Росіяни протягом 6 січня 18 разів безуспішно штурмували плацдарми на лівому березні Дніпра, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону 6 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 5 січня 10 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Херсонщині, - Генштаб