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Новини За кордоном Вибори в США і Україна
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Байден (2324) Трамп (3129)

Байден у першій передвиборчій промові різко засудив Трампа і нагадав про штурм Капітолію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,трамп

У першій промові своєї передвиборчої кампанії 2024 року президент Джо Байден різко засудив свого ймовірного опонента Дональда Трампа, сказавши, що демократія та основні свободи Америки опиняться під загрозою, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Президент Байден виступав у п'ятницю, 5 січня, на околицях Філадельфії у своєму рідному штаті Пенсильванія.

"Сьогодні ми тут, щоб відповісти на найважливіше питання: чи демократія все ще є "священною справою" Америки?" – цитував у промові Байден фразу першого президента США Джорджа Вашингтона.

"Це не риторичне, академічне чи гіпотетичне (питання). Чи є демократія все ще "священною справою" Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. І це суть виборів 2024 року", – наголосив Байден, звертаючись до виборців.

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У своїй промові Байден згадував штурм Капітолія прихильниками тоді ще президента Дональда Трампа, які 6-го січня 2021 року після промови Трампа перед своїми прихильниками намагались зірвати формальне визнання обраного президента Джо Байдена. Трамп стверджував, що вибори були сфальшованими і закликав їх не визнавати, після чого частина людей пішла до будівлі Конгресу.

"Вперше в нашій історії заколотники прийшли зупинити мирну передачу влади в Америці, розбиваючи вікна, знищуючи двері, нападаючи на поліцію", – нагадував про ці події Байден.

У своїй промові Байден заявив, що Трамп готовий помилувати цих заколотників, якщо прийде до влади. А якщо програє вибори, то знову може оголосити вибори "сфальсифікованими".

Також читайте: Путін хоче стерти Україну, його потрібно зупинити, - Байден

"Кампанія Дональда Трампа це про нього, а не про Америку, не про вас. Кампанія Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, щоб прийти до влади", – додав Байден.

Він сказав, що Трамп провалив основний іспит американських лідерів – довіряти людям вибір обраних посадових осіб і виконувати їхні рішення.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
ну... у вас трохи каша в голові, бо порівнювати 19 лютого 2014 в Україні і те, що було в Капітолії - як кругле з червоним. Причини, мотиви, діючі сторони...
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07.01.2024 02:37
+10
обое рябое. Что для нас хуже, даже не знаю.
Может выберут все же кого-то 3-го и нормального.
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07.01.2024 01:40
+9
Для вас кацапських тролів напевно Трамп покраще буде бо він закоханий у смердючу під.орашку, а от для нас Українців Дядько Джо зробив доволі багато, і саме через те залишиться Президентом як мінімум один строк!
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07.01.2024 07:31
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Если бы не республиканцы демократы до сих пор жили бы одной дружной семьёй с афроамериканцами
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07.01.2024 07:38 Відповісти
Я колись спитав у місцевого колеги, чому на Півдні чорні набагато спокійніші.
Він відповів що на Півдні народ просто вміє з чорними поводитися.
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07.01.2024 07:52 Відповісти
трамп - це американський кім чен ир, самозакоханий тупий самодур
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07.01.2024 07:40 Відповісти
Самодур Трамп отсыпал Украине джавелинов и ввел санкции против северных потоков, а демократ Обама в14-м году запретил продажу Украине любого вооружения американского производства
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07.01.2024 07:47 Відповісти
100 джавелінів! Круто.

Тільки чому ви порівнюєте з Обамою, а не Байденом? Скільки Байден передав зброї Україні, а скільки Трапм? Чи, по-вашому, це Обама балотується на виборах президента у цьому році?
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07.01.2024 10:03 Відповісти
А чому зараз сказали, що не будуть використовувати залишок 4.5млрд на зброю?
Будуть чекати поки Конгрес надасть нових грошей
По факту можна сказати, що з виділених грошей Конгресом 25.5млрд, Байден не скористався десь 6млрд.

То може Конгрес надає зброю Україні, а Байден просто виконавець?
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07.01.2024 11:17 Відповісти
Ви хочете, щоб я вам пояснив роботу державних органів США? То ви звернулися не за адресою.

Я лише сказав, що порівнювати 100 джавелінів і десятки мрлд доларів - це як порівнювати х з пальцем.
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07.01.2024 12:01 Відповісти
Якщо не можете пояснити, то не треба - а то ще не навмисно введете в оману.

Тоді по фактам, Конгрес надав, та не використав Байден
2022 PDA 11млрд - "згоріло" 1.6млрд, Байден не підписав до закінчення фінроку
2023 PDA 14.5млрд - "завищили" ціну на 6млрд, після того як республіканці знайшли влітку, то ці кошти не були використані до кінці фінроку. Зараз залишок 4.5млрд
2022-2023 USAI 20млрд - контратки заключили тільки на 10млрд, з поставками після 2025 року
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07.01.2024 12:11 Відповісти
Як це співвідноситься зі 100 джавелінами, наданими Трампом?
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07.01.2024 12:23 Відповісти
"порівнювати 100 джавелінів і десятки мрлд доларів - це як порівнювати х з пальцем"
не правильно порівнювати, тому що в одному випадку були надані повноваження та гроші Конгресом, а в іншому ні, або значно менше

правильно порівнювати, на скільки відсотків скористались наданими повноваженнями та грошима
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07.01.2024 12:54 Відповісти
Ок, до чого ви ведете? Що Байден ворог України, а Трамп друг? Чи навпаки? Чи обидва вороги?
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07.01.2024 13:02 Відповісти
Трамп такие "санкции" ввёл против Северных потоков, что с 6% готовности СП-2 в 2016 году он оказался построен на 95% в 2021 году!
А с Джавелинами ещё смешнее: под самый конец каденции Обамы Конгресс утвердил поставку их в Украину. И тут пришёл Трамп и заморозил всю помощь до тех пор, пока Украина не создаст уголовку против Байдена-младшего! Поднялся большой хай, Трамп получил первый импичмент и был вынужден разморозить поставку. Вот так Джавелины попали в Украину - не благодаря Трампу, а вопреки!
Но причинно-следственные связи же у нас никто не устанавливает! Что подтвердили наши выборы 2019 года...
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07.01.2024 10:19 Відповісти
Дуже вірно відзначено - Трампа примусили грати за правилами.
Це набагато краще ніж Байдена, за якого все вирішують закулісні ляльководи.
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07.01.2024 10:43 Відповісти
Кажете, закулісні ляльководи? А детальніше можна?
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07.01.2024 16:05 Відповісти
Там я вище відсилав до статті у WP про наїзд Обами та Аксельрода.
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07.01.2024 18:44 Відповісти
Зелені рептілоїди з Нібіру?!
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07.01.2024 18:49 Відповісти
Сенатори.
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07.01.2024 19:51 Відповісти
а байдена чого не примушують грати за правилами?
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07.01.2024 23:52 Відповісти
За нього вже і так грають.
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08.01.2024 00:49 Відповісти
Пнх, ватнік!
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11.01.2024 09:59 Відповісти
Если б не республиканцы то господин Байден вполне мог выглядеть ещё более загорелым чем Обама
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07.01.2024 07:43 Відповісти
А демократ Байден торжественно на камеру подписал лендлиз, а когда чернила высохли все перепутал и подтер этой бумажкой свою жопу
Поэтому по ленд-лизу не поступило даже одной стреляной гильзы
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07.01.2024 07:53 Відповісти
Выборы , выборы , выборы
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07.01.2024 08:37 Відповісти
За кого голосовать будем?
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07.01.2024 08:47 Відповісти
Ви - ну точно не за Трампа.
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07.01.2024 08:56 Відповісти
Російський електорат Трампа

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07.01.2024 09:02 Відповісти
А оце називається - розповсюдження російських наративів. Підсвідоме, що ще гірше.
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07.01.2024 09:06 Відповісти
Це фільм часів СРСР, в який в той час входила і УРСР.
Фільм прикольний. Не хочеш попрацювати?
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07.01.2024 12:35 Відповісти
Я з цього фільму можу з десяток цитат накидати. Але не хочу і вам не рекомендую. Не надо федя, не надо.
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07.01.2024 13:08 Відповісти
Я, з двацяток.
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07.01.2024 13:10 Відповісти
Бачу, пані (чи тепер уже пан?) знову загубила ліки. Пані хоче в черговий деактив?
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07.01.2024 15:08 Відповісти
Если бы оба этих старика были порядочными с остатками совести и разума - оба бы прекратили цепляться за власть и пошли бы на пенсию.
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07.01.2024 08:58 Відповісти
В мене теж виникло подібне питання. Невже в США немає молодших політиків, вартих посади президента?
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07.01.2024 09:35 Відповісти
У демократів - одни фріки. У республіканців - Ніккі Хейлі.
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07.01.2024 09:42 Відповісти
то чого республіканці так вчепились за Трампа? Хіба їм не зрозуміло, що Хейлі автоматично виграє вибори однозначно, а Трамп токсичний і у нього шансів менше? Хейлі могла б нарешті повернути все, як і було завжди - республіканці яструби, а демократи - обами, а так Трамп перетворює республіканців на пародію демократів...
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07.01.2024 09:58 Відповісти
Це і для мене загадка. Згідно з останніми опитуваннями (яким я, чесно, не дуже довіряю) Трамп переважає Байдена з різницею на 2%, Хейли переважає Байдена на 7%.
Два відсотки можна вкинути вночі, сім відсотків змахлювати неможливо.
Скоріш за все на Трампа зараз працює образ жертви.
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07.01.2024 10:01 Відповісти
у вас нет соревнований между хейли и трампом? здравомыслящие люди выбрали бы ее и как все чудесно устроилось бы... но нет, вцепились в того трампа мертвой хваткой
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07.01.2024 23:56 Відповісти
Верховный Суд США по Трампу пройдет 5 марта... пасодють или нет? Скорее всего да..., поскольку рыжий идиот попал канкретна со штурмом Капитолия... осталось штурмануть Статую Свободы 💲💰🗽,доллары Пыня прислал ...😁
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07.01.2024 09:33 Відповісти
Більшість суддів Верховного Суду США призначено республіканськими президентами. 4 із 9 - призначено персонально Трампом.

Тому ваші прогнози не мають під собою підстав. Хоча я б хотів, щоб вони збулися.
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07.01.2024 10:08 Відповісти
До речі, це той же самий Верховний Суд що у 2019 відмовився брати до розгляду справу про визнання виборів сенаторів у Джорджії недійсними через маніпуляції.
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07.01.2024 11:22 Відповісти
Трамп призначив трьох судей - Gorsuch, Kavanaugh, Barrett.
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07.01.2024 11:24 Відповісти
Так, дивився в укр. вікіпедії. В англійський мова дійсно йде про трьох.
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07.01.2024 12:03 Відповісти
Чому рудий додік ще не сидить у в'язниці, а ходить та гавкає?

Невже американська Феміда не може з ним впоратися? Що взагалі відбувається ?
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07.01.2024 09:52 Відповісти
Відбувається те що Гарланд за командою від ляльководів Байдена тягнув з кримінальним обвинуваченням три роки, щоб пік справи прийшовся напередодні виборів. Цей час настав.
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07.01.2024 10:04 Відповісти
Поясніть, будь-ласка, чому ви за Трампа. Вам пох на Україну, чи ви знаєте щось таке, чого не знаємо ми? Поділіться, пліз.
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07.01.2024 10:10 Відповісти
Ну дивні ж люди. Звідки взяли що я за Трампа? Я за нього жодного разу не голосував. Я за Клінтон голосував зціпивши зуби, бо вважав (і вважаю) Трампа не підходящим до президентства за багатьма причинами, включно з повним невіглаством і наївністю щодо міжнародної політики взагалі і України конкретно.
Я вам скажу проти чого я проти.
Я проти, щоб суду оголошувати будь кого злочинцем. Я проти організованого переслідування по висмоктаним з пальця причинам. Я проти махінацій на виборах. Я проти безпринципної пропаганди і правила "він падлюка, але він наша падлюка."
Я також проти втягнення українців у внутрішню політику США, тому що це може спровокувати негативні наслідки, як уже було під час невдалої ставки на Клінтон у 2016му.
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07.01.2024 10:29 Відповісти
мы вообще не втягиваемся. Просто от того кого выберут американцы, может зависеть, будет ли Украина на карте мира. И нам на это как-то не по фиг
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07.01.2024 23:58 Відповісти
Я ж вам вже казала, що не спілкуюсь з трампістами.

У вас що, проблеми з психікою, чи що? Як можна було голосувати за Клінтон, як ви тут постійно кажете, а на Цензорі тягнути за трампона, як тоді, так і зараз. Неадекватна поведінка та кількість коментарів у темах про трампа доводить, що ви ку-ку та на зарплаті. Бо безкоштовно так тролити ніхто не буде.
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07.01.2024 10:34 Відповісти
Див. мій коментар вище щодо "тагнути за Трампа."
Якщо хто вже і неадекватний то це ті хто сьогосекундну політичну доцільність ставить вище принципів цивілізованої поведінки і права.
Потім вони не розуміють, чому щось пішло не так (наприклад наїзд Трампа на Зеленського) у 2018мую)
Вчіться же хоч на своїх помилках, я вже мовчу про чужі.
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07.01.2024 10:40 Відповісти
цікаво, чому це не хочуть оприлюднюувати
під приводом, що бояться за інформатора
https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=750
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07.01.2024 11:25 Відповісти
більше подробиць
https://youtu.be/TyJU_FDoakU?t=511
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07.01.2024 11:33 Відповісти
Хто зна. Там взагалі чорті що відбувається. Оце недавно в Білому Домі в захищеній зоні знайшли пакет кокаїну. Хтось на столі забув. Шукали, шукали, ну ніяк не зрозуміють, хто кокаїн приніс через п'ять рядів охорони, 100500 камер, хімічні аналізатори повітря, і всі апарати МРТ.
Обличчя протестанів 6го січня розпізнали на камерах і викотили сотні кримінальних справ.
А пакет кокаїну так і лишається загадкою природи.

Official Statement on the Investigation of a Substance Found in the White House
Published By
U.S. Secret Service Media Relations
Published Date
2023-07-13
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07.01.2024 11:46 Відповісти
була така історя...

мабуть підкинули
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07.01.2024 12:13 Відповісти
Чому ви лізете з коментарями про внутрішні справи США, у яких нічого не розумієте?
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07.01.2024 11:25 Відповісти
Vедана ! Ти штолє?
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07.01.2024 11:34 Відповісти
Що, одна пряма звивина не працює?
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07.01.2024 11:49 Відповісти
Шо, відьма, скучила за мною?

Що таке «звивина»?
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07.01.2024 12:22 Відповісти
пані Ведана з канади. 100 років її уже не чув
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07.01.2024 12:03 Відповісти
Скажу по секрету, тільки никому не кажіть: пані Вагіна з Канади змінила стать і зараз трампить під чоловічим ніком.
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07.01.2024 14:13 Відповісти
Альо, Голлівуд, чому досі не зняли фільм про преза, якиі підбурював на захоплення влади, сценарій готовий
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07.01.2024 10:14 Відповісти
У Трампа зараз два варіанти - або він веде її ЗАГС стає президентом, або вона його до прокурора сідає в тюрму до кінця життя. Людей з такою життєвою дилемою навіть близько не можна підпускати до виборів президента, бо захопивши владу, вони її вже не віддадуть, для них це буде питання життя чи смерті.
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07.01.2024 10:17 Відповісти
Я б не лив тут лайно на Трампа, вже один клован догавкався, що двопартійної підтримки немає.
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07.01.2024 11:27 Відповісти
Ну звісно, Трамп почитає коментарі на цензорі і "обідиться".

Люди можуть писати що завгодно, але на рівні держви втручання не має бути.
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07.01.2024 12:06 Відповісти
Трамп то і не читає, але впевнений, його помічники відслідковують негатив по різних країнах. Беруть рейтингові видання та складають аналітику. А якщо вже й на рівні держави втручання...
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07.01.2024 12:16 Відповісти
Байден лучше бы выполнил свою же предвыборную программу : "при его правлении с ху.лом будет покончено". Президентский срок подходит к концу , ху.ло на месте, напало на Украину. Байден ОТКАЗАЛ в поставках оружия по Закону о Ленд Лизе. Поэтому , слушать тупую болтовню этого маразматика не имеет смысла. Не видать ему второго срока, место Байдена на свалке Истории.
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07.01.2024 11:58 Відповісти
вівці, що просрали Україну в 2019, дають поради США, пздц канава, ви навіть у зе-гною всі лохи та тряпки.
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07.01.2024 14:19 Відповісти
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