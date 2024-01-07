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авіація (1656) Генштаб ЗС (4501) ракети (2787)

Протягом 6 січня авіація та ракетні війська ЗСУ уразили 19 районів зосередження росіян, пункт управління, склад, артзасіб, РЛС та ЗРК, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 6 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК "Тор" противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 5 січня уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, склад та артилерійський засіб, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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15 пунктів, які потрібно реалізувати Україні
1. Об'єднати всіх російських опозиціонерів, які за кордоном, в блок «Об'єднана опозиція».
2. Створити за кордоном телеканал для цього блоку. Назвати «Демокртична Росія». Добитися для цього каналу такої кількості аудиторії, як мають путінські федеральні канали. Вкладати в нього стільки грошей, як путін в пропаганду вкладає.
3. Вибрати якогось незалежного кандидата на виборах в росії, наприклад надєждіна, і йому таємно допомогати. Завалити рунет картинками і відео з його рекламою.
4. Добитися скасування всіх обмежень на поставки любих видів зброї для України.
5. 13 пакет санкцій. Заборона ввезення будь-яких російських товарів в країни Заходу.
6. Знищити чорноморський флот.
7. Знищити російську авіацію на аеродромах біля України.
8. Знищити склади *********** на території росії.
9. Знищити російські заводи, які виробляють зброю.
10. Знищити росіян в окопах на території України ударами точних ***********.
11. Розмінувати поля розміновочним обладнанням
12. Запросити охороняти білоруський кордон спільний польсько-литовсько-латвійсько-естонсько-фінський миротворчий контингент.
13. Кожен день виробляти 100 безпілотників і обстрілювати 100 найбільших російських міст. Як акт залякування. Щоб вони перестали підтримувати війну і не голосували за путіна.
14. Взірвати безпілотниками всі труби на території росії, по яким тече нафта чи газ в інші країни. Знищити ракетами всі нафто- та газо- добуваючі підприємства росії. Росія втратить фінансування. Їй не буде за що вести війну.
15. Ліквідація путіна. Ми надіємось на Захід. Захід цього не буде робити, це не їхня війна, їм це не потрібно. Це наша війна, нам це робити.
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07.01.2024 01:51 Відповісти
Хто ці пункти вигадав? глянувши три перші,це повна маячня . А останній ,навіть не знаю ,як назвати словами.
напевно складала людина,повністю некомпетентна,наївна,на рівні дитсадка
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07.01.2024 05:10 Відповісти
100 бпла на день викликає сміх. Росіяни клипають не один дясяток тисяч в місяць тільки fpv.
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07.01.2024 09:19 Відповісти
кількість артилерійських пострілів влітку та зараз
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07.01.2024 02:18 Відповісти
Молодці.
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07.01.2024 02:26 Відповісти
Уразили це добре. І я так думаю, нашим воїнам вже все підвезли? Ніхто не говорить про забезпечення.
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07.01.2024 04:56 Відповісти
новини з дурки

Путин поздравил семьи погибших в СВО военных с Рождеством.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/01/07/22065361.shtml
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07.01.2024 06:59 Відповісти
 
 