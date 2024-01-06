Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10, - ОВА

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб, рятувальна операція продовжується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у ефірі загальнонаціонального марфону керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив: "11 людей загинуло і 10 поранено внаслідок удару по Покровському району.

Серед загиблих - 5 дітей від 3 до 17 років.

У Покровську та Рівному триває рятувальна операція".

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