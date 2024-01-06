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боєприпаси (1697) ППО (1825) Ігнат (703) Patriot (118)

Ігнат не підтвердив інформацію про імовірні перебої з постачанням ракет для Patriot

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

patriot

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію The New York Times про те, що США не зможуть довго забезпечувати Україні постачання ракет до Patriot.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу Рада, інформує Цензор.НЕТ.

Однак Ігнат зазначив, що через регулярні атаки РФ Україна постійно буде відчувати дефіцит ракет. Він уточнив, що з такою інтенсивністю бойових дій, які були 29 грудня та 2 січня, Україні потрібно буде більше боєприпасів для ЗРК Patriot. Адже за допомогою цих систем ППО мобільні вогневі групи збивають крилаті та балістичні російські ракети.

"Дефіцит ракет у нас був, є і буде завжди. Росія атакує величезною кількістю засобів повітряного нападу. Це, і дрони – до сотні інколи доходить за добу – і ракети. Тому наше вище військово-політичне керівництво звертається до партнерів, щоб ту потребу, яка є після якогось періоду, поповнювати в Україні для відбиття повітряного нападу", – пояснив речник.

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Також він додав, що на території України не можна тримати велику кількість ракет, адже росіяни можуть їх атакувати.

"Нам потрібно постійно поповнювати ті ракети, які ми витрачаємо. Ця тема дуже гостро стоїть. Робиться все задля того, щоб ми були з захистом", – підсумував Юрій.

Перед тим у The New York Times з'явилась стаття, в якій говорилось, що  у США можуть виникнути проблеми з постачанням Україні ракет до Patriot через брак фінансування.

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Топ коментарі
+7
Не буде ніяких перебоїв... що за істерика.. ще ї петріотів більше ставати..
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06.01.2024 23:22
+6
Панове, не слухайте кацапську ІПСУ, всього буде в досталь. Головне вірити і працювати за для перемоги.
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06.01.2024 23:54
+3
Як вже збало це шашличне блдство. Тіктокери будьоного одне пздять, західні недопартнери інше, а ігнат пздить що йому наказують зєрьмаки. І головне що всі вони пздять людям переслідуючи різну мету.
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06.01.2024 23:26
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Не буде ніяких перебоїв... що за істерика.. ще ї петріотів більше ставати..
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06.01.2024 23:22 Відповісти
Як вже збало це шашличне блдство. Тіктокери будьоного одне пздять, західні недопартнери інше, а ігнат пздить що йому наказують зєрьмаки. І головне що всі вони пздять людям переслідуючи різну мету.
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06.01.2024 23:26 Відповісти
Ігнат речник в курсі...???
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06.01.2024 23:28 Відповісти
Ну, Ігнат, давай ,кажи, збреши шо небудь , як завжди. Повтори шось таке тіпа такіж самі яйця тільки у профіль.
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06.01.2024 23:43 Відповісти
Звернись ще до шайгу. Як він збиває дрони над кораблями чи ЗРК.
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07.01.2024 09:36 Відповісти
Панове, не слухайте кацапську ІПСУ, всього буде в досталь. Головне вірити і працювати за для перемоги.
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06.01.2024 23:54 Відповісти
Не робіть з Ігната абрістовіча. А то втече.))
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07.01.2024 00:00 Відповісти
шавки виють - караван йде.
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07.01.2024 09:37 Відповісти
Ігнат , професіонал у своїй справі і завжди , як правило , говорить правду ,
це моя особиста точка зору 😕
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07.01.2024 00:06 Відповісти
Ігнат принципово нічого не підтверджує, навіть форму земної кулі
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07.01.2024 00:51 Відповісти
Ігнат спростував інформацію The New York Times

Як?
Клацнув пальцями - і її неначе й не було?
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07.01.2024 01:05 Відповісти
там нормально бабла заслали, і NYT, спираючись на "анонімні джерела в уряді" готують спростування заяви Ігната.
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07.01.2024 01:13 Відповісти
Взагалі не раджу кричати про надання зброї,це дурість чи навмисно, питання риторичне.
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07.01.2024 01:19 Відповісти
Ігнат часом не посередник, що все знає?🤣
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07.01.2024 02:39 Відповісти
Тут двояко може бути. І дезінформацію Ігнат підкидує. Це війна. Не вір написаному, як мені колисьмалому сказали. Памятаю до тепер.
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07.01.2024 02:53 Відповісти
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины, - Салливан .Салливан неработает на этою газетионку . Он советник по национальной безопасности .А газетионка ,пишит то кто больше платит.
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07.01.2024 11:22 Відповісти
 
 