Протягом 6 січня авіація та ракетні війська ЗСУ уразили 19 районів зосередження росіян, пункт управління, склад, артзасіб, РЛС та ЗРК, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 6 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 1 артилерійському засобу, 1 РЛС ППО та по 1 ЗРК "Тор" противника".
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Будь ласка, зачекайте...
1. Об'єднати всіх російських опозиціонерів, які за кордоном, в блок «Об'єднана опозиція».
2. Створити за кордоном телеканал для цього блоку. Назвати «Демокртична Росія». Добитися для цього каналу такої кількості аудиторії, як мають путінські федеральні канали. Вкладати в нього стільки грошей, як путін в пропаганду вкладає.
3. Вибрати якогось незалежного кандидата на виборах в росії, наприклад надєждіна, і йому таємно допомогати. Завалити рунет картинками і відео з його рекламою.
4. Добитися скасування всіх обмежень на поставки любих видів зброї для України.
5. 13 пакет санкцій. Заборона ввезення будь-яких російських товарів в країни Заходу.
6. Знищити чорноморський флот.
7. Знищити російську авіацію на аеродромах біля України.
8. Знищити склади *********** на території росії.
9. Знищити російські заводи, які виробляють зброю.
10. Знищити росіян в окопах на території України ударами точних ***********.
11. Розмінувати поля розміновочним обладнанням
12. Запросити охороняти білоруський кордон спільний польсько-литовсько-латвійсько-естонсько-фінський миротворчий контингент.
13. Кожен день виробляти 100 безпілотників і обстрілювати 100 найбільших російських міст. Як акт залякування. Щоб вони перестали підтримувати війну і не голосували за путіна.
14. Взірвати безпілотниками всі труби на території росії, по яким тече нафта чи газ в інші країни. Знищити ракетами всі нафто- та газо- добуваючі підприємства росії. Росія втратить фінансування. Їй не буде за що вести війну.
15. Ліквідація путіна. Ми надіємось на Захід. Захід цього не буде робити, це не їхня війна, їм це не потрібно. Це наша війна, нам це робити.
напевно складала людина,повністю некомпетентна,наївна,на рівні дитсадка
Путин поздравил семьи погибших в СВО военных с Рождеством.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/01/07/22065361.shtml