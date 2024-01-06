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Дніпро (298) Херсонщина (4251) плацдарм (24)

Росіяни протягом 6 січня 18 разів безуспішно штурмували плацдарми на лівому березні Дніпра, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону 6 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 5 січня 10 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Херсонщині, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Здається, що після двох років війни навіть ті, що убезпечилися стіною НАТО, ті, що у Перемишлі, зрозуміли, що насправді їх захищає не ілюзорна стіна (5 стаття договору НАТО), а ті українці - і воїни, і цивільні - що відбивають ворога перед нею.
Стаття 5 договору Північноатлантичного союзу передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав - членів Союзу. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку. Боюсь, що консультації припадуть саме на Різдво, і НАТО піде святкувати, тоді як варвари доходитимуть до Вісли…
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06.01.2024 23:32 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.01.2024 23:41 Відповісти
Пук в німецьку калюжу.
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06.01.2024 23:48 Відповісти
Генштаб, Ваше діло планувати операції і прослідити чи досягли успішу. Ні, накуй, а не піаритись, що ми робимо.
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07.01.2024 02:45 Відповісти
а може вистачить називати болотяних орків росіянами, є добрі слова як окупант, агресор, терорист і т. д. або вже додай дорогий і коханий.
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07.01.2024 14:25 Відповісти
 
 