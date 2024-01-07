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дрони (2493) Повітряні сили (1251) балістичні ракети (117)

Вночі 7 січня Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики та ударних дронів у ряді областей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Вночі 7 січня Повітряні сили ЗСУ оприлюднили інформацію про небезпеку ударів балістичними ракетами та ударними дронами по низці областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Київська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття".

Згодом додалося таке повідомлення: "Ворожі БпЛА рухаються з Київської області у напрямку Вінниччини. Також  загроза для Хмельниччини!"

Потім в ПС підкреслили: " Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області - загроза застосування балістичного озброєння!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили поки не підтверджують, що РФ атакує Україну ракетами з КНДР

Автор: Роман Свиридович
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повідомляють про загрозу балістики та ударних дронів
Загроза балістики і аеродинаміки?
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07.01.2024 01:23 Відповісти
Если "фокера" или "мессера" завалить - это вторая, а если что-то достать - это первая!
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07.01.2024 03:19 Відповісти
Ворожі БПЛА рухаються з Київщини на Вінницю. Курва, а до Київщини їх на потязі привезли та запустили?
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07.01.2024 10:09 Відповісти
 
 