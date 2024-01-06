Ігнат не підтвердив інформацію про імовірні перебої з постачанням ракет для Patriot

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію The New York Times про те, що США не зможуть довго забезпечувати Україні постачання ракет до Patriot.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу Рада, інформує Цензор.НЕТ.

Однак Ігнат зазначив, що через регулярні атаки РФ Україна постійно буде відчувати дефіцит ракет. Він уточнив, що з такою інтенсивністю бойових дій, які були 29 грудня та 2 січня, Україні потрібно буде більше боєприпасів для ЗРК Patriot. Адже за допомогою цих систем ППО мобільні вогневі групи збивають крилаті та балістичні російські ракети.

"Дефіцит ракет у нас був, є і буде завжди. Росія атакує величезною кількістю засобів повітряного нападу. Це, і дрони – до сотні інколи доходить за добу – і ракети. Тому наше вище військово-політичне керівництво звертається до партнерів, щоб ту потребу, яка є після якогось періоду, поповнювати в Україні для відбиття повітряного нападу", – пояснив речник.

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Також він додав, що на території України не можна тримати велику кількість ракет, адже росіяни можуть їх атакувати.

"Нам потрібно постійно поповнювати ті ракети, які ми витрачаємо. Ця тема дуже гостро стоїть. Робиться все задля того, щоб ми були з захистом", – підсумував Юрій.

Перед тим у The New York Times з'явилась стаття, в якій говорилось, що у США можуть виникнути проблеми з постачанням Україні ракет до Patriot через брак фінансування.

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