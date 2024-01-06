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ЗСУ готують в Україні фахівців для 30 іноземних зразків військової техніки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,підготовка

Збройні сили України наразі мають можливість готувати на території української держави фахівців для 30 іноземних зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).

Про це начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генерального штабу ЗС України генерал-майор Олексій Таран заявив у інтерв’ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо роботу з розширення заходів підготовки на іноземні зразки ОВТ і на нашій території. Ця робота здійснюється шляхом одночасної підготовки зі спеціалістами українських інструкторів, які будуть готувати фахівців на території України. Вже маємо можливість готувати фахівців на нашій території для понад 30-ти зразків ОВТ", - сказав він.

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За його словами, ЗСУ наступного року продовжать цю роботу.

Генерал-майор розповів, що тривалість цієї підготовки обумовлюється складністю застосування того чи іншого зразка ОВТ.

"Як приклад, номер обслуги М777 155 мм готується тиждень, за умови направлення на підготовку для перенавчання колишнього артилериста. А екіпаж танка Abrams готується майже два місяці", - заявив начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу ЗС України.

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Відповідаючи на питання, чи є відмінності у фаховості військових, які пройшли підготовку за кордоном, і тих, які готувались в Україні, Таран зазначив, що підготовка українських військовослужбовців, підрозділів, штабів у навчально-тренувальних центрах країн-партнерів стандартизована за всіма "видами" бойової підготовки відповідно до програм, за якими ЗСУ здійснюють підготовку на території України.

"Це не стосується тільки підготовки на сучасні іноземні зразки ОВТ. Тому головною відмінністю є те, що опановувати більш ніж 130 спеціальностей із застосування, експлуатації та ремонту іноземних зразків ОВТ наші спеціалісти можуть лише в навчально-тренувальних центрах країн-партнерів", - розповів він.
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45 тысяч депутатов и депутанок всех уровней уже стоят в очереди чтобы за неделю научиться засовывать снаряд в гаубицу
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07.01.2024 00:29 Відповісти
Так. Вони вже навчені перекладати з набитої кишені в порожню.
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07.01.2024 02:30 Відповісти
Ні,тупо з державної кишені у власну.
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07.01.2024 11:04 Відповісти
Так "готують" чи "мають можливість готувати"? Це зовсім різне.
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07.01.2024 00:32 Відповісти
черговий таран? Щоб ви виздихали,підари зелені..
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07.01.2024 00:49 Відповісти
30 іноземних зразків військової техніки. Це танки, САУ, літаки, РЛС і т. д?

Чи з особистої переносної зброЇ?
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07.01.2024 02:37 Відповісти
"ВСУ готовят в Украине специалистов для 30 иностранных образцов военной техники, - Генштаб " - тупизм зашкаливает. Объявите набор ИНОСТАРННЫХ специалистов и сразу в дело, не теряя времени, и учить никого не надо,а солдаты ЗСУ по ходу дела у них научатся !
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07.01.2024 12:04 Відповісти
А чи надійдуть ті зразки?..
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07.01.2024 15:09 Відповісти
 
 