони укласти контракт без корупційної складової.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шановне Мінестерство Оборони!

Офіційно заявляю, що в нас є можливість вже поставити до лав ЗСУ - 300 нових пікапів по майже собівартості без корупційних складових, напряму з заводу виробника та складу в ЕС!

Також ще біля 1 -2 тис нових пікапів на протязі року можемо законтрактувати!

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При збільшені кількості зможемо думаю домовитись з заводом за більшу знижку!

Ціна нових пікапів:

66 шт × Mitsubishi L200 GLX 4×4 Double Cab Pick-up -

28.350,00 €

43 шт × Mitsubishi L200 GL 4x4 Double Cab Pick-up - 25.950,00€

188 шт × Nissan Navara 4×4 - 2.5 D Double Cab Pick-up - 25.950,00€

25 шт x Toyota HiLux 2.4 D L Double Cab Pick-up - 29.500,00

Ціни набагато нижче ніж ви оголосили в тендері в 45000$ !

Та нижчі від усіх хто може запропонувати на ринку дані комплектації та наявність!

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Розуміємо, що багато посередників та "прилипал" бігають по світу і шукають як домовитися з дилерами завищити ціну щоб вкрасти у армії!

Тому публічно пропонуємо зробити вам контракт без корупційної складової, та забезпечити наших захисників транспортом!" - повідомив Долинський.





