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Президент Євроради Мішель достроково йде з посади, щоб взяти участь у виборах до Європарламенту, - бельгійські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про свій намір достроково залишити посаду та приєднатися з червня до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), щоб взяти участь у виборах до Європейського парламенту

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю бельгійським ЗМІ.

У зв'язку з озвученим рішенням Мішель залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли закінчиться його мандат.

"Наприкінці червня або на початку липня Європейська рада зможе передбачити це і ухвалити рішення про наступника", - сказав він в інтерв'ю De Standaard, Le Soir і La Libre.

Водночас Мішель не уточнив, яку роль хоче виконувати у Європейському парламенті. "Я хочу служити там, де можу бути корисним. Я не маю інших амбіцій. Я хочу грати активну роль у європейських дебатах і сприяти просуванню проекту "Європа-2030". Це потребуватиме реформ", - сказав він.

Зазначається, що зазвичай роль президента Євроради дістається лідерові країни, яка на той час головуватиме у Раді ЄС. Цей проміжок часу припаде на президентство Угорщини, де крісло прем'єр-міністра займає Віктор Орбан. Водночас остаточне рішення, хто конкретно обійме посаду президента Євроради, ухвалять лідери країн-членів ЄС.

Реформістський рух (фр. Mouvement Réformateur, MR) - ліберальна франкомовна політична партія в Бельгії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз проведе наступний саміт щодо узгодження 50 млрд євро допомоги Україні 1 лютого 2024 року, - Мішель

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Тепер російський агент Орбан очолить Єврораду, ось це так підісрав Мішель.
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07.01.2024 00:49
+1
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 00:53
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Тепер російський агент Орбан очолить Єврораду, ось це так підісрав Мішель.
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07.01.2024 00:49 Відповісти
Так.
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07.01.2024 02:56 Відповісти
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 00:53 Відповісти
Ринок завжди правий і ставить все на свої місця.
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07.01.2024 05:24 Відповісти
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07.01.2024 09:46 Відповісти
А чого ж не наступного року, не потім якось? Без розлогих обговорень та консультацій?
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07.01.2024 01:02 Відповісти
Що таке? Щурі розбігаються?
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07.01.2024 02:23 Відповісти
Чи Міша чи Сеня один хрін м*якотілі.
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07.01.2024 05:26 Відповісти
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
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07.01.2024 09:49 Відповісти
Голобородько следом...поставим Резникова...😁😁
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07.01.2024 10:05 Відповісти
 
 