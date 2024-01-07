Росіяни обстріляли Нікопольщину артилерією та дронами - загинула людина, двоє зазнали поранень, - ОВА

Ще один день безжальних атак на Нікопольщину. 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив: "Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. На жаль, є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них й 5-річний хлопчик.

У районі пошкоджені 2 промислові підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських споруд понівечені, одна – згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побиті. Зачепило сонячні панелі, газогони, лінії електропередач. Без світла – майже 2 тис родин. Фахівці відновлюють електропостачання".

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