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Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами - загинула людина, двоє зазнали поранень, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нікополь

Ще один день безжальних атак на Нікопольщину. 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Він зазначив: "Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. На жаль, є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них й 5-річний хлопчик.

У районі пошкоджені 2 промислові підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських споруд понівечені, одна – згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побиті. Зачепило сонячні панелі, газогони, лінії електропередач. Без світла – майже 2 тис родин. Фахівці відновлюють електропостачання".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти вдарили по Нікополю, загинув чоловік, серед поранених 16-річна дівчина. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Зачем это животное убивает простых людей, которые даже ему не угрожают?

Наркотики? Алкоголь? Нет! Детская травма. Путина в молодости ****** в жопу украинец и теперь он мстит.

Вот и вся месть петуха.
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07.01.2024 01:01 Відповісти
Зачем это животное убивает простых людей, которые даже ему не угрожают?
Вы я вижу не в курсе.Цель-запугивание,выдавливание с территории,чтоб потом можно было заселить другой народ.Если считаете что это бред,в Тик-Токе наберите "Небесный Иерусалим" и посмотрите там ролики.
Вот вам аналитика от украинки к примеру https://www.youtube.com/watch?v=TNpFKsoVYIU&ab_channel=%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AF

Вот вам ещё аналитика от другого человека https://www.youtube.com/watch?v=_OXdoihJQBw&ab_channel=Workandlife
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07.01.2024 17:07 Відповісти
 
 