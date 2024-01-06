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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб, рятувальна операція продовжується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у ефірі загальнонаціонального марфону керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив: "11 людей загинуло і 10 поранено внаслідок удару по Покровському району.

Серед загиблих - 5 дітей від 3 до 17 років.

У Покровську та Рівному триває рятувальна операція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під завалами у Покровську можуть бути ще 6 людей. Рятувальники продовжують пошукові дії. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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напишу за всех...
молчаливая ненависть к свиноцабакам...!!!
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07.01.2024 00:14 Відповісти
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07.01.2024 07:42 Відповісти
 
 